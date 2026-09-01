Νέα πλάνα έρχονται στο φως από τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν στο πλοίο το οποίο ανατράπηκε ανοιχτά της Κερύνειας, στα οποία καταγράφονται οι συνθήκες που επικράτησαν κατά τη διάρκεια του περιστατικού.

Το επιβατηγό πλοίο είχε αναχωρήσει από το λιμάνι της Κερύνειας με προορισμό το Τασουτσού της Τουρκίας και, λίγο μετά τον απόπλου, άρχισε να αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα, με αποτέλεσμα να ανατραπεί στη θάλασσα.

Στο πλοίο επέβαιναν συνολικά 267 άνθρωποι, εκ των οποίων 259 επιβάτες και 8 μέλη του πληρώματος.

Το περιστατικό εξελίχθηκε σε μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, με τις αρμόδιες αρχές να επιχειρούν από αέρα και θάλασσα. Μέχρι στιγμής, 241 άνθρωποι έχουν διασωθεί, ενώ 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και οι έρευνες για τους αγνοούμενους συνεχίζονται.

📌 Girne açıklarında alabora olan gemiden yeni görüntüler ortaya çıktı



▪️ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Girne Limanı’ndan ayrılan yolcu gemisi, limanın yaklaşık 7 kilometre açığında alabora oldu. 259 yolcu ve 8 mürettebat olmak üzere toplam 267 kişinin bulunduğu gemiye ait… pic.twitter.com/PkYTJPiBg9 — Demirören Haber Ajansı (@dhainternet) August 31, 2026

Καταγγελίες που σοκάρουν

Tην ώρα που οι οικογένειες εξακολουθούν να περιμένουν νέα για τους ανθρώπους τους και ο απολογισμός του ναυαγίου έχει ήδη αφήσει πίσω του νεκρούς και αγνοουμένους, στο προσκήνιο έρχονται καταγγελίες που αγγίζουν τον ίδιο τον άνθρωπο που φέρεται να κυβερνούσε το πλοίο, τα έγγραφα με τα οποία εκτελούσε το δρομολόγιο αλλά και την απόφαση να επιτραπεί τελικά ο απόπλους από την Κερύνεια.

Οι ισχυρισμοί που μεταφέρονται από τουρκικά και τουρκοκυπριακά μέσα είναι εξαιρετικά σοβαροί.

Ο καπετάνιος δεν είχε το απαιτούμενο δίπλωμα; Χρησιμοποιούσε πιστοποιητικό άλλου προσώπου; Γιατί φέρεται να εμφανιζόταν ως επιβάτης; Και ποιος αποφάσισε ότι το Filo Jet μπορούσε τελικά να φύγει από το λιμάνι;

Ερωτήματα που, μετά από μια τραγωδία τέτοιου μεγέθους, αποκτούν δραματική διάσταση.

«Δεν είχε δίπλωμα καπετάνιου»

Μία από τις σοβαρότερες καταγγελίες που έχουν δημοσιευθεί αφορά την επαγγελματική πιστοποίηση του ανθρώπου που φέρεται να κυβερνούσε το Filo Jet.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Τουρκία και στην τουρκοκυπριακή κοινότητα, στα οποία αποδίδονται πληροφορίες της Sözcü TV, ο άνθρωπος που χειριζόταν το πλοίο φέρεται να μην είχε το απαιτούμενο πιστοποιητικό καπετάνιου.

Ο ισχυρισμός πηγαίνει ακόμα πιο μακριά.

Υποστηρίζεται ότι χρησιμοποιούσε πιστοποιητικό ή έγγραφο επαγγελματικής επάρκειας που ανήκε σε άλλον καπετάνιο.

Πρόκειται για μια καταγγελία που, εφόσον περιλαμβάνεται στο υλικό της έρευνας, αγγίζει ένα από τα πλέον θεμελιώδη ζητήματα ασφαλείας ενός επιβατηγού πλοίου: ποιος ακριβώς είχε τη διακυβέρνησή του και με ποια ιδιότητα.

Η ακόμα πιο εντυπωσιακή καταγγελία: «Ήταν δηλωμένος ως επιβάτης»

Και εδώ βρίσκεται ίσως η πιο εντυπωσιακή πτυχή των νέων ισχυρισμών.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα που αναπαράγουν τις σχετικές καταγγελίες, το πρόσωπο που φέρεται να κυβερνούσε το Filo Jet εμφανιζόταν καταχωρισμένο στο πλοίο ως επιβάτης.

Δηλαδή, σύμφωνα πάντα με όσα υποστηρίζονται, ο άνθρωπος που είχε στα χέρια του τη διακυβέρνηση ενός επιβατηγού καταμαράν φέρεται να μην εμφανιζόταν στα σχετικά στοιχεία ως ο καπετάνιος του αλλά ως ένας από τους ανθρώπους που ταξίδευαν με αυτό.

Παράλληλα, σε άλλο δημοσίευμα υποστηρίζεται ότι το πιστοποιητικό που χρησιμοποιούνταν ανήκε σε διαφορετικό καπετάνιο, με την υπόθεση να δημιουργεί νέα ερωτήματα γύρω από τη στελέχωση, τους ελέγχους και τα στοιχεία του πληρώματος πριν από τον απόπλου.

Ποιος έδωσε τελικά άδεια στο Filo Jet να φύγει;

Το δεύτερο μεγάλο ερώτημα αφορά όσα φέρονται να συνέβησαν πριν ακόμη το πλοίο λύσει κάβους από την Κερύνεια.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του SigmaLive, το οποίο επικαλείται ανάρτηση της Τουρκοκύπριας δημοσιογράφου και διευθύντριας του Bugün Kıbrıs, Αϊσεμντέν Ακίν, στο Filo Jet αρχικά δεν είχε δοθεί άδεια απόπλου εξαιτίας των καιρικών συνθηκών.

Η ίδια καταγγελία αναφέρει ότι περίπου μία ώρα αργότερα η απόφαση άλλαξε, δόθηκε η έγκριση και το πλοίο απέπλευσε.

Λίγο αργότερα θα βυθιζόταν ανοιχτά της Κερύνειας.

Και έτσι ένα ερώτημα πλανάται πλέον πάνω από την τραγωδία: Ποιος έδωσε την τελική έγκριση; Ποιος αποφάσισε ότι οι συνθήκες επέτρεπαν στο πλοίο να ταξιδέψει; Και κυρίως, τι άλλαξε μέσα σε εκείνη τη μία ώρα;