Η Άιτεν Μπιτζέρ περιγράφει με δάκρυα στα μάτια τις τελευταίες στιγμές που έζησε με τη 12χρονη κόρη της, Μιράι, καθώς το πλοίο στο οποίο επέβαιναν ανατράπηκε στα ανοιχτά της Κερύνειας στα κατεχόμενα της Κύπρου την Κυριακή, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους οκτώ άνθρωποι.

Η Μιράι και ο 6χρονος γιος της, Μεχμέτ Ασάφ, είναι μεταξύ των 20 ανθρώπων που εξακολουθούν να αγνοούνται, μετά τη βύθιση του ταχύπλοου Filo Jet, το οποίο εκτελούσε το δρομολόγιο από την Κερύνεια προς την Τουρκία.

Η Μπιτζέρ και ο σύζυγός της, Χαϊρί, επέζησαν από το ναυάγιο. Όπως και πολλές ακόμα οικογένειες, περιμένουν πλέον στο λιμάνι νέα για τους δικούς τους ανθρώπους, την ώρα που οι διασώστες συνεχίζουν τις έρευνες.

«Μου έλεγε “μη με αφήσεις”. Και δεν άφησα την κόρη μου. Ορκίζομαι, δεν την άφησα», είπε η Μπιτζέρ στους δημοσιογράφους. Όπως ανέφερε, μια βαλίτσα έπεσε πάνω της, με αποτέλεσμα η κόρη της να γλιστρήσει από την αγκαλιά της. Κατάφερε να πιάσει το πόδι του παιδιού, όμως τα παπούτσια της είχαν καλυφθεί με λάδι μηχανής από το αναποδογυρισμένο πλοίο. «Ήταν όλα ολισθηρά. Ήταν σαν λάδι. Γλίστρησε από τα χέρια μου», είπε.

Η οικογένεια επέστρεφε στην Τουρκία μετά τις διακοπές της στην Κύπρο. «Δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα, χάσαμε τα παιδιά μας», δήλωσε ο Χαϊρί Μπιτζέρ. «Τα δύο από τα τρία παιδιά μου έχουν χαθεί. Τα αφήσαμε πίσω. Τα αφήνουμε σε αυτό το νησί καθώς φεύγουμε».

Το πλοίο μετέφερε 259 επιβάτες και οκτώ μέλη πληρώματος. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, 19 επιβάτες νοσηλεύονται σε νοσοκομεία στα κατεχόμενα.

Girne feribotunun batma anı videosu



İçinde 267 yolcusu bulunan Girne feribotunun alabora olmaya başladığı andan itibaren yaşanan can pazarı yolcular tarafından kayda alındı. pic.twitter.com/uIUZRHZmJ5 — Odatv (@odatv) August 31, 2026

«Το πλοίο χτυπήθηκε από δύο κύματα πριν ανατραπεί»

Τα οκτώ μέλη του πληρώματος, μεταξύ των οποίων ο πλοίαρχος, καθώς και ένας ακόμη άνδρας, συνελήφθησαν τη Δευτέρα. Θα παραμείνουν υπό κράτηση για τρεις ημέρες, ενώ έχουν εκδοθεί εντάλματα σύλληψης και για αρκετά ακόμα άτομα.

Το ιδιωτικό πλοίο αναχώρησε από την Κερύνεια περίπου στις 12:30 το μεσημέρι της Κυριακής (τοπική ώρα), με προορισμό την Τασουτζού της Τουρκίας. Το ταξίδι θα πραγματοποιούνταν το Σάββατο, όμως αναβλήθηκε λόγω των σφοδρών καταιγίδων που έπλητταν την περιοχή.

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι το πλοίο ταρακουνήθηκε βίαια πριν χτυπήσει με δύναμη στη θάλασσα, με τμήμα της πλώρης του να ανοίγει από την πρόσκρουση.

Ο πρωθυπουργός του ψευδοκράτους, Ουνάλ Ουστέλ, δήλωσε σε τοπικά μέσα ενημέρωσης ότι «το πλοίο χτυπήθηκε από δύο κύματα πριν ανατραπεί». Όπως ανέφερε, ενώ ο πλοίαρχος προσπαθούσε να επαναφέρει το πλοίο μετά το πρώτο κύμα, ένα δεύτερο κύμα το χτύπησε, με αποτέλεσμα να αρχίσουν να μπαίνουν νερά.

"Gemi batıyor! Çocuklar var!"



Girne açıklarında alabora olan gemide yolcuların son anları böyle görüntülendi. pic.twitter.com/VzmkMwxMUa — Kıbrıs Postası (@kibris_postasi) August 30, 2026

Το πλοίο έχει βυθιστεί πλήρως και βρίσκεται σε βάθος 514 μέτρων, ενώ συντρίμμια έχουν διασκορπιστεί στην περιοχή, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Οι Αρχές επιχειρούν να ανασύρουν ένα βασικό κομμάτι του πλοίου, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του ναυαγίου. Πλοίο από την Τουρκία αναμένεται να φτάσει την Τρίτη στην περιοχή, προκειμένου να συνδράμει στις έρευνες.

Σημειώνεται ότι από τη Δευτέρα έχει ξεκινήσει τριήμερο εθνικό πένθος, σύμφωνα με το BBC.

Το ταχύπλοο Filo Jet, μήκους 40 μέτρων και πλάτους 10 μέτρων, έφερε τουρκική σημαία, σύμφωνα με στοιχεία της Marine Traffic. Η Filo Denizcilik, η εταιρεία που εκμεταλλεύεται το πλοίο, εξέφρασε «τη βαθιά της θλίψη για το τραγικό δυστύχημα».