Νέες σοβαρές καταγγελίες έρχονται στο φως για το ναυάγιο του καταμαράν που βυθίστηκε ανοιχτά της Κερύνειας, αφήνοντας πίσω του οκτώ νεκρούς και 20 αγνοούμενους.

Τρεις και πλέον μήνες πριν από την τραγωδία της 30ής Αυγούστου, επιβάτης που ταξίδεψε με το ίδιο πλοίο υποστηρίζει ότι το σκάφος είχε ήδη βάλει νερά κατά τη διάρκεια δρομολογίου από το Taşucu προς την Κύπρο.

Πρόκειται για τον DJ Σερτζάν Ουλουτάς, ο οποίος ταξίδεψε με το καταμαράν στις 16 Μαΐου προκειμένου να εμφανιστεί σε εκδήλωση στην Κύπρο. Ο ίδιος δημοσίευσε στα social media βίντεο από εκείνο το ταξίδι και περιέγραψε στα τουρκικά μέσα όσα, όπως λέει, έζησε μέσα στο πλοίο.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία του, κάποια στιγμή ο καπετάνιος αύξησε την ταχύτητα και ένα ισχυρό κύμα χτύπησε με δύναμη το σημείο όπου καθόταν.

«Πετάχτηκα από τη θέση μου. Το πλοίο άρχισε να βάζει νερά», ανέφερε, εξηγώντας ότι αρχικά πίστεψε πως το σκάφος είχε προσκρούσει σε βράχο.

Ο ίδιος υποστηρίζει ότι ενημέρωσε τους αρμόδιους μέσα στο πλοίο, ωστόσο η απάντηση που έλαβε ήταν ότι δεν συνέβαινε κάτι ασυνήθιστο και πως επρόκειτο απλώς για νερό που είχε μπει έπειτα από το χτύπημα του κύματος.

Φοβήθηκε τόσο που δεν επέστρεψε με το πλοίο

Ο Ουλουτάς περιέγραψε το χτύπημα ως ιδιαίτερα δυνατό, λέγοντας ότι η έντασή του τού προκάλεσε πόνο στη μέση και στο ισχίο.

Αν και εκείνη τη στιγμή προσπάθησε να πείσει τον εαυτό του ότι όσα συνέβαιναν ήταν φυσιολογικά, η εικόνα που αντίκρισε και η εμπειρία που έζησε τον έκαναν να αλλάξει τα σχέδιά του.

Όταν έφτασε στον προορισμό του, όπως είπε, είχε τρομάξει τόσο πολύ ώστε αποφάσισε να μην πραγματοποιήσει το ταξίδι της επιστροφής με το ίδιο καταμαράν.

Αντί για το πλοίο, έκλεισε αεροπορικό εισιτήριο και επέστρεψε με αεροπλάνο.

Η καταγγελία για «μπάλωμα» στο σημείο

Ακόμη μεγαλύτερα ερωτήματα προκαλεί ένα δεύτερο μέρος της μαρτυρίας του.

Ο Ουλουτάς ισχυρίζεται ότι μετά το ναυάγιο επικοινώνησαν μαζί του άνθρωποι που επέζησαν από το δυστύχημα της 30ής Αυγούστου.

Όπως υποστηρίζει, έμαθε εκ των υστέρων ότι το σημείο στο οποίο είχε χτυπήσει το κύμα κατά το δικό του ταξίδι τον Μάιο είχε προηγουμένως επισκευαστεί με «μπάλωμα».

Κατά τα όσα τού μετέφεραν επιζώντες και ο ίδιος περιέγραψε στα τουρκικά μέσα, στη μοιραία διαδρομή ένα ισχυρό κύμα φέρεται να χτύπησε ξανά το συγκεκριμένο σημείο και η επισκευή να υποχώρησε, με αποτέλεσμα να αρχίσει η εισροή νερού.

Η συγκεκριμένη εκδοχή αποτελεί μέχρι στιγμής μαρτυρία και δεν έχει επιβεβαιωθεί ως επίσημο συμπέρασμα της έρευνας για τα αίτια του ναυαγίου.

Ο Ουλουτάς υποστηρίζει ακόμη ότι στο συγκεκριμένο σημείο καθόταν μία γυναίκα, η οποία, σύμφωνα με όσα του μεταφέρθηκαν, εκτινάχθηκε από τη δύναμη του κύματος.

«Μετά άρχισε να μπαίνει νερό. Το πλοίο προσπάθησε να επιστρέψει, προσάραξε και στη συνέχεια πήρε κλίση», ανέφερε μεταφέροντας όσα, όπως είπε, του περιέγραψαν επιζώντες.

«Τώρα κατάλαβα ότι αυτό που είχα ζήσει δεν ήταν φυσιολογικό»

Μετά την τραγωδία, ο ίδιος επέστρεψε νοερά σε όσα είχε ζήσει στις 16 Μαΐου και υποστηρίζει πλέον ότι το περιστατικό θα έπρεπε να είχε προκαλέσει μεγαλύτερη κινητοποίηση.

«Όταν άκουσα για την τραγωδία, κατάλαβα ότι αυτό που είχα ζήσει δεν ήταν φυσιολογικό», είπε, κάνοντας λόγο για σοβαρή αμέλεια και ζητώντας να διερευνηθούν οι ευθύνες.

«Έπρεπε οπωσδήποτε να είχαν ληφθεί μέτρα», ανέφερε.

8 νεκροί και 20 αγνοούμενοι

Το καταμαράν είχε αναχωρήσει στις 30 Αυγούστου από το λιμάνι της Κερύνειας με προορισμό το Taşucu της Μερσίνης, όταν παρουσίασε εισροή υδάτων, ανατράπηκε και στη συνέχεια βυθίστηκε.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που μεταδίδει το τουρκικό πρακτορείο DHA, οκτώ άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, 241 επιβάτες διασώθηκαν, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό 20 αγνοουμένων.

Η νέα μαρτυρία για όσα είχαν συμβεί ήδη από τον Μάιο προσθέτει πλέον ένα κρίσιμο ερώτημα στην έρευνα: εάν υπήρχαν προειδοποιητικά σημάδια για την κατάσταση του πλοίου μήνες πριν από το μοιραίο δρομολόγιο και, εφόσον υπήρχαν, πώς αντιμετωπίστηκαν.