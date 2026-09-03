Τη σημασία του ΠΑΣΟΚ στην πολιτική και κοινωνική πορεία της χώρας κατά τη μεταπολιτευτική περίοδο, αλλά και την ανάγκη να παραμείνει ισχυρό στο σημερινό πολιτικό σκηνικό, υπογραμμίζει ο Ευάγγελος Βενιζέλος, με αφορμή την επέτειο ίδρυσης του κόμματος στις 3 Σεπτεμβρίου.

Σε χαιρετιστήριο μήνυμά του, ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σημειώνει ότι η επέτειος δεν αποτελεί απλώς ένα κομματικό γεγονός, αλλά μια αφορμή για ιστορικό απολογισμό και προβληματισμό για το μέλλον της χώρας.

«Η επέτειος της ίδρυσης του ΠΑΣΟΚ δεν είναι κομματικό γεγονός αλλά πρόσκληση ιστορικού αναστοχασμού και στοχασμού για το μέλλον του τόπου», αναφέρει χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι η ελληνική κοινωνία σε μεγάλο βαθμό διαμορφώθηκε μέσα από τις αλλαγές και τις επιλογές της μεταπολιτευτικής περιόδου, «με τα θετικά και τα αρνητικά της».

Ο κ. Βενιζέλος κάνει ιδιαίτερη αναφορά και στην οικονομική κρίση, σημειώνοντας ότι η δοκιμασία αυτή περιόρισε την εκλογική δύναμη του ΠΑΣΟΚ, αλλά ενίσχυσε, όπως υποστηρίζει, το ιστορικό του αποτύπωμα.

«Η δοκιμασία αυτή μείωσε τα εκλογικά αλλά αύξησε τα ιστορικά μεγέθη του ΠΑΣΟΚ της ευθύνης, του εθνικού και όχι του κομματικού προτάγματος», επισημαίνει.

Παράλληλα, περιγράφει το ΠΑΣΟΚ που θεωρεί αναγκαίο για τη σύγχρονη εποχή ως ένα κόμμα «θεσμικό και επίκαιρο, προγραμματικό και υπεύθυνο», το οποίο, όπως αναφέρει, υπερασπίζεται ένα αξιακό πλαίσιο που αφορά τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου, τα θεμελιώδη δικαιώματα, την κοινωνική συμπερίληψη, την εθνική ενότητα και την πρόοδο.

«Ένα ισχυρό ΠΑΣΟΚ είναι συνεπώς και πάλι αναγκαίο», καταλήγει στο μήνυμά του ο Ευάγγελος Βενιζέλος.