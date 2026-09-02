Ο Μαυρίκιος Μαυρικίου γνωστοποίησε το πρωί της Τετάρτης 2 Σεπτεμβρίου ότι χρειάστηκε να περάσει την πόρτα του χειρουργείου, ανεβάζοντας από το νοσοκομείο μια φωτογραφία μαζί με ένα προσωπικό μήνυμα.

Ο θεατρικός παραγωγός και μουσικός δεν έδωσε περισσότερες πληροφορίες για την επέμβαση, αρκέστηκε όμως να τη χαρακτηρίσει «δύσκολη». Μέσα από όσα έγραψε, άφησε να εννοηθεί πως η συγκεκριμένη εμπειρία αποτελεί για εκείνον ένα νέο ξεκίνημα.

Ο Μαυρίκιος Μαυρικίου έγραψε χαρακτηριστικά στο Instagram: «Σήμερα έχω μόνο μία λέξη: ευγνωμοσύνη. Ένα δύσκολο χειρουργείο για μια καινούργια αρχή ολοκληρώθηκε με επιτυχία και τώρα χρειάζομαι λίγο χρόνο για να ανακτήσω τις δυνάμεις μου. Συγχωρέστε με που δεν μπορώ να απαντήσω στα τηλεφωνήματα και στα μηνύματά σας. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για τη σκέψη, την αγάπη, τη θετική ενέργεια και τα καλά σας λόγια. Χθες δεν άλλαξε απλώς κάτι στη ζωή μου. Πήρα την απόφαση να αλλάξω ολόκληρη τη ζωή μου».