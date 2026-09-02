Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά, που εκδηλώθηκε, περίπου στις 12:15, σε χαμηλή βλάστηση πλησίον του κοιμητηρίου του δήμου Σπάτων – Αρτέμιδας.

Για την κατάσβεση της κινητοποιήθηκαν 46 πυροσβέστες με δυο ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 14 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρεί 1 ελικόπτερο. Συνδρομή στις πυροσβεστικές δυνάμεις παρέχουν υδροφόρες από τον δήμο Σπατών – Αρτέμιδας.

Σήμερα η περιοχή είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Καθ’ όλη τη διάρκεια του περιστατικού το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχής εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ανατολικής Αττικής.