Την πρόθεσή του να συναντηθεί εκ νέου με τον Βλαντίμιρ Πούτιν εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι θεωρεί προτιμότερο μια νέα σύνοδος κορυφής με τον Ρώσο πρόεδρο να πραγματοποιηθεί όταν θα έχουν ωριμάσει οι συνθήκες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι θα μπορούσε να οργανώσει άμεσα μια συνάντηση με τον Πούτιν, σημείωσε όμως ότι επιθυμεί να γίνει όταν η σύγκρουση θα βρίσκεται κοντά στη λήξη της και θα υπάρχει πραγματική προοπτική επίτευξης ειρηνευτικής συμφωνίας.

Ο Τραμπ τόνισε επίσης ότι επιδιώκει καλές σχέσεις τόσο με τη Ρωσία όσο και με την Ουκρανία, συνδέοντας μάλιστα την αποκατάσταση των σχέσεων και με τις οικονομικές προοπτικές που θα μπορούσαν να δημιουργηθούν μετά το τέλος του πολέμου.

Trump on Russia:



We want to have good relationships with Russia, Ukraine, with everybody.



It would be great for business. Russia has got great land, very valuable land. pic.twitter.com/aveIWE2AaK — Clash Report (@clashreport) September 2, 2026

Παράλληλα, ερωτηθείς για τις πρόσφατες δηλώσεις του Πούτιν, ο οποίος χαρακτήρισε την ουκρανική ηγεσία «τρομοκράτες» και απέκλεισε τη διαπραγμάτευση μαζί της, ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε πεπεισμένος ότι ο Ρώσος ομόλογός του εξακολουθεί να ενδιαφέρεται για την επίτευξη συμφωνίας.

Ο Τραμπ απέδωσε μάλιστα μέρος της σκληρής ρητορικής της Μόσχας στη διαπραγματευτική τακτική, υπογραμμίζοντας ότι γνωρίζει καλά τον Πούτιν και εκτιμά πως θέλει να καταλήξει σε συμφωνία. Πρόσθεσε ότι σύντομα θα φανεί ποιες είναι πραγματικά οι προθέσεις της ρωσικής πλευράς.

Ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε, τέλος, την ανάγκη να σταματήσει ο πόλεμος, αναφερόμενος για ακόμη μία φορά στην έντονη αντιπαλότητα που υπάρχει μεταξύ των ηγετών της Ρωσίας και της Ουκρανίας.