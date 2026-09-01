Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων μία 24χρονη, η οποία μεταφέρθηκε τα ξημερώματα από την Ηγουμενίτσα, ύστερα από καυγά με τον 29χρονο φίλο της, ο οποίος έχει συλληφθεί και κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος της συντρόφου του, αλλά και για παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας, το περιστατικό σημειώθηκε τις μεταμεσονύκτιες ώρες της Τρίτης στην Ηγουμενίτσα και κινητοποίησε τις αστυνομικές αρχές. Από τα στοιχεία της έρευνας, προέκυψε πως ο άνδρας, ο οποίος είναι σύντροφος της γυναίκας, είχε νωρίτερα διαπληκτιστεί μαζί της. Στη συνέχεια έθεσε σε κίνηση το αυτοκίνητό του, ενώ η γυναίκα βρισκόταν πάνω στο καπό.

Ο οδηγός συνέχισε την πορεία του με το όχημα σε κίνηση, με αποτέλεσμα η γυναίκα να πέσει από το αυτοκίνητο και να τραυματιστεί σοβαρά. Ο 29χρονος τηλεφώνησε στο 100 και ανέφερε το συμβάν.

Η τραυματισμένη γυναίκα διακομίστηκε αρχικά για την παροχή των απαραίτητων ιατρικών φροντίδων στο νοσοκομείο Φιλιατών και στην συνέχεια στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων.

Από αστυνομικό έλεγχο στον συλληφθέντα, με συσκευή αλκοολομέτρου, διαπιστώθηκε ότι βρισκόταν υπό την επίδραση οινοπνεύματος.

Ο άνδρας συνελήφθη το πρωί της Τρίτης από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηγουμενίτσας.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσπρωτίας.