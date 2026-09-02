Μια σκοτεινή ψηφιακή αγορά οργανωμένου εγκλήματος φαίνεται να έχει αναπτυχθεί στην Τουρκία, με εγκληματικές ομάδες να χρησιμοποιούν πλατφόρμες όπως το Telegram για να αναζητούν εκτελεστές, να στρατολογούν ανηλίκους, να προσφέρουν όπλα, παράνομες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και ακόμη και διαδρομές διακίνησης ανθρώπων προς την Ευρώπη.

Έρευνα που δημοσίευσε το τουρκικό T24 εντόπισε ομάδες και κανάλια που συνδέονται με γνωστά εγκληματικά δίκτυα, μεταξύ των οποίων οι Daltonlar, Casperlar και Baygaralar, όπου φέρεται να διαπραγματεύονται ανοιχτά πράξεις βίας σαν να επρόκειτο για κοινές εμπορικές υπηρεσίες.

Οι αναρτήσεις που εξέτασαν οι δημοσιογράφοι περιλάμβαναν από ξυλοδαρμούς και εκφοβισμούς μέχρι δολοφονίες, ένοπλες επιθέσεις, είσπραξη χρεών, ξέπλυμα χρήματος, εμπορία όπλων, πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα και παράνομη μεταφορά μεταναστών προς ευρωπαϊκές χώρες.

Από 700.000 έως 7 εκατ. λίρες για ένα «συμβόλαιο»

Σύμφωνα με την έρευνα, οι τιμές για μία δολοφονία εμφανίζονταν να κυμαίνονται από περίπου 700.000 έως 7 εκατομμύρια τουρκικές λίρες, δηλαδή από περίπου 14.000 έως 145.000 δολάρια με την τρέχουσα ισοτιμία.

Η διαδικασία εμφανίζεται μάλιστα να λειτουργεί με όρους κανονικής αγοράς, με διαπραγματεύσεις και παζάρια στην τιμή.

Σε χαρακτηριστική συνομιλία που εντόπισε το T24, άτομο που αρχικά ζητούσε 7 εκατ. λίρες για μία δολοφονία κατέβασε την απαίτησή του στα 3,5 εκατ., όταν του επισημάνθηκε ότι άλλοι ήταν πρόθυμοι να αναλάβουν την ίδια «δουλειά» με πολύ χαμηλότερη αμοιβή.

Για μικρότερης κλίμακας επιθέσεις, οι αμοιβές που εμφανίζονταν στις σχετικές ομάδες ξεκινούσαν ακόμη και από 10.000 λίρες.

Η εικόνα που προκύπτει είναι εκείνη μιας αποκεντρωμένης εγκληματικής οικονομίας, στην οποία η βία κοστολογείται και προσφέρεται διαδικτυακά από διαφορετικές ομάδες και μεσάζοντες.

Ζητούσαν συγκεκριμένα άτομα κάτω των 18 ετών

Ακόμη πιο ανησυχητική είναι η συστηματική αναζήτηση ανηλίκων.

Σε μία αγγελία ζητούνταν άτομο ηλικίας κάτω των 18 ετών στην περιοχή Esenyurt της Κωνσταντινούπολης, με την ηλικία να παρουσιάζεται ως πλεονέκτημα εξαιτίας της ευνοϊκότερης μεταχείρισης που προβλεπόταν μέχρι πρόσφατα από την τουρκική ποινική νομοθεσία για ανήλικους δράστες.

Σε άλλη ανάρτηση εμφανιζόταν ομάδα 15 ατόμων στη Σμύρνη, διαθέσιμη για είσπραξη οφειλών και βίαιες επιθέσεις.

Η στρατολόγηση παιδιών από τις λεγόμενες «νέας γενιάς» συμμορίες αποτελεί ήδη σοβαρό πρόβλημα για τις τουρκικές αρχές.

Τον Δεκέμβριο του 2025, οι εισαγγελικές αρχές της Κωνσταντινούπολης ανακοίνωσαν ότι 74 ανήλικοι είχαν χρησιμοποιηθεί σε 65 διαφορετικές εγκληματικές ενέργειες που συνδέονταν με τα δίκτυα Daltonlar και Barış Boyun. Οι υποθέσεις περιλάμβαναν δολοφονίες, απόπειρες ανθρωποκτονίας, ένοπλες επιθέσεις και ληστείες.

Η κατάσταση εμφανίζεται ακόμη πιο έντονη στην περίπτωση των Casperlar. Σε δικογραφία που έγινε γνωστή στις αρχές του 2026, 57 από τους 68 κατηγορούμενους ήταν παιδιά, με την εισαγγελία να περιγράφει στρατολόγηση μέσω των social media με υποσχέσεις για χρήματα, ναρκωτικά και προστασία.

Η νέα τουρκική νομοθεσία και οι αντιδράσεις

Η Άγκυρα απάντησε στο πρόβλημα αυστηροποιώντας σημαντικά τις ποινές.

Νόμος που τέθηκε σε ισχύ στις 18 Αυγούστου 2026 δίνει πλέον στα δικαστήρια τη δυνατότητα, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, να επιβάλλουν πολύ βαρύτερες ποινές σε ανηλίκους που καταδικάζονται για ανθρωποκτονίες και άλλα σοβαρά εγκλήματα. Για εφήβους ηλικίας 15 έως 17 ετών προβλέπεται ακόμη και η δυνατότητα ισόβιας κάθειρξης, ανάλογα με τις περιστάσεις της πράξης.

Η Human Rights Watch, ωστόσο, έχει προειδοποιήσει ότι η απλή αύξηση των ποινών δεν αντιμετωπίζει τον μηχανισμό μέσω του οποίου οι συμμορίες στρατολογούν παιδιά.

Η οργάνωση υποστηρίζει ότι χρειάζονται κοινωνικές υπηρεσίες, παρεμβάσεις στα σχολεία και ουσιαστική προστασία παιδιών που προέρχονται από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, αντί για μια πολιτική που επικεντρώνεται αποκλειστικά στη μακροχρόνια φυλάκιση.

Όπλα, εκρηκτικά και προσωπικά δεδομένα

Η έρευνα του T24 δείχνει ότι οι ίδιες ψηφιακές κοινότητες δεν περιορίζονται στην ανάθεση βίαιων ενεργειών.

Εντοπίστηκαν αγγελίες για στρατιωτικού τύπου τυφέκια, πιστόλια, εκρηκτικά και εξοπλισμό που φέρεται να μπορεί να παρεμβαίνει σε συστήματα εντοπισμού.

Παράλληλα, προσφέρονταν παράνομες ψηφιακές «υπηρεσίες», όπως πρόσβαση σε δεδομένα του τουρκικού μητρώου πληθυσμού, πλαστοί τραπεζικοί λογαριασμοί, ηλεκτρονικά συστήματα πληρωμών και υπηρεσίες κυβερνοπαραβίασης.

Το ίδιο δίκτυο φαίνεται έτσι να συνδέει την παραδοσιακή ένοπλη εγκληματικότητα με το οικονομικό και ψηφιακό έγκλημα, επιτρέποντας σε διαφορετικού τύπου παράνομες υπηρεσίες να αγοράζονται μέσα από τα ίδια διαδικτυακά κανάλια.

Ξέπλυμα χρημάτων μέσω τραπεζικών λογαριασμών

Ξεχωριστό τμήμα των αναρτήσεων αφορούσε τη διαχείριση παράνομων χρημάτων.

Σύμφωνα με το T24, χρήστες αναζητούσαν ανθρώπους που θα παραχωρούσαν τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς για τη διακίνηση χρημάτων, προσφέροντας ημερήσιες αμοιβές που μπορούσαν να φτάσουν τις 17.500 λίρες.

Άλλες συνομιλίες αναφέρονταν στη χρήση εταιρειών-κελυφών για τη διοχέτευση εσόδων από παράνομο τζόγο και άλλες εγκληματικές δραστηριότητες.

Η πρακτική αυτή επιτρέπει στα δίκτυα να δημιουργούν συνεχώς νέα επίπεδα μεταξύ της αρχικής παράνομης δραστηριότητας και του τελικού δικαιούχου των χρημάτων, δυσκολεύοντας τις έρευνες των αρχών.

Από Κωνσταντινούπολη προς Αδριανούπολη και Ευρώπη

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Ελλάδα και την υπόλοιπη Ευρώπη παρουσιάζει το σκέλος της διακίνησης μεταναστών.

Στις ομάδες που εξέτασε το T24 δημοσιεύονταν αγγελίες για νυχτερινές μεταφορές μεταξύ Κωνσταντινούπολης και Αδριανούπολης, της τουρκικής επαρχίας που συνορεύει με την Ελλάδα και τη Βουλγαρία.

Για οδηγούς προσφέρονταν αμοιβές που έφταναν τις 30.000 λίρες ανά δρομολόγιο, ενώ τα δίκτυα διαφήμιζαν δυνατότητα μεταφοράς ανθρώπων με τελικό προορισμό τη Γερμανία, τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Το εύρημα δείχνει πόσο εύκολα διαφορετικές μορφές οργανωμένου εγκλήματος μπορούν να αλληλοσυνδεθούν: η ίδια υποδομή που χρησιμοποιείται για βίαιες ενέργειες ή παράνομες συναλλαγές μπορεί να αξιοποιείται και για διασυνοριακές μεταφορές.

Οι τουρκικές συμμορίες έχουν ήδη περάσει τα σύνορα

Η δράση των συγκεκριμένων δικτύων δεν αποτελεί πλέον αποκλειστικά εσωτερικό πρόβλημα της Τουρκίας.

Στη Γερμανία, οι αρχές έχουν καταγράψει αυξανόμενη παρουσία τουρκικών εγκληματικών ομάδων στο Βερολίνο, με έρευνες να αναφέρονται ακόμη και σε μεταφορά εκτελεστών από την Τουρκία για συγκεκριμένες αποστολές και γρήγορη επιστροφή τους μετά τις επιθέσεις.

Στην Ελλάδα, επίσης, η αστυνομία έχει πραγματοποιήσει τα τελευταία χρόνια συλλήψεις Τούρκων υπηκόων που θεωρούνταν ύποπτοι για συμμετοχή σε εγκληματικά δίκτυα. Τον Σεπτέμβριο του 2024, για παράδειγμα, συνελήφθη στη Χίο 40χρονος Τούρκος που, σύμφωνα με αστυνομική πηγή που επικαλέστηκε το Reuters, θεωρούνταν μέλος συμμορίας με δράση στην Τουρκία.

Ένας από τους γνωστότερους αρχηγούς αυτών των δικτύων, ο Barış Boyun, είχε συλληφθεί στην Ιταλία το 2024 στο πλαίσιο διεθνούς επιχείρησης στην οποία συμμετείχαν αρχές από πολλές ευρωπαϊκές χώρες και την Τουρκία.

Η νέα γενιά του οργανωμένου εγκλήματος

Η εικόνα που αποκαλύπτει η έρευνα διαφέρει σημαντικά από εκείνη της παραδοσιακής, αυστηρά ιεραρχημένης μαφίας.

Οι νέες τουρκικές συμμορίες χρησιμοποιούν Telegram, TikTok και άλλες πλατφόρμες όχι μόνο για επικοινωνία, αλλά και για στρατολόγηση, επίδειξη ισχύος και δημιουργία μιας ολόκληρης εγκληματικής «κουλτούρας».

Οι Daltonlar, Casperlar και άλλες ομάδες έχουν χαρακτηριστεί στην Τουρκία ως «νέας γενιάς εγκληματικές οργανώσεις», καθώς μεγάλο μέρος της δύναμής τους βασίζεται σε πολύ νεαρά μέλη, αποκεντρωμένα δίκτυα και στην ταχύτητα με την οποία μπορούν να στρατολογούν ανθρώπους μέσω του διαδικτύου.

Το ανησυχητικότερο στοιχείο της έρευνας του T24 δεν είναι επομένως μόνο ότι μια δολοφονία μπορεί να εμφανίζεται με «τιμοκατάλογο» σε μια εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων.

Είναι ότι δημιουργείται μια παράλληλη ψηφιακή αγορά στην οποία εκτελεστές, ανήλικοι, όπλα, παράνομα χρήματα, κλεμμένα δεδομένα και διαδρομές προς την Ευρώπη μπορούν να αποτελούν διαφορετικές υπηρεσίες του ίδιου εγκληματικού οικοσυστήματος.