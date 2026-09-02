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Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και έξι ακόμη τραυματίστηκαν από τους πυροβολισμούς που σημειώθηκαν στο κέντρο της Μινεάπολης, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από αξιωματούχους νοσοκομείου.

Μεταξύ των τραυματιών βρίσκονται δύο αστυνομικοί, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της υγείας των έξι ανθρώπων που νοσηλεύονται.

Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν κοντά στο Συνεδριακό Κέντρο της πόλης, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των δυνάμεων ασφαλείας.

Οι δύο αστυνομικοί που τραυματίστηκαν φέρονται να έχουν δεχθεί πυρά στην κοιλιακή χώρα και στο πόδι αντίστοιχα, ενώ σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες και οι δύο είναι εν ζωή.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρα έσπευσαν στο σημείο, ενώ οι αρχές κάλεσαν τους πολίτες να αποφεύγουν την ευρύτερη περιοχή. Στην επιχείρηση και την έρευνα συνδράμει και το FBI.

Η αστυνομία έχει ζητήσει από τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή γύρω από τη διεύθυνση 15 East Grant Street, όπου έχουν αναπτυχθεί ισχυρές δυνάμεις ασφαλείας.

Στην επιχείρηση συνδράμουν και οι πολιτειακές αρχές της Μινεσότα. Ο κυβερνήτης Τιμ Γουόλς γνωστοποίησε ότι η ομάδα δημόσιας ασφάλειας της πολιτείας έχει κινητοποιηθεί και στελέχη των αρμόδιων υπηρεσιών βρίσκονται ήδη στο σημείο.

Σε νεότερη τοποθέτησή του, ο Γουόλς ευχαρίστησε τις δυνάμεις ασφαλείας που επιχειρούν στο κέντρο της πόλης για την προστασία των κατοίκων, εκφράζοντας παράλληλα τη συμπαράστασή του στους ανθρώπους των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκαν οι πυροβολισμοί παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες, ενώ οι αρχές αναμένεται να δώσουν περισσότερες πληροφορίες καθώς εξελίσσεται η έρευνα.