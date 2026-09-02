Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και έξι ακόμη τραυματίστηκαν από τους πυροβολισμούς που σημειώθηκαν στο κέντρο της Μινεάπολης, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από αξιωματούχους νοσοκομείου.

Μεταξύ των τραυματιών βρίσκονται δύο αστυνομικοί, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της υγείας των έξι ανθρώπων που νοσηλεύονται.

Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν κοντά στο Συνεδριακό Κέντρο της πόλης, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των δυνάμεων ασφαλείας.

🔥🚨 BREAKING — Officials CONFIRM the Active shooter is DOWN in Minneapolis, identified as local resident Will Sexton.



Multiple are dead, and TWO officers were shot.



A FOX 9 source with direct knowledge confirmed both pieces. Conditions of the wounded officers are unknown. pic.twitter.com/CFJ2pf3de7 — Howling Kinoblade (@kinocopter) September 2, 2026

Οι δύο αστυνομικοί που τραυματίστηκαν φέρονται να έχουν δεχθεί πυρά στην κοιλιακή χώρα και στο πόδι αντίστοιχα, ενώ σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες και οι δύο είναι εν ζωή.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρα έσπευσαν στο σημείο, ενώ οι αρχές κάλεσαν τους πολίτες να αποφεύγουν την ευρύτερη περιοχή. Στην επιχείρηση και την έρευνα συνδράμει και το FBI.

Video from Citizen shows man bleeding outside Loring Towers in Minneapolis pic.twitter.com/cltQqUgkv4 — Intel Point Alert (@IntelPointAlert) September 2, 2026

Η αστυνομία έχει ζητήσει από τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή γύρω από τη διεύθυνση 15 East Grant Street, όπου έχουν αναπτυχθεί ισχυρές δυνάμεις ασφαλείας.

Στην επιχείρηση συνδράμουν και οι πολιτειακές αρχές της Μινεσότα. Ο κυβερνήτης Τιμ Γουόλς γνωστοποίησε ότι η ομάδα δημόσιας ασφάλειας της πολιτείας έχει κινητοποιηθεί και στελέχη των αρμόδιων υπηρεσιών βρίσκονται ήδη στο σημείο.

2 police officers and an unspecified amount of other victims have reportedly been shot in Minneapolis, Minnesota during an active shooter incident.

More to come. pic.twitter.com/nZhydWrkgo — OSINTdefender (@sentdefender) September 2, 2026

Σε νεότερη τοποθέτησή του, ο Γουόλς ευχαρίστησε τις δυνάμεις ασφαλείας που επιχειρούν στο κέντρο της πόλης για την προστασία των κατοίκων, εκφράζοντας παράλληλα τη συμπαράστασή του στους ανθρώπους των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

JUST IN: 6 people shot, including 2 officers, after an active shooter incident in downtown Minneapolis, Minnesota; shooter reportedly down. pic.twitter.com/ocjxKGceGT — Scope Report (@ScopeReport_) September 2, 2026

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκαν οι πυροβολισμοί παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες, ενώ οι αρχές αναμένεται να δώσουν περισσότερες πληροφορίες καθώς εξελίσσεται η έρευνα.