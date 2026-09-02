Σε εφιάλτη μετατράπηκε μια καθημερινή διαδρομή για οδηγό λεωφορείου που εκτελούσε το δρομολόγιο από το αεροδρόμιο προς το λιμάνι του Πειραιά, όταν έπεσε θύμα άγριου προπηλακισμού στη μέση του δρόμου. Το σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε στην Ακτή Μιαούλη, προκαλώντας αναστάτωση και τρόμο τόσο στον εργαζόμενο όσο και στους παρευρισκόμενους.



Όλα ξεκίνησαν την ώρα που το λεωφορείο κινούνταν στην αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας, προκειμένου να προσεγγίσει τον τελικό τερματικό σταθμό. Εκείνη τη στιγμή, ένα αγροτικό αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε μία παρέα Ρομά αποτελούμενη από τέσσερα άτομα, πλησίασε απότομα και έφραξε την πορεία του αστικού λεωφορείου, ακινητοποιώντας το στο οδόστρωμα.

Αμέσως μετά, οι επιβαίνοντες κατέβηκαν από το αγροτικό και επιτέθηκαν λεκτικά στον οδηγό. Με έντονες χειρονομίες, ύβρεις και επιθετική συμπεριφορά που ξεπέρασε κάθε όριο, περικύκλωσαν το λεωφορείο δημιουργώντας αποπνικτική ατμόσφαιρα.



Η ψυχραιμία του οδηγού αποδείχθηκε καταλυτική για να αποφευχθούν τα χειρότερα, ενώ το περιστατικό επαναφέρει στο προσκήνιο τα σοβαρά ζητήματα ασφάλειας που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι εργαζόμενοι στις συγκοινωνίες κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους.

«Άρχισε να με βρίζει και να λέει “γιατί κάνεις εσύ αριστερά;”. Του λέω “σε παρακαλώ προχώρα, μην το συνεχίζεις, έτσι πρέπει να πάει το λεωφορείο. Άρχισε μετά να με απειλεί “θα σε, θα σε” και του λέω “δεν έχεις το δικαίωμα να μιλάς έτσι σε κανέναν”. Τότε βγήκε από το αμάξι με τους υπόλοιπους, ήρθε ο ένας από το πλάι και οι άλλοι τρεις και προσπαθούν να δουν από πού θα μπουν» είπε ο οδηγός. Δείτε το βίντεο:



Ο οδηγός παρέμεινε ψύχραιμος μέσα στο όχημα, βλέποντας τους δράστες να κινούνται απειλητικά εναντίον του. Η απόφασή του να βγάλει το κινητό τηλέφωνο και να καταγράψει τις κινήσεις τους αποδείχθηκε καταλυτική, καθώς μόλις εκείνοι αντιλήφθηκαν την κάμερα, υποχώρησαν.



«Μου βάραγε τα παράθυρα. Δεν ήξερα πού θα σταματήσει αυτό. Ήταν εκτός ορίων», περιέγραψε σοκαρισμένος ο ίδιος, αποκαλύπτοντας τις εφιαλτικές στιγμές που έζησε μέχρι να αποτραπούν τα χειρότερα χάρη στην ετοιμότητά του.