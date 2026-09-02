Η παρουσία της Κυβέλης Μάρδα ξεχώρισε κατά την παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ) στη Θεσσαλονίκη, όπου ανέλαβε να προλογίσει τον Αλέξη Τσίπρα.

Η γιατρός, η οποία είναι ένα από τα 400 μέλη του Εθνικού Συμβουλίου της ΕΛΑΣ, δεν περιορίστηκε σε έναν τυπικό χαιρετισμό πριν από την ομιλία του προέδρου της παράταξης. Αντίθετα, επέλεξε να κάνει ένα πολιτικό σχόλιο για τη συζήτηση που είχε προηγηθεί γύρω από την παρουσία του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη, λίγες ημέρες πριν από την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ.

Η αιχμηρή παρέμβαση πριν από την ομιλία Τσίπρα

Η Κυβέλη Μάρδα αναφέρθηκε στην αδημονία που, όπως είπε, υπάρχει από την πλευρά των πολιτών για όσα θα ανακοίνωνε ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά και στην κριτική που δέχθηκε από την κυβέρνηση για την επιλογή του να παρουσιάσει το οικονομικό του πρόγραμμα πριν από την ομιλία του πρωθυπουργού.

«Θα τους αφήσουμε να δώσουν μόνοι τους τη μάχη της ημερομηνίας», σχολίασε χαρακτηριστικά η Κυβέλη Μάρδα, προτού καλέσει τον Αλέξη Τσίπρα στο βήμα.

Ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ πήρε αμέσως τη σκυτάλη και απάντησε με αιχμηρό τρόπο, σχολιάζοντας την κριτική για τον χρόνο της παρουσίας του στη Θεσσαλονίκη.

«Δεν ξέρω αν θα πρέπει να παίρνω την άδεια από τον κ. Μητσοτάκη κάθε φορά που θα ανεβαίνω στη Θεσσαλονίκη», ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας.

Η σύντομη πολιτική αντιπαράθεση πριν από την ομιλία του έδωσε στη Μάρδα έναν πιο ενεργό ρόλο στην εκδήλωση, με την ίδια να τραβά τα βλέμματα και για την άμεση πολιτική της παρέμβαση.

Ποια είναι η Κυβέλη Μάρδα

Η Κυβέλη Μάρδα είναι γιατρός και μέλος του Εθνικού Συμβουλίου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης.

Είναι κόρη του Δημήτρη Μάρδα, ο οποίος είχε διατελέσει αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών στην κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα.

Η ίδια έχει συνδέσει το όνομά της και με τον χώρο του αθλητισμού, καθώς είναι σύζυγος του διεθνούς μεσοεπιθετικού του ΠΑΟΚ, Δημήτρη Πέλκα.

Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 2022 στην Κωνσταντινούπολη, στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, την περίοδο που ο Δημήτρης Πέλκας αγωνιζόταν στη Φενέρμπαχτσε.

Το 2025 απέκτησαν το πρώτο τους παιδί, ένα κοριτσάκι.

Οι σπουδές και η προηγούμενη πορεία της

Πριν ακολουθήσει την επαγγελματική της πορεία στον χώρο της ιατρικής, η Κυβέλη Μάρδα είχε σπουδάσει στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης, με κατεύθυνση στον Τουρισμό.

Στο παρελθόν είχε εργαστεί και ως ραδιοφωνική παραγωγός. Η δημόσια παρουσία της στη Θεσσαλονίκη, πάντως, απέκτησε αυτή τη φορά έντονο πολιτικό χαρακτήρα, καθώς η ίδια βρέθηκε στο πλευρό του Αλέξη Τσίπρα στην εκδήλωση για την παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος της ΕΛΑΣ.