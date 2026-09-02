Στο δυναμικό του Παναθηναϊκού ανήκει πλέον και επίσημα ο Αζεντίν Ουναΐ, καθώς οι «πράσινοι» γνωστοποίησαν το βράδυ της Τετάρτης (2/9) την ολοκλήρωση της μεταγραφής του. Ο ποδοσφαιριστής υπέγραψε συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας, βάζοντας τέλος στις πολύωρες και απαιτητικές διαπραγματεύσεις του «τριφυλλιού» με την Τζιρόνα.

Η τελική συμφωνία ανάμεσα στα δύο κλαμπ έφτασε στα 11+3 εκατ. ευρώ. Οι «πράσινοι» θα καταβάλουν 11 εκατ. ευρώ φιξ στους Ισπανούς σε δύο δόσεις, μία άμεσα και μία το 2027 (προκειμένου να αλλάξει το ημερολογιακό έτος, όσον αφορά τον έλεγχο του Cost Control) για το 70% των δικαιωμάτων του παίκτη. Από εκεί και πέρα, οι άνθρωποι του «τριφυλλιού» θα πληρώνουν κάθε καλοκαίρι από 1 εκατ. ευρώ για να αγοράζουν ένα μερίδιο 10% απ’ τα δικαιώματα του ποδοσφαιριστή, μέχρι να τον κάνουν 100% δικό τους το καλοκαίρι του 2029.

Ο Ουναΐ υπέγραψε 4ετές συμβόλαιο με αποδοχές που θα αγγίζουν τα 3 εκατ. ευρώ ως προς τα φιξ χρήματα, ενώ θα υπάρχουν και μπόνους που θα μπορούν να ανεβάζουν ανά έτος το τελικό ποσό στα 3,6 εκατ. ευρώ.

Θετική κατάληξη είχε η προσπάθεια του Παναθηναϊκού να ολοκληρώσει εγκαίρως όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για τον Αζεντίν Ουναΐ, καθώς ο Μαροκινός μέσος συμπεριλήφθηκε στην ευρωπαϊκή λίστα της ομάδας και θα μπορεί να αγωνιστεί στη League Phase του Conference League.

Το «τριφύλλι» κινήθηκε με ταχύτητα μετά την ολοκλήρωση της μεταγραφής, καταθέτοντας τη λίστα του εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, η οποία έληγε στις 00:59 τα ξημερώματα της Πέμπτης (3/9). Πλέον απομένει η τυπική επιβεβαίωση από την ΕΠΟ για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την απόκτηση του Αζεντίν Ουναΐ. Ο 26χρονος Μαροκινός μέσος, ένας πολυαγαπημένος της «πράσινης» εξέδρας, επέστρεψε στο Τριφύλλι με μεταγραφή από την ισπανική Τζιρόνα, υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας τεσσάρων ετών και έρχεται για να ενισχύσει ακόμη περισσότερο την ομάδα στην προσπάθεια που συντελείται για την κατάκτηση της κορυφής.

Ο Αζεντίν Ουναΐ γεννήθηκε στις 19 Απριλίου 2000 στην Καζαμπλάνκα. Έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στη Ραζά Καζαμπλάνκα, πέρασε από τη φημισμένη ακαδημία Mohammed VI και το 2018 μετακόμισε στη Γαλλία για λογαριασμό του Στρασβούργου. Δύο χρόνια αργότερα συνέχισε στην Αβράνς και το καλοκαίρι του 2021, έχοντας πια αρχίσει να γίνεται γνωστό το όνομά του, έκανε το άλμα στη μεγάλη κατηγορία της Γαλλίας, υπογράφοντας στην Ανζέ. Στο ντεμπούτο του στη Ligue 1 απέναντι στη Λιόν βρήκε δίχτυα, αρχίζοντας μια διετία κατά την οποία καθιερώθηκε στο υψηλότερο επίπεδο του γαλλικού ποδοσφαίρου.

Οι εξαιρετικές εμφανίσεις του στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022 προσέλκυσαν το ενδιαφέρον σημαντικών ευρωπαϊκών συλλόγων και τον Ιανουάριο του 2023 αποκτήθηκε από τη Μαρσέιγ. Σκόραρε στο ντεμπούτο του απέναντι στη Ναντ, ενώ την επόμενη σεζόν (2023-24) είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στην πορεία των Μασσαλών μέχρι τα ημιτελικά του Europa League.

Τον Σεπτέμβριο του 2024 αποκτήθηκε από τον Παναθηναϊκό με τη μορφή μονοετούς δανεισμού και πολύ γρήγορα αγαπήθηκε από το κοινό των Πρασίνων, αλλά και ο ίδιος αγάπησε το Τριφύλλι. Πραγματοποίησε 37 συμμετοχές, σκόραρε πέντε καταπληκτικά γκολ, μοίρασε επτά ασίστ και χάρισε ουκ ολίγες στιγμές ποδοσφαιρικής μαγείας.

Παρά τις προσπάθειες που κατέβαλε ο Παναθηναϊκός το καλοκαίρι του 2025, δεν κατέστη δυνατό να συνεχίσει να φοράει τα πράσινα. Πήρε μεταγραφή στην Τζιρόνα, όπου επίσης διέπρεψε, πραγματοποιώντας εξαιρετικές εμφανίσεις και στη La Liga. Έναν χρόνο μετά όμως, ο Παναθηναϊκός και ο Ουναΐ ξανασμίγουν, καθώς αυτή η σχέση ήταν κάτι περισσότερο από ένα απλό επαγγελματικό συμβόλαιο. Ήταν μια σχέση καρδιάς…

Η πορεία του Ουναΐ με την εθνική ομάδα του Μαρόκου αποτελεί ξεχωριστό κεφάλαιο στην καριέρα του. Έκανε το ντεμπούτο του στις αρχές του 2022 και λίγους μήνες αργότερα ήταν βασικό μέλος της ομάδας που έγραψε ιστορία στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ. Ο Ουναΐ πραγματοποίησε σπουδαίες εμφανίσεις στη διοργάνωση και συνέβαλε καθοριστικά στην εντυπωσιακή πορεία του Μαρόκου μέχρι την τέταρτη θέση, την καλύτερη που έχει καταλάβει ποτέ αφρικανική χώρα σε Μουντιάλ. Ιδιαίτερα στο παιχνίδι της φάσης των «16» απέναντι στην Ισπανία και στον προημιτελικό με την Πορτογαλία, αποτέλεσε έναν από τους πρωταγωνιστές της ιστορικής πορείας των Μαροκινών.

Τέσσερα χρόνια αργότερα ήταν ξανά παρών στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική διοργάνωση του πλανήτη. Επιλέχθηκε στην αποστολή του Μαρόκου για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 και άφησε εκ νέου το αποτύπωμά του. Στη φάση των «16» πέτυχε τα δύο πρώτα γκολ στη νίκη με 3-0 επί του Καναδά, οδηγώντας την εθνική ομάδα της χώρας του στα προημιτελικά. Με το Μαρόκο έχει αγωνιστεί 55 φορές, έχοντας πετύχει 11 γκολ.

Καλωσορίζουμε ξανά τον Αζεντίν στην οικογένεια του Παναθηναϊκού».