Σε δίκη βρίσκεται στη Βρετανία μία 30χρονη καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής, η οποία κατηγορείται ότι είχε σεξουαλική επαφή με έναν 16χρονο μαθητή της, έπειτα από επαφές και συναντήσεις που φέρεται να οργανώνονταν μέσω Snapchat.

Η Μπρόνγουεν Τζέιμς δικάζεται στο Βασιλικό Δικαστήριο του Ουίντσεστερ αντιμετωπίζοντας τέσσερις κατηγορίες για σεξουαλική δραστηριότητα με μαθητή, τις οποίες αρνείται.

Σύμφωνα με όσα ακούστηκαν στο δικαστήριο, η 30χρονη εργαζόταν στο σχολείο Bitterne Park του Σαουθάμπτον και φέρεται να άρχισε να ανταλλάσσει μηνύματα με τον 16χρονο μέσω Snapchat.

Η εισαγγελία υποστηρίζει ότι τα μηνύματα απέκτησαν σταδιακά ερωτικό χαρακτήρα και ότι οι δυο τους άρχισαν να συναντιούνται εκτός σχολείου. Κατά το κατηγορητήριο, η εκπαιδευτικός τον παραλάμβανε με το αυτοκίνητό της και σε κάποιες από αυτές τις συναντήσεις οι δύο τους φιλήθηκαν.

Η συνάντηση στο σπίτι της

Ο 16χρονος κατέθεσε ότι σε μία περίπτωση πήγε στο σπίτι της καθηγήτριάς του, όπου παρακολουθούσαν μαζί τηλεόραση και αγώνες του Γουίμπλεντον.

Όπως υποστήριξε ενώπιον του δικαστηρίου, η συνάντηση κατέληξε σε σεξουαλική επαφή.

Ο νεαρός περιέγραψε ότι εκείνη την περίοδο αντιλαμβανόταν όσα συνέβαιναν διαφορετικά, ωστόσο σήμερα θεωρεί ότι η σχέση ήταν λανθασμένη.

«Εκείνη τη στιγμή μου φαινόταν υπέροχο, αλλά κοιτάζοντας πίσω καταλαβαίνω ότι ήταν λάθος», είπε.

Ο ίδιος ανέφερε επίσης ότι η καθηγήτρια του είχε πει πως τον αγαπούσε, ενώ, σύμφωνα με την εισαγγελία, οι δύο τους είχαν συζητήσει ακόμη και το ενδεχόμενο να φύγουν μαζί ή να συγκατοικήσουν.

Η επαφή «Νούμερο 8»

Στο δικαστήριο ακούστηκε ακόμη ότι η Τζέιμς φέρεται να είχε αποθηκεύσει τον μαθητή στο κινητό της με την ονομασία «Νούμερο 8».

Σύμφωνα με την εκδοχή που παρουσίασε η εισαγγελία, η συγκεκριμένη ονομασία χρησιμοποιούνταν ως κάλυψη για την πραγματική ταυτότητα του εφήβου.

Ο 16χρονος κατέθεσε επίσης ότι η καθηγήτρια τού ζητούσε να την αποκαλεί «δεσποινίς» όταν βρίσκονταν μόνοι τους, ενώ ισχυρίστηκε ότι κατά τη διάρκεια των μαθημάτων τού έδινε κρυφά ηλεκτρονικά τσιγάρα.

«Εκμεταλλεύτηκε τη θέση της», λέει η εισαγγελία

Ο εισαγγελέας Έντουαρντ Κάλβερ υποστήριξε ότι η υπόθεση αφορά μία εκπαιδευτικό η οποία φέρεται να εκμεταλλεύτηκε τη θέση εμπιστοσύνης και εξουσίας που είχε απέναντι σε μαθητή της.

Όπως ανέφερε, η Τζέιμς είχε προσληφθεί στο σχολείο τον Σεπτέμβριο του 2019 και, σύμφωνα με την κατηγορία, πέρασε σταδιακά από το φλερτ και τα μηνύματα σε συναντήσεις εκτός σχολικού περιβάλλοντος.

Η υπόθεση έφτασε στη διοίκηση του σχολείου όταν άλλος μαθητής έδειξε σε εκπαιδευτικό μηνύματα τα οποία, κατά την εισαγγελία, παρέπεμπαν σε σχέση σεξουαλικού χαρακτήρα.

Η 30χρονη αρνείται ότι ο μαθητής πήγε στο σπίτι της

Η Μπρόνγουεν Τζέιμς παρουσιάζει εντελώς διαφορετική εκδοχή.

Όταν ανακρίθηκε από την αστυνομία, επέλεξε να μη δώσει απαντήσεις στις επιμέρους ερωτήσεις και διάβασε προετοιμασμένη δήλωση, στην οποία αρνήθηκε ότι είχε οποιαδήποτε σεξουαλική σχέση με τον 16χρονο.

Υποστήριξε επίσης ότι ο μαθητής δεν είχε επισκεφθεί ποτέ το σπίτι της και ισχυρίστηκε ότι ένας άλλος μαθητής ενδέχεται να τον είχε παρακινήσει να διατυπώσει τις καταγγελίες.

Σύμφωνα με την ίδια, είχε δεχθεί μήνυμα από άγνωστο αριθμό, ο οποίος αργότερα αποδείχθηκε ότι ανήκε στον 16χρονο, και στη συνέχεια τον μπλόκαρε.

Η εισαγγελία, ωστόσο, παρουσίασε ως στοιχείο φωτογραφίες στις οποίες, όπως υποστηρίζει, εμφανίζεται ο μαθητής μαζί με τον σκύλο της καθηγήτριας μέσα στο σπίτι της.

Το δικαστήριο καλείται πλέον να κρίνει ποια από τις δύο αντικρουόμενες εκδοχές ανταποκρίνεται στα πραγματικά γεγονότα.

Η Μπρόνγουεν Τζέιμς αρνείται όλες τις κατηγορίες και η δίκη συνεχίζεται.