Αυστηρότερο ποινικό πλαίσιο για τα οργανωμένα κυκλώματα που εξαπατούν ηλικιωμένους προανήγγειλε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, κάνοντας λόγο για ένα φαινόμενο που έχει λάβει πλέον διαστάσεις «επιδημίας».

Ο υπουργός γνωστοποίησε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη συνεννόηση με το υπουργείο Δικαιοσύνης για αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα, ώστε οι απάτες που τελούνται στο πλαίσιο οργανωμένης εγκληματικής δράσης να αντιμετωπίζονται ως κακουργηματικές πράξεις, με ιδιαίτερη βαρύτητα όταν τα θύματα είναι ηλικιωμένοι.

«Να γίνουν κακουργηματικές πράξεις, να είναι ιδιαίτερα επιβαρυντικές για αυτούς που ξεγελούν και παραπλανούν ηλικιωμένους ανθρώπους και τους παίρνουν την περιουσία», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Ειδική ομάδα στο «ελληνικό FBI»

Παράλληλα με την αυστηροποίηση της νομοθεσίας, δημιουργείται ειδική επιχειρησιακή δομή στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, η οποία θα έχει αποκλειστικό αντικείμενο τις τηλεφωνικές και άλλες οργανωμένες απάτες.

Η ομάδα θα στελεχωθεί από εξειδικευμένους αξιωματικούς και στόχος της θα είναι η χαρτογράφηση και η εξάρθρωση των οργανωμένων κυκλωμάτων που χρησιμοποιούν τηλεφωνικά κέντρα, ψευδείς ιδιότητες και διαφορετικά τεχνάσματα για να αποσπούν χρήματα και τιμαλφή από πολίτες.

Ο υπουργός περιέγραψε το πρόβλημα ως πανευρωπαϊκό, επισημαίνοντας ότι οργανωμένα δίκτυα έχουν αναπτύξει ιδιαίτερα αποδοτικούς μηχανισμούς εξαπάτησης και μπορούν να αποσπούν μεγάλες περιουσίες με σχετικά μικρό επιχειρησιακό κόστος.

Οι απάτες με «υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ»

Ένα από τα συχνότερα τεχνάσματα που χρησιμοποιούν τα κυκλώματα είναι η προσποίηση της ιδιότητας υπαλλήλου του ΔΕΔΔΗΕ, της Εφορίας ή λογιστή.

Οι δράστες επικοινωνούν τηλεφωνικά, κυρίως με ηλικιωμένους, και επικαλούνται δήθεν διαρροές ρεύματος, κίνδυνο βραχυκυκλώματος, φορολογικές εκκρεμότητες ή ανάγκη «προστασίας» χρημάτων και κοσμημάτων.

Στη συνέχεια επιχειρούν να πείσουν τα θύματα να παραδώσουν χρήματα ή πολύτιμα αντικείμενα σε συνεργούς τους.

Το μέγεθος της δράσης τέτοιων κυκλωμάτων αποτυπώνεται και σε πρόσφατες αστυνομικές επιχειρήσεις. Τον Ιούλιο εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση στην Αττική που φέρεται να είχε πραγματοποιήσει 44 διαρρήξεις και 14 απάτες, με το παράνομο όφελος να ξεπερνά τις 440.000 ευρώ.

Σε διαφορετική υπόθεση στο Ζεφύρι, οι Αρχές εντόπισαν οργανωμένο τηλεφωνικό κέντρο συμμορίας που προσποιούνταν υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ και λογιστές, με τη συνολική λεία να υπολογίζεται σε περισσότερα από 1,6 εκατ. ευρώ.

Στο τραπέζι συνεργασία με τράπεζες και ΔΕΔΔΗΕ

Στο πλαίσιο της αντιμετώπισης του φαινομένου έχουν ξεκινήσει επαφές με τράπεζες, τον ΔΕΔΔΗΕ και άλλους συναρμόδιους φορείς, καθώς τα εγκληματικά δίκτυα αξιοποιούν συχνά είτε το τραπεζικό σύστημα είτε την επίκληση γνωστών εταιρειών και οργανισμών για να κερδίσουν την εμπιστοσύνη των θυμάτων.

Ο ΔΕΔΔΗΕ έχει ήδη προειδοποιήσει επανειλημμένα τους πολίτες ότι οι εργαζόμενοί του δεν ζητούν τηλεφωνικά χρήματα, κοσμήματα ή άλλα πολύτιμα αντικείμενα και δεν δίνουν οδηγίες για την τοποθέτησή τους εκτός σπιτιού.

Επιφυλακτικός για τη χρήση του 112

Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης ρωτήθηκε επίσης για το ενδεχόμενο αξιοποίησης του 112 ώστε να ενημερώνονται οι πολίτες όταν καταγράφεται έξαρση τηλεφωνικών απατών σε μια περιοχή.

Ο υπουργός εμφανίστηκε επιφυλακτικός, σημειώνοντας ότι απαιτείται προσοχή ώστε να μην προκαλείται γενικευμένη αναστάτωση σε ολόκληρες συνοικίες ή πόλεις εξαιτίας ενός μεμονωμένου περιστατικού.

Το σχέδιο που προωθείται κινείται έτσι σε δύο άξονες: βαρύτερες ποινές για τα οργανωμένα κυκλώματα και δημιουργία μόνιμου εξειδικευμένου μηχανισμού της ΕΛ.ΑΣ. για τον εντοπισμό και την εξάρθρωσή τους.