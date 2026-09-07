Σε ανοιχτό διάλογο με όλες τις δυνάμεις της Αριστεράς, συμπεριλαμβανομένων του ΣΥΡΙΖΑ και του ΜέΡΑ25, εμφανίστηκε διατεθειμένος να προχωρήσει ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Γαβριήλ Σακελλαρίδης, μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στο πλαίσιο της 90ής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, άσκησε ευθεία κριτική στον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, τον οποίο κατηγόρησε ότι έχει μετατοπιστεί πολιτικά προς τα δεξιά.

«Ναι στον διάλογο, όχι με όλους»

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο συνεργασίας των δυνάμεων της Αριστεράς ενόψει πιθανών εκλογών, ο κ. Σακελλαρίδης τόνισε πως η ενότητα του χώρου αποτελεί βασική προϋπόθεση για την αντιμετώπιση της ανόδου της ακροδεξιάς. Υποστήριξε ότι οι διασπάσεις στην Αριστερά έχουν πραγματικές πολιτικές αιτίες, τις οποίες δεν πρέπει να αγνοήσουμε προκειμένου να χτιστεί μια γνήσια συνεργασία και όχι μια πρόχειρη συγκόλληση συμφερόντων.

Ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς ξεκαθάρισε πάντως ότι μια «ενότητα με όλους» δεν είναι εφικτή, θέτοντας ως προϋπόθεση την ύπαρξη κοινών πολιτικών, αξιακών και ηθικών κριτηρίων.

Ανοιχτή πόρτα σε ΜέΡΑ25 και ΣΥΡΙΖΑ

Ο κ. Σακελλαρίδης χαρακτήρισε το ΜέΡΑ25 δυνητικό συνομιλητή της Νέας Αριστεράς, επισημαίνοντας πως ο ίδιος αποχώρησε από την ενεργό πολιτική το 2015, παραιτούμενος τότε από υπουργός και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, και ότι η επιστροφή του στα κοινά δεν σήμαινε αυτόματη ταύτιση με καμία πλευρά της τομής εκείνης της περιόδου. Εξέφρασε την άποψη ότι το 2015 πρέπει να αποτιμηθεί χωρίς όμως να λειτουργεί ανασταλτικά στη σημερινή προσπάθεια για ενότητα, ενόψει των εκλογικών αναμετρήσεων του 2026-2027 και του 2031.

Σχετικά με τον ΣΥΡΙΖΑ, ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς παραδέχθηκε ότι έχει υπάρξει άτυπη επικοινωνία με τη νέα ηγεσία υπό την Ράνια Δούρου, χωρίς όμως να έχει προχωρήσει σε ουσιαστική πολιτική συζήτηση. Έθεσε ως κριτήρια για οποιαδήποτε συνεργασία, πέραν του πολιτικού περιεχομένου, και το ζήτημα της αξιοπιστίας, αναφερόμενος στις ευθύνες της συλλογικής ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ από το 2023 και μετά, στις περιόδους τόσο του Στέφανου Κασσελάκη όσο και του Σωκράτη Φάμελλου.

Όσον αφορά τη σχέση Γιάνη Βαρουφάκη και Ευκλείδη Τσακαλώτου, που φέρεται να αποτελεί εμπόδιο σε συνεργασία με το ΜέΡΑ25, ο κ. Σακελλαρίδης απέκλεισε ρητά το ενδεχόμενο αποστασιοποίησης του Ευκλείδη Τσακαλώτου, κρίνοντας πως οι διαφωνίες της περιόδου 2015-2019 δεν πρέπει να εμποδίζουν τη συνεργασία στο παρόν.

Ως προς το σχήμα που θα μπορούσε τελικά να προκύψει, ο ίδιος απέφυγε να δεσμευτεί εκ των προτέρων, τονίζοντας ότι η κατάληξη δεν εξαρτάται αποκλειστικά από τη Νέα Αριστερά. Διαβεβαίωσε πάντως ότι, ακόμη κι αν δεν επιτευχθεί συνεργασία, το κόμμα του θα κατέβει μόνο του στις εκλογές, καθώς δεν πρόκειται, όπως είπε, για μεταβατικό σχήμα.

Βαριά κριτική στον Τσίπρα: «Έχει μετατοπιστεί, βγάζει δεξί φλας»

Ιδιαίτερα αιχμηρός στάθηκε ο κ. Σακελλαρίδης απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα και την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ), κρίνοντας ότι ο πρώην πρωθυπουργός έχει απομακρυνθεί ιδεολογικά από τον χώρο της Αριστεράς. Αναφέρθηκε ενδεικτικά στην πρόσφατη παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος της ΕΛΑΣ, όπου δεν έγινε λόγος για 13η σύνταξη και 13ο μισθό, καθώς και στη στάση του κόμματος στο ζήτημα των ιδιωτικών πανεπιστημίων.

Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς επέκρινε τον Αλέξη Τσίπρα διότι, κατά την άποψή του, αποδέχεται πλήρως τον πιο συντηρητικό ορισμό της πολιτικής ως «τέχνης του εφικτού» και το αυστηρό δημοσιονομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς να θέτει ζήτημα ουσιαστικής αλλαγής πορείας. Ασκώντας κριτική και σε μεθοδολογικό επίπεδο, αμφισβήτησε την πρακτική να στέλνει η ΕΛΑΣ το πρόγραμμά της για κοστολόγηση στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο, χαρακτηρίζοντας λανθασμένη την αντίληψη ότι τεχνικοί φορείς πρέπει να επικυρώνουν πολιτικές προτάσεις.

Ως προς την εξαγγελθείσα «πατριωτική εισφορά» για τη φορολόγηση του μεγάλου πλούτου, ο κ. Σακελλαρίδης δήλωσε ότι παραμένουν ασαφή αρκετά τεχνικά ζητήματα, όπως ο ορισμός της καθαρής περιουσίας. Το βασικό του, ωστόσο, επιχείρημα αφορούσε την πολιτική αξιοπιστία: δήλωσε πως δεν εμπιστεύεται μια τέτοια πρόταση από ένα κόμμα που, όπως είπε, δεν επιμένει στην κατάργηση του νόμου για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια παρά την αναγνώριση της αντισυνταγματικότητάς του.

Σχετικά με ενδεχόμενο διάλογο ΝΕΑΡ-ΕΛΑΣ, ο κ. Σακελλαρίδης εκτίμησε ότι δεν υπάρχει διάθεση από την πλευρά Τσίπρα για συζήτηση με άλλα κόμματα, κρίνοντας ταυτόχρονα πολύ μεγάλη την πολιτική απόσταση μεταξύ των δύο σχηματισμών.

«Το Σύνταγμα είναι σαφές για τα ιδιωτικά Πανεπιστήμια , πρέπει να καταργηθούν»

Στο ζήτημα των μη κρατικών πανεπιστημίων, ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς επανέλαβε την κατηγορηματική αντίθεσή του, επικαλούμενος το άρθρο 16 του Συντάγματος, το οποίο χαρακτήρισε από τα πιο σαφή άρθρα του Συντάγματος του 1975. Αναφέρθηκε στην απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που έκρινε νόμιμη τη λειτουργία τους, χαρακτηρίζοντάς την, με βάση κρίσεις συνταγματολόγων, «συνταγματικό πραξικόπημα». Κατά τον ίδιο, η αποκλειστικά κρατική παροχή ανώτατης εκπαίδευσης συνδέεται με την ισότιμη πρόσβαση των πολιτών και την προστασία της γνώσης από ιδιωτικά συμφέροντα.

Βιβλίο Β΄ Δημοτικού: Κατηγόρησε την αντιπολίτευση για «καλλιέργεια ηθικού πανικού»

Παίρνοντας θέση στην αντιπαράθεση γύρω από το επίμαχο σχολικό βιβλίο, ο κ. Σακελλαρίδης έκανε λόγο για τεχνητή, πολιτικά υποκινούμενη αντιπαράθεση εκ μέρους της ακροδεξιάς, επισημαίνοντας ότι ο εκδοτικός οίκος είχε διευκρινίσει πως οι φωτογραφίες του βιβλίου απεικόνιζαν γυναίκα με κοντά μαλλιά και άνδρα, ως γονείς. Υποστήριξε ότι για τη Νέα Αριστερά οικογένεια είναι όποια σχέση παρέχει φροντίδα, στοργή και αγάπη στα παιδιά, υπενθυμίζοντας τη στήριξη του κόμματός του στη νομοθεσία για τον γάμο ομόφυλων ζευγαριών και την τεκνοθεσία.

Για τη νέα σχολική χρονιά, σημείωσε ότι τα κενά σε εκπαιδευτικό προσωπικό και τα ζητήματα στελέχωσης παραμένουν άλυτα, ζητώντας ενίσχυση της δημόσιας εκπαίδευσης και κατάργηση όσων νόμων της κυβέρνησης χαρακτήρισε αντιεκπαιδευτικούς.

Ανησυχία για ερήμωση μετά την απολιγνιτοποίηση

Σχολιάζοντας την κατάσταση στη Δυτική Μακεδονία, ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς μίλησε για μεγάλη ερήμωση σε ανθρώπινο και φυσικό κεφάλαιο μετά την απολιγνιτοποίηση, επικρίνοντας τη μετατροπή αγροτικής γης σε φωτοβολταϊκά πάρκα και τη συρρίκνωση των πόρων του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης. Ανακοίνωσε ότι το κόμμα του ετοιμάζει ολοκληρωμένη πρόταση για την περιοχή, με άξονες την ενίσχυση του αγροτοδιατροφικού τομέα και τη δημιουργία κέντρων καινοτομίας.

Οικολογία, και ΝΑΤΟ

Ο κ. Σακελλαρίδης επιβεβαίωσε ότι υπάρχουν συζητήσεις και κοινές εκδηλώσεις με το κόμμα «Πράσινοι – Οικολογία», κάνοντας λόγο για καλό κλίμα επικοινωνίας, χωρίς ωστόσο να προαναγγείλει κάποια συγκεκριμένη εξέλιξη. Στο ερώτημα για πιο ριζοσπαστικές θέσεις σε ζητήματα όπως η αποανάπτυξη, απάντησε ότι πρόκειται για ζωντανή συζήτηση εντός της Αριστεράς και του ίδιου του κόμματος. Για την τεχνητή νοημοσύνη, τόνισε την ανάγκη ρύθμισης των μεγάλων ολιγοπωλίων του κλάδου και διασφάλισης της ψηφιακής κυριαρχίας της χώρας. Σε ό,τι αφορά το ΝΑΤΟ, επανέλαβε τη θέση της Νέας Αριστεράς υπέρ μιας «απονατοποίησης» και μιας πιο πλουραλιστικής διεθνούς αμυντικής πολιτικής.

Δημοσκοπήσεις: «Ο χρόνος είναι πολύς»

Κληθείς να σχολιάσει τη σταθερή πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας στις δημοσκοπήσεις παρά την κριτική του προς την κυβέρνηση, ο κ. Σακελλαρίδης αναγνώρισε τη δημοσκοπική φθορά του κυβερνώντος κόμματος λόγω κοινωνικής δυσαρέσκειας, εκτιμώντας όμως ότι δεν έχει ακόμη αποκρυσταλλωθεί ένας ανταγωνιστικός προοδευτικός πόλος. Παρέμεινε αισιόδοξος ότι υπάρχει ακόμη χρόνος για ανατροπή των συσχετισμών έως τις εκλογές.

Ερώτημα Newsbeast: Που διαφωνεί η Νέα Αριστερά με την πρόταση της ΕΛ.Α.Σ. για την πατριωτική εισφορά

Ο δημοσιογράφος του Newsbeast Σάββας Γουλόπουλος ,του έθεσε το ερώτημα το που διαφοροπειείται η Νέα Αριστερά με την εξαγγελία του Αλέξη Τσίπρα ,όσον αφορά την « πατριωτική εισφορά»

Ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς δήλωσε «το τεχνικό σκέλος μένουν πολλά να αποσαφηνιστούν σε σχέση με το πώς αντιλαμβάνεται η ΕΛΑΣ την πρόταση για τον φόρο στη μεγάλη περιουσία. Πώς ορίζεται η καθαρή περιουσία; Ποιους φόρους θα αντικαθιστούσε ένας τέτοιος φόρος; Πώς θα φτιαχτεί το περιουσιολόγιο;

Δεν τα λέω αυτά για να διαφωνήσω ή να μειώσω την αξία της πρότασης. Υπάρχουν πολλά τεχνικά ζητήματα που πρέπει να αποσαφηνιστούν για να μπορέσω να την κρίνω σε τεχνικό επίπεδο. Δεν είναι μια πρόταση που κινείται από μόνη της σε λάθος κατεύθυνση. Το λέμε εδώ και πάρα πολύ καιρό, πριν ακόμη ιδρυθεί η ΕΛΑΣ, και υπάρχει ένα διεθνές κίνημα, τόσο στο πολιτικό όσο και στο ακαδημαϊκό επίπεδο, για την ανάγκη φορολόγησης της μεγάλης περιουσίας. Αναφέρθηκα πριν στον λεγόμενο φόρο Ζουκμάν, στον Μπέρνι Σάντερς και στην πρόσφατη ολοκληρωμένη πρόταση στη Γερμανία, προσαρμοσμένη στα γερμανικά δεδομένα, για φορολόγηση με βάση τη φοροδοτική δύναμη.

Για μένα, το μεγάλο πρόβλημα έχει να κάνει με την πραγματική πολιτική βούληση. Για να είμαι ειλικρινής, δεν έχω εμπιστοσύνη σε μια τέτοια πρόταση από ένα κόμμα που δεν θέλει να τα βάλει με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, παρότι αναγνωρίζει την αντισυνταγματικότητα του νόμου βάσει του οποίου ιδρύθηκαν, και επικαλείται την ασφάλεια δικαίου. Την περίφημη ασφάλεια δικαίου τη μάθαμε από ένα κόμμα που αυτοπροσδιορίζεται ως αριστερό. Δεν έχω εμπιστοσύνη ότι θα εφαρμοστεί κάτι τέτοιο από ένα κόμμα που αποδέχεται πλήρως ένα δημοσιονομικό πλαίσιο νεοφιλελεύθερης κατεύθυνσης.»