Σε πολλά επίπεδα εξελίσσεται η έρευνα για την υπόθεση της Κυψέλης, με τις Αρχές να προσπαθούν να συμπληρώσουν τα κρίσιμα κομμάτια του παζλ γύρω από τον θάνατο του βρέφους που βρέθηκε σε κατάψυξη.

Όπως ανέφερε ο αστυνομικός συντάκτης των εφημερίδων «ΤΑ ΝΕΑ» και «ΤΟ ΒΗΜΑ», Βασίλης Λαμπρόπουλος μιλώντας στο Mega στο επίκεντρο βρίσκονται μεταξύ άλλων ο ακριβής χρόνος και ο τόπος θανάτου του παιδιού, οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του, αλλά και όσα ενδέχεται να έχουν αντιληφθεί τα τρία παιδιά της οικογένειας.

Τα παιδιά αναμένεται να εξεταστούν παρουσία παιδοψυχολόγου, σε μια προσπάθεια να συγκεντρωθούν στοιχεία που θα μπορούσαν να βοηθήσουν τις Αρχές στην ανασύνθεση των γεγονότων.

Σύμφωνα με όσα μετέφερε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, ιδιαίτερη σημασία έχει η κατάθεση του ιατροδικαστή που εξέτασε το βρέφος. Όπως αναφέρθηκε, στο σώμα του παιδιού εντοπίστηκαν συνολικά 20 τραύματα από μαχαίρι, με τα πέντε να εκτιμάται ότι προκλήθηκαν πριν από τον θάνατό του.

Τα ευρήματα αυτά αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα σε σχέση με τον ισχυρισμό του 43χρονου, ο οποίος υποστήριξε σε τηλεοπτική του συνέντευξη ότι τα τραύματα προκλήθηκαν κατά την προσπάθειά του να σπάσει τον πάγο γύρω από το σώμα του βρέφους ώστε να το μετακινήσει.

Ωστόσο, σύμφωνα με την ιατροδικαστική εκτίμηση που παρουσιάστηκε, η συγκεκριμένη εκδοχή δεν φαίνεται να συμβαδίζει με τα ευρήματα.

«Το παιδί ήταν μέσα στα αίματα»

Όπως μετέφερε ο αστυνομικός συντάκτης, ο ιατροδικαστής φέρεται να ανέφερε ότι όταν εντοπίστηκε το βρέφος, υπήρχε αίμα τόσο στο σώμα του όσο και στη βαλίτσα όπου βρέθηκε.

Παράλληλα, σύμφωνα με την ίδια περιγραφή, τα ευρήματα έδειξαν ότι το παιδί είχε υποστεί τραύματα πριν από τον θάνατό του.

Η παρουσία αίματος και τα συγκεκριμένα ιατροδικαστικά ευρήματα αποτελούν στοιχεία που εξετάζονται σε συνδυασμό με τους ισχυρισμούς του 43χρονου για το πώς προκλήθηκαν τα τραύματα.

Τα τραύματα ήταν συγκεντρωμένα στην πλάτη

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στο είδος και την κατανομή των τραυμάτων. Σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν, πρόκειται για πλήγματα από τέμνον και νύσσον όργανο, δηλαδή από αιχμηρό αντικείμενο όπως μαχαίρι.

Μάλιστα, τα τραύματα φέρεται να ήταν συγκεντρωμένα στην πλάτη του βρέφους, από την περιοχή του αυχένα έως χαμηλότερα στο σώμα.

Το στοιχείο αυτό εξετάζεται επίσης σε σχέση με την εκδοχή ότι τα χτυπήματα προκλήθηκαν κατά την προσπάθεια θραύσης του πάγου. Όπως αναφέρθηκε, εάν επρόκειτο για τέτοιο περιστατικό, θα αναμενόταν διαφορετική κατανομή των τραυμάτων στο σώμα.

Δεν προέκυψε σοβαρό παθολογικό πρόβλημα

Κρίσιμο θεωρείται και ένα ακόμη εύρημα της ιατροδικαστικής εξέτασης. Σύμφωνα με όσα μετέφερε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, από την εξέταση των οργάνων του βρέφους δεν προέκυψε σοβαρό παθολογικό πρόβλημα που να δικαιολογεί τον ισχυρισμό ότι το παιδί αντιμετώπιζε σοβαρή ασθένεια.

Το στοιχείο αυτό έρχεται να προστεθεί στα υπόλοιπα ευρήματα που εξετάζουν οι Αρχές και αναμένεται να διασταυρωθεί με τα όσα έχουν καταθέσει οι δύο φερόμενοι ως γονείς.

Στο μικροσκόπιο ο χρόνος και ο τόπος του θανάτου

Παράλληλα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι έρευνες συνεχίζονται προκειμένου να προσδιοριστεί με ακρίβεια πότε και πού έχασε τη ζωή του το βρέφος, καθώς και τι συνέβη στο διάστημα μέχρι την τοποθέτησή του στην κατάψυξη.

Ιδιαίτερο βάρος αναμένεται να δοθεί και στις καταθέσεις των τριών παιδιών της οικογένειας, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν με την παρουσία ειδικού παιδοψυχολόγου.

Οι Αρχές επιχειρούν πλέον να διασταυρώσουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, από τα ιατροδικαστικά ευρήματα μέχρι τις καταθέσεις και τις διαφορετικές εκδοχές που έχουν παρουσιαστεί, προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι πραγματικές συνθήκες θανάτου του βρέφους και όσα ακολούθησαν.