Ένας 32χρονος παίκτης χόκεϊ από το Λος Άντζελες υπέστη τόσο σοβαρό τραυματισμό στο κεφάλι από δίσκο του χόκεϊ, ώστε πλέον αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα στην καθημερινότητά του και, σύμφωνα με αγωγή που κατέθεσε, δεν μπορεί να έχει πλέον την ίδια σεξουαλική ζωή με τη σύζυγό του.

Ο Ιβάν Ζεντσένκο αγωνιζόταν ως αμυντικός σε αγώνα που είχε εγκριθεί από την USA Hockey, στις 27 Σεπτεμβρίου 2025, στο LA Kings Valley Ice Center. Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, ένας δίσκος χτύπησε το κράνος του με μεγάλη δύναμη και το προστατευτικό εξάρτημα, ένα Bauer Re-Akt 55, έσπασε, όπως αναφέρει η nypost.

Ο δίσκος φέρεται να πέρασε μέσα από το κατεστραμμένο κράνος και να διείσδυσε στο κεφάλι του, με αποτέλεσμα ο Ρώσος αθλητής να αρχίσει να αιμορραγεί έντονα μέσα στο παγοδρόμιο.

Βίντεο από το περιστατικό δείχνει τους θεατές να αντιδρούν έντρομοι όταν ο Ζεντσένκο σηκώθηκε και έγινε αντιληπτή η σοβαρότητα του τραυματισμού του. Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Valley Presbyterian Hospital, όπου υποβλήθηκε σε θεραπεία για τραύματα και αιμάτωμα, σύμφωνα με την αγωγή.

Ο 32χρονος υπέστη άμεση απώλεια μνήμης, καθώς και προβλήματα στον συντονισμό και την όρασή του. Από τότε, σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, δεν έχει επιστρέψει ποτέ στον πάγο. Η σύζυγός του, Σοφία Ζεντσένκο, είναι επίσης ενάγουσα στην υπόθεση και υποστηρίζει ότι οι τραυματισμοί του συζύγου της έχουν επηρεάσει σοβαρά τη συζυγική τους ζωή. Στην αγωγή κάνει λόγο για απώλεια «συζυγικής σχέσης, σεξουαλικών σχέσεων και συντροφικότητας».

ALERT: Olympic hockey star allegedly unable to have sex with his wife after being struck in the head with a puck, according to The California Post.



Ivan Zenchenko, 32, was playing in a USA Hockey-sanctioned game when a puck pierced his helmet in 2025.



Zenchenko’s helmet, a… pic.twitter.com/5RJ4kwNato — E X X ➠A L E R T S (@ExxAlerts) September 1, 2026

«Μέχρι σήμερα δεν μπορεί να λειτουργήσει κανονικά», αναφέρουν τα έγγραφα, δηλαδή δεν μπορεί να κάνει σεξ με την σύζυγό του. Ο δικηγόρος του ζευγαριού, Πολ Σίγκελμαν, δήλωσε ότι υπάρχουν «προβλήματα οικειότητας» και ότι το ζευγάρι δεν έχει πλέον την ίδια σεξουαλική ζωή.

«Ο Ιβάν είναι πλήρως ανάπηρος», ανέφερε, εξηγώντας ότι η σύζυγός του έχει δικαίωμα να διεκδικήσει αποζημίωση για την απώλεια της συζυγικής και σεξουαλικής σχέσης που είχε μαζί του.

Το ζευγάρι ζητά αποζημίωση για τις συνέπειες του τραυματισμού, το ακριβές ύψος της οποίας δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί. Ο δικηγόρος τους, πάντως, εκτιμά ότι πρόκειται για ζημία πολλών εκατομμυρίων δολαρίων.

Η αγωγή στρέφεται κατά της Bauer Hockey, αλλά και κατά του καταστήματος Pure Hockey στο Άναχαϊμ της Καλιφόρνιας, από το οποίο ο Ζεντσένκο είχε αγοράσει το κράνος στις 3 Ιουλίου 2025.

Σύμφωνα με την αγωγή, το συγκεκριμένο κράνος είχε επιλεγεί και προταθεί από το κατάστημα για αγωνιστική χρήση. Οι ενάγοντες υποστηρίζουν ότι υπήρχε κατασκευαστικό ελάττωμα ή ελαττωματικός σχεδιασμός, ενώ υποστηρίζουν επίσης ότι το συγκεκριμένο κράνος ενδέχεται να διέφερε από τις προδιαγραφές κατασκευής και σχεδιασμού άλλων αντίστοιχων μοντέλων της Bauer.

Ο τραυματισμός έχει επηρεάσει και την επαγγελματική ζωή του Ζεντσένκο. Εργαζόταν σε εταιρεία που ανακατασκευάζει πολυτελή και εξωτικά αυτοκίνητα, όμως πλέον δεν είναι σε θέση να συνεχίσει τη δουλειά του. Ο δικηγόρος του περιγράφει χαρακτηριστικά τα προβλήματα μνήμης που αντιμετωπίζει: μπορεί να εργάζεται πάνω σε ένα αυτοκίνητο, να αφαιρεί ένα εξάρτημα και λίγες στιγμές αργότερα να μην θυμάται από πού το έβγαλε ούτε πού πρέπει να το τοποθετήσει ξανά.

Η σύζυγός του έχει αναγκαστεί να εργαστεί ως οικιακή βοηθός και να στηρίζει οικονομικά αποκλειστικά το ζευγάρι. Οι δυο τους μιλούν μόνο ρωσικά και, σύμφωνα με τον δικηγόρο, ζουν μια σχετικά λιτή ζωή στην περιοχή του Σαν Φερνάντο Βάλεϊ, έχοντας μετακομίσει στο Λος Άντζελες πριν από λιγότερο από δύο χρόνια.

«Είναι ένας πολύ γλυκός άνθρωπος. Θέλει να ξαναπαίξει χόκεϊ. Ήταν όλη του η ζωή. Όλη του η ζωή ήταν το χόκεϊ», δήλωσε ο Σίγκελμαν.

Η Bauer Hockey και η Pure Hockey κλήθηκαν να σχολιάσουν την αγωγή.