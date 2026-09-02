Η απόφαση του Ιράκ και της Τουρκίας να επιταχύνουν τη δημιουργία του νέου συνοριακού περάσματος Φισκαμπούρ–Οβακιόι δεν αφορά απλώς ένα ακόμη τελωνείο στα σύνορα. Είναι ένα κομμάτι ενός πολύ μεγαλύτερου γεωοικονομικού παζλ που διαμορφώνεται από τον Περσικό Κόλπο μέχρι τη Μεσόγειο και από τη Συρία μέχρι τον Καύκασο.

Στις 2 Σεπτεμβρίου, ιρακινή αντιπροσωπεία υπό τον επικεφαλής της Αρχής Συνοριακών Περασμάτων Ομάρ αλ-Ουαΐλι βρέθηκε στην Άγκυρα για να περάσει από τις γενικές συμφωνίες σε συγκεκριμένα βήματα υλοποίησης του Φισκαμπούρ–Οβακιόι και της σύνδεσής του με το Development Road, τον σχεδιαζόμενο διάδρομο περίπου 1.200 χιλιομέτρων από το Μεγάλο Λιμάνι του Φάο στη νότια Βασόρα μέχρι την Τουρκία. Παράλληλα, η ίδια ιρακινή αποστολή συμμετείχε σε τριμερή συνάντηση Ιράκ–Τουρκίας–Συρίας για εμπόριο, transit και συνοριακές συνδέσεις.

Αυτό το τελευταίο στοιχείο έχει ιδιαίτερη σημασία. Δείχνει ότι στην Άγκυρα δεν αντιμετωπίζονται πλέον το Ιράκ και η Συρία ως δύο ξεχωριστοί οικονομικοί χώροι. Αρχίζουν να αντιμετωπίζονται ως διαφορετικές διαδρομές του ίδιου δικτύου, με τελικό κοινό παρονομαστή την Τουρκία.

Το Ιράκ είναι το πρώτο μεγάλο στοίχημα

Το Development Road παρουσιάστηκε από τη Βαγδάτη το 2023 ως ένα έργο περίπου 17 δισ. δολαρίων, με παράλληλο αυτοκινητόδρομο και σιδηρόδρομο από το Φάο έως τα τουρκικά σύνορα. Τον Απρίλιο του 2024, Ιράκ, Τουρκία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και Κατάρ υπέγραψαν τετραμερή συμφωνία συνεργασίας.

Δύο χρόνια αργότερα, όμως, είναι σημαντικό να μην συγχέεται η ωρίμανση των μελετών με την κατασκευή του διαδρόμου.

Τον Αύγουστο του 2026, το ιρακινό υπουργείο Μεταφορών ανέφερε ότι οι μελέτες για τον οδικό και τον σιδηροδρομικό άξονα βρίσκονται κοντά στην ολοκλήρωση, αλλά η χρηματοδότηση εξακολουθεί να αποτελεί αντικείμενο διαπραγματεύσεων. Η Βαγδάτη εξετάζει ακόμη και ένα μοντέλο «πετρέλαιο έναντι έργων», στο οποίο Ιρακινοί αξιωματούχοι και η SOMO συζητούν τη χρήση αργού πετρελαίου για την πληρωμή αναδόχων. Η πρώτη φάση του συνολικού σχεδίου τοποθετείται σήμερα στο 2029.

Αυτό είναι ίσως το σημαντικότερο αντίβαρο στην εντυπωσιακή ρητορική που συνοδεύει το project: δεν υπάρχει ακόμη πλήρως κλειδωμένο χρηματοδοτικό σχήμα για τον διάδρομο των 17 δισ. δολαρίων.

Μάλιστα, ο ίδιος ο Τούρκος υπουργός Μεταφορών Αμπντουλκαντίρ Ουράλογλου παραδέχθηκε τον Ιούλιο ότι η αρχική προσπάθεια για διεθνή χρηματοδότηση από Ιράκ, Τουρκία, ΗΑΕ και Κατάρ δεν είχε έως τότε αποδώσει την αναμενόμενη πρόοδο, με αποτέλεσμα να επανέλθει στο τραπέζι η χρηματοδότηση μέσω ιρακινών φυσικών πόρων.

Για την Τουρκία, ένα τέτοιο μοντέλο έχει προφανές πλεονέκτημα: μπορεί να επιτρέψει σε τουρκικές εταιρείες και στο τουρκικό κράτος να αποκτήσουν συμμετοχή σε μια βασική υποδομή χωρίς η Άγκυρα να χρειαστεί να αναλάβει μόνη της το χρηματοδοτικό βάρος.

Αυτό δεν σημαίνει ότι το έργο είναι εικονικό. Στο Φάο υπάρχουν ήδη σημαντικές υποδομές. Οι πέντε βασικές προβλήτες έχουν κατασκευαστεί, έχουν γίνει δοκιμαστικές προσεγγίσεις πλοίων, ο συνδετήριος δρόμος των 62 χιλιομέτρων πιστοποιήθηκε τον Ιούλιο του 2026 και το υποθαλάσσιο τούνελ του Khor al-Zubair έχει φτάσει σε προχωρημένο στάδιο. Ωστόσο, η πλήρης εμπορική λειτουργία και το μοντέλο διαχείρισης του λιμανιού δεν έχουν ακόμη κλείσει.

Γιατί το Οβακιόι είναι πολύ περισσότερο από ένα τελωνείο

Η δημιουργία του Φισκαμπούρ–Οβακόι έχει ίσως μεγαλύτερη πολιτική σημασία από όση υποδηλώνει η τεχνική του περιγραφή.

Σήμερα η βασική χερσαία εμπορική αρτηρία Τουρκίας–Ιράκ περνά από το Χαμπούρ–Ιμπραήμ Χαλίλ, στην Περιφέρεια του Κουρδιστάν. Ένα λειτουργικό Οβακόι θα έδινε στη Βαγδάτη και την Άγκυρα μια εναλλακτική δίοδο που θα περιόριζε την εξάρτηση από το κουρδικά ελεγχόμενο πέρασμα και, δυνητικά, θα μετέφερε μέρος των τελωνειακών εσόδων και της εμπορικής κίνησης σε διαδρομές που ελέγχονται περισσότερο από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση.

Η συγκεκριμένη ιδέα, άλλωστε, δεν γεννήθηκε με το Development Road. Η Άγκυρα συζητά το Οβακόι τουλάχιστον από την περίοδο μετά το δημοψήφισμα ανεξαρτησίας του ιρακινού Κουρδιστάν το 2017. Τότε είχε παρουσιαστεί ανοιχτά ως πιθανός τρόπος παράκαμψης του υφιστάμενου περάσματος.

Η Βαγδάτη έχει απορρίψει την ερμηνεία ότι το Development Road σχεδιάστηκε για να αποκλείσει την Περιφέρεια του Κουρδιστάν και έχει επικαλεστεί τεχνικούς λόγους για την επιλογή του Οβακόι. Ωστόσο, η πολιτική συνέπεια παραμένει: ένα δεύτερο πέρασμα μειώνει τη διαπραγματευτική αξία του Ερμπίλ ως αναγκαστικού ενδιάμεσου κρίκου.

Υπάρχει και μια δεύτερη διάσταση που η Άγκυρα σπανίως διαχωρίζει από την οικονομία: η ασφάλεια.

Αναλυτές έχουν επισημάνει ότι η περιοχή του σχεδιαζόμενου διαδρόμου συμπίπτει σε σημαντικό βαθμό με τη γεωγραφία στην οποία η Τουρκία επιδιώκει εδώ και χρόνια να αυξήσει τον στρατιωτικό και πολιτικό της έλεγχο έναντι του PKK. Το 2024, το Washington Institute συνέδεε ήδη την τουρκική επιδίωξη για το Οβακόι με τη στρατηγική δημιουργίας μιας βαθύτερης ζώνης ασφαλείας κατά μήκος των συνόρων στο Ιράκ και στη Συρία.

Αυτό δεν αποδεικνύει ότι το Development Road είναι στρατιωτικό σχέδιο μεταμφιεσμένο σε οικονομικό έργο. Θα ήταν υπερβολή. Δείχνει όμως ότι οι τουρκικές οικονομικές και ασφαλιστικές προτεραιότητες στην περιοχή αλληλοκαλύπτονται, κάτι που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη όταν η Άγκυρα παρουσιάζει τα έργα αποκλειστικά ως ουδέτερη «περιφερειακή συνδεσιμότητα».

Η Τουρκία ετοιμάζει ήδη το δικό της κομμάτι του δικτύου

Το ενδιαφέρον της Άγκυρας δεν σταματά στα σύνορα.

Τον Μάρτιο του 2026 επανήλθε σε λειτουργία για εμπορευματικές μεταφορές ένα ανακαινισμένο σιδηροδρομικό τμήμα 350 χιλιομέτρων από το Καρκαμίς έως το Νουσαϊμπίν και το Μαρντίν, κατά μήκος των συριακών συνόρων. Το τουρκικό υπουργείο Μεταφορών το εντάσσει ευθέως στον σχεδιασμό για το Development Road.

Παράλληλα κατασκευάζεται ο άξονας Μερσίνη–Άδανα–Οσμανίγιε–Γκαζιαντέπ, τον οποίο η Τουρκία σχεδιάζει να επεκτείνει προς το Οβακόι και να συνδέσει τόσο με το Development Road όσο και με τον λεγόμενο Middle Corridor προς Καύκασο και Κεντρική Ασία.

Εδώ βρίσκεται ο πυρήνας της τουρκικής στρατηγικής.

Η Τουρκία δεν χρειάζεται απαραίτητα να είναι η χώρα που χρηματοδοτεί ή ελέγχει κάθε νέο διεθνή διάδρομο. Χρειάζεται οι διάδρομοι να συναντώνται τελικά στο δικό της δίκτυο.

Ένα φορτίο από το Φάο μπορεί να έρθει από το Ιράκ. Ένα άλλο από τη Σαουδική Αραβία μπορεί να κινηθεί μέσω Ιορδανίας και Συρίας. Ένα τρίτο μπορεί να φτάσει από το Αζερμπαϊτζάν και την Κεντρική Ασία. Αν όλα καταλήγουν σε τουρκικούς σιδηροδρόμους, logistics centers και λιμάνια όπως η Μερσίνη, η Άγκυρα εισπράττει οικονομική και γεωπολιτική αξία ανεξάρτητα από το ποιος χρηματοδότησε την αρχική διαδρομή.

Η δεύτερη διαδρομή περνά από τη Συρία

Η Συρία είναι το δεύτερο σκέλος αυτής της στρατηγικής.

Στις 7 Απριλίου 2026, Τουρκία, Συρία και Ιορδανία υπέγραψαν τριμερές μνημόνιο μεταφορών, με στόχο την επανενεργοποίηση ενός άξονα Βορρά–Νότου. Λίγους μήνες αργότερα, η Άγκυρα υποστήριζε ότι ο οδικός διάδρομος Τουρκία–Συρία–Ιορδανία–Σαουδική Αραβία λειτουργεί από τις 15 Απριλίου.

Δεν πρόκειται πλέον μόνο για θεωρητικό σχεδιασμό. Τον Ιούλιο πραγματοποιήθηκε εμπορευματική οδική μεταφορά 8.000 χιλιομέτρων από την Ιρλανδία έως τα ΗΑΕ, μέσω Τουρκίας, Συρίας, Ιορδανίας και Σαουδικής Αραβίας, υπό το καθεστώς TIR, χωρίς αλλαγή φορτηγού. Πρόκειται για μία συγκεκριμένη δοκιμή και όχι για απόδειξη ότι έχει ήδη δημιουργηθεί μαζικός ανταγωνιστικός εμπορικός διάδρομος, αλλά δείχνει ότι η διαδρομή είναι επιχειρησιακά εφικτή.

Η επόμενη κίνηση είναι ο σιδηρόδρομος. Ο υπουργός Μεταφορών της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε τον Απρίλιο ότι μελέτη σκοπιμότητας για σιδηροδρομική σύνδεση Σαουδικής Αραβίας–Ιορδανίας–Συρίας–Τουρκίας αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2026.

Η διατύπωση έχει σημασία: βρισκόμαστε ακόμη σε μελέτη σκοπιμότητας, όχι στην κατασκευή ενός νέου «σιδηροδρομικού δρόμου του Χετζάζ», όπως ενίοτε παρουσιάζεται σε περισσότερο ενθουσιώδη δημοσιεύματα.

Η Τουρκία παράλληλα πιέζει για περισσότερα περάσματα με τη Συρία, για επαναλειτουργία της σιδηροδρομικής σύνδεσης στην Ισλαχιγιέ και για νέα σύνδεση Νουσαϊμπίν–Καμισλί. Το τουρκοσυριακό εμπόριο αυξάνεται επίσης γρήγορα: οι τουρκικές εξαγωγές προς τη Συρία ξεπέρασαν τα 2,5 δισ. δολάρια το 2025, ενώ η τουρκική πλευρά έχει θέσει ως πολιτικό στόχο να φτάσει το διμερές εμπόριο τα 10 δισ. δολάρια σε βάθος χρόνου.

Ο στόχος των 10 δισ. πρέπει βέβαια να αντιμετωπίζεται ως αυτό ακριβώς που είναι: κυβερνητικός στόχος, όχι πρόβλεψη.

Η Άγκυρα δεν έχει ελεύθερο πεδίο στη Συρία

Εδώ βρίσκεται μια σημαντική παράμετρος που περιορίζει οποιαδήποτε αφήγηση περί τουρκικής «κυριαρχίας» στη μεταπολεμική Συρία.

Η χώρα έχει ήδη γίνει πεδίο έντονου ανταγωνισμού μεταξύ ευρωπαϊκών, αραβικών και άλλων κεφαλαίων.

Η γαλλική CMA CGM έχει αναλάβει με 30ετή συμφωνία την ανάπτυξη του λιμανιού της Λαττάκειας και τον Μάιο του 2026 υπέγραψε συμφωνία για τη λειτουργία των dry ports σε Άντρα και Χαλέπι. Το Ντουμπάι, μέσω της DP World, έχει συμφωνήσει επένδυση 800 εκατ. δολαρίων στο λιμάνι της Ταρτούς.

Η Σαουδική Αραβία κινείται επίσης αποφασιστικά. Η STC έχει αναλάβει το SilkLink, ένα έργο άνω των 3 δισ. σαουδαραβικών ριάλ με περισσότερα από 4.500 χιλιόμετρα οπτικής ίνας, data centers και υποθαλάσσιες καλωδιακές συνδέσεις. Σαουδαραβικά κεφάλαια έχουν επίσης ανακοινώσει επενδύσεις δισεκατομμυρίων στην αναβάθμιση του αεροδρομίου του Χαλεπίου.

Άρα, η Τουρκία δεν «καταλαμβάνει» έναν άδειο οικονομικό χώρο. Προσπαθεί να κατοχυρώσει τον ρόλο της μέσα σε μια Συρία όπου Σαουδική Αραβία, ΗΑΕ, ευρωπαϊκές εταιρείες και σε μικρότερο ή διαφορετικό βαθμό η Ρωσία διεκδικούν επίσης λιμάνια, τηλεπικοινωνίες, αεροδρόμια και logistics.

Αυτό ακριβώς μπορεί να εξηγεί γιατί η Άγκυρα βιάζεται να κατοχυρώσει τις χερσαίες συνδέσεις: είναι ένας τομέας στον οποίο διαθέτει φυσικό πλεονέκτημα που οι χώρες του Κόλπου δεν μπορούν να αποκτήσουν εύκολα.

Οι νέοι διάδρομοι δεν μεταφέρουν μόνο κοντέινερ

Η σημερινή γεωοικονομία των διαδρόμων δεν περιορίζεται σε τρένα και φορτηγά.

Τον Φεβρουάριο του 2026 ανακοινώθηκε και το WorldLink, ένα ιδιωτικό project περίπου 700 εκατ. δολαρίων από ιρακινές, κουρδικές και εμιρατινές εταιρείες για ένα δίκτυο δεδομένων από τα ΗΑΕ προς την Τουρκία μέσω Ιράκ.

Στη Συρία, το SilkLink της STC έχει παρόμοια λογική: η χώρα να λειτουργήσει ως ψηφιακό πέρασμα μεταξύ Αραβικού Κόλπου, Ασίας και Ευρώπης.

Έτσι, οι «διάδρομοι» που δημιουργούνται σήμερα είναι στην πραγματικότητα πακέτα υποδομών: σιδηρόδρομοι, αυτοκινητόδρομοι, λιμάνια, pipelines, ηλεκτρικές διασυνδέσεις, οπτικές ίνες, data centers και logistics parks.

Η χώρα που καταφέρνει να φιλοξενήσει πολλά από αυτά τα δίκτυα αποκτά όχι απλώς τέλη transit, αλλά και μόχλευση απέναντι σε προμηθευτές, αγοραστές, επενδυτές και γειτονικά κράτη.

Το πρόβλημα που η τουρκική αφήγηση αποφεύγει: το Φάο βρίσκεται μέσα στον Κόλπο

Υπάρχει, ωστόσο, ένα ουσιώδες πρόβλημα στην εικόνα του Development Road ως «λύσης» απέναντι στα θαλάσσια chokepoints.

Το Φάο βρίσκεται εντός του Περσικού Κόλπου. Επομένως, ένα πλοίο που έρχεται από τον Ινδικό Ωκεανό ή την Ασία πρέπει κανονικά να περάσει από τα Στενά του Ορμούζ για να φτάσει εκεί.

Το Development Road μπορεί να προσφέρει εναλλακτική στην πορεία Φάο–Σουέζ–Μεσόγειος για φορτία που έχουν ήδη μπει στον Κόλπο, όμως δεν αποτελεί από μόνο του παράκαμψη του Ορμούζ.

Η διάκριση έγινε ακόμη σημαντικότερη μετά την κρίση του 2026, όταν ο αποκλεισμός και οι διαταραχές στο Ορμούζ επανέφεραν στο προσκήνιο το πρόβλημα της υπερβολικής εξάρτησης από συγκεκριμένα θαλάσσια σημεία. Το ίδιο δομικό μειονέκτημα έχει αναγνωριστεί και για το IMEC, το οποίο επίσης βασίζεται σε λιμάνια εντός του Κόλπου.

Αντίθετα, ο χερσαίος άξονας Σαουδική Αραβία–Ιορδανία–Συρία–Τουρκία έχει διαφορετικό γεωγραφικό πλεονέκτημα: δυνητικά μπορεί να μεταφέρει φορτία από το εσωτερικό της Αραβικής Χερσονήσου προς τη Μεσόγειο και την Ευρώπη χωρίς να απαιτείται διέλευση ούτε από τον Ορμούζ ούτε από τη Διώρυγα του Σουέζ.

Αυτό εξηγεί γιατί η Τουρκία καλλιεργεί παράλληλα και όχι μόνο έναν διάδρομο.

Από το IMEC στο Development Road: Η Τουρκία δεν θέλει να μείνει εκτός χάρτη

Η βασική στρατηγική ανησυχία της Τουρκίας έγινε εμφανής μετά την ανακοίνωση του India–Middle East–Europe Economic Corridor (IMEC) το 2023.

Η αρχική χάραξη του IMEC συνέδεε Ινδία, ΗΑΕ, Σαουδική Αραβία, Ιορδανία, Ισραήλ και Ευρώπη, αφήνοντας την Τουρκία εκτός του βασικού άξονα.

Το Carnegie Endowment έχει επισημάνει ότι η Άγκυρα εξέλαβε το project ως ενδεχόμενο γεωοικονομικό παραγκωνισμό και έδωσε μεγαλύτερη έμφαση στο Development Road, καθώς θέλει να μετατρέψει την Τουρκία στον κύριο κόμβο μεταξύ Κεντρικής Ασίας, Μέσης Ανατολής και Ευρώπης.

Σήμερα όμως η εικόνα είναι περισσότερο σύνθετη. Το IMEC έχει καθυστερήσει και η περιφερειακή αστάθεια έχει υπονομεύσει ορισμένες από τις αρχικές πολιτικές του προϋποθέσεις. Σύγχρονες αναλύσεις προτείνουν πλέον δίκτυα παράλληλων και διασυνδεδεμένων corridors, αντί για την ιδέα ενός μοναδικού «νικητή» που θα αντικαταστήσει όλες τις άλλες διαδρομές.

Αυτή είναι πιθανότατα και η πιο ακριβής ανάγνωση της τουρκικής πολιτικής.

Η Άγκυρα δεν προσπαθεί απαραιτήτως να νικήσει το IMEC, το Σουέζ ή το Belt and Road. Προσπαθεί να εξασφαλίσει ότι όποια διαδρομή τελικά επιλεγεί, θα υπάρχει ένας τρόπος να περνά από την Τουρκία.

Το μεγάλο όπλο – και η μεγάλη αδυναμία – της Τουρκίας

Η Τουρκία διαθέτει ένα πραγματικό γεωγραφικό πλεονέκτημα: βρίσκεται ανάμεσα σε Ευρώπη, Καύκασο, Μέση Ανατολή και Μαύρη Θάλασσα και έχει ήδη ανεπτυγμένο οδικό, λιμενικό και σιδηροδρομικό δίκτυο.

Η πολιτική της φαίνεται να στοχεύει σε κάτι περισσότερο από την απλή αύξηση του εμπορίου. Ένας κόμβος στον οποίο καταλήγουν πολλοί διάδρομοι γίνεται πολύ δυσκολότερο να παρακαμφθεί πολιτικά.

Για την ΕΕ, για τα κράτη του Κόλπου, για το Ιράκ ή για επιχειρήσεις που χρειάζονται πρόσβαση στις ευρωπαϊκές αγορές, η Τουρκία θα μπορούσε έτσι να μετατραπεί από μία διαθέσιμη διαδρομή σε αναγκαίο transit state.

Ακριβώς γι’ αυτό χρειάζεται επιφυλακτικότητα απέναντι στη ρητορική περί απλής «περιφερειακής ανάπτυξης». Οι υποδομές είναι και εργαλεία εξουσίας. Όσο περισσότερες ροές εμπορευμάτων, ενέργειας και δεδομένων περνούν από ένα κράτος, τόσο αυξάνεται η δυνατότητά του να μετατρέπει τη γεωγραφία σε πολιτική διαπραγματευτική ισχύ.

Ταυτόχρονα, όμως, η φιλοδοξία της Άγκυρας απέχει ακόμη από την ολοκλήρωση.

Το Development Road δεν έχει εξασφαλίσει πλήρως τη χρηματοδότησή του. Το Οβακόι δεν λειτουργεί ακόμη ως ο μεγάλος νέος σιδηροδρομικός κόμβος που περιγράφεται στα σχέδια. Η σιδηροδρομική σύνδεση μέσω Συρίας και Ιορδανίας προς τη Σαουδική Αραβία βρίσκεται σε επίπεδο μελετών. Οι συριακές υποδομές απαιτούν τεράστια κεφάλαια και σταθερότητα. Και η αγορά θα κρίνει τελικά εάν οι νέες διαδρομές είναι αρκετά γρήγορες και φθηνές ώστε οι μεγάλες ναυτιλιακές και logistics εταιρείες να μεταφέρουν σημαντικούς όγκους φορτίου σε αυτές.

Το Carnegie είχε ήδη επισημάνει προβλήματα χρηματοδότησης, κρατικής αποτελεσματικότητας, διαφθοράς, ασφάλειας και περιφερειακού ανταγωνισμού ως βασικά εμπόδια στο ιρακινό project. Τα περισσότερα από αυτά δεν έχουν εξαφανιστεί επειδή υπογράφηκαν νέα μνημόνια.

Αυτά τα project πρέπει να παρακολουθούνται υπό το πρίσμα του ποιος θα ελέγχει τους κόμβους της επόμενης περιφερειακής οικονομικής αρχιτεκτονικής.

Και σε αυτό το παιχνίδι, η Τουρκία φαίνεται να έχει καταλήξει σε μια σαφή στρατηγική: δεν χρειάζεται κάθε δρόμος να είναι τουρκικός. Αρκεί αρκετοί από τους δρόμους να οδηγούν τελικά στην Τουρκία.