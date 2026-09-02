Ο Αρμάντο Γκονσάλες άνοιξε το σκορ για τον Ολυμπιακό στον εκτός έδρας αγώνα με την ΑΕΛ για το κύπελλο Ελλάδας πετυχαίνοντας το πρώτο του γκολ και οι συμπατριώτες του που περιέγραφαν το παιχνίδι… τρελάθηκαν.

Στο Μεξικό ασχολούνται πολύ με τους «ερυθρόλευκους» μετά τη μεταγραφή του 23χρονου σέντερ φορ και στο Claro Sports μετέδωσαν τηλεοπτικά το παιχνίδι, περιμένοντας κάποιο γκολ του Γκονσάλες.

Αυτό, τελικά, ήρθε στο 34ο λεπτό με την κεφαλιά από κοντά μετά τη σέντρα του Φορτούνη και οι Μεξικανοί το πανηγύρισαν δεόντως, όπως και ο συμπατριώτης τους στον αγωνιστικό χώρο.