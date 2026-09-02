Μια υπόθεση που προκαλεί αποτροπιασμό εξετάζουν τα βρετανικά δικαστήρια, μετά τον θάνατο ενός νεογέννητου κοριτσιού στο Σέφιλντ, το οποίο, σύμφωνα με όσα ακούστηκαν στο δικαστήριο, έφερε συνολικά 33 τραύματα από 15 διαφορετικά χτυπήματα με αιχμηρό αντικείμενο.

Η 20χρονη μητέρα του βρέφους, Αντρέα Σκόποβα, ο 19χρονος σύντροφός της Πίτερ Χόρβαθ τζούνιορ και οι γονείς του, Πίτερ Χόρβαθ, 38 ετών, και Νίνα Χορβάθοβα, 37 ετών, κατηγορούνται για τη δολοφονία του παιδιού.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της βρετανικής Εισαγγελίας, Crown Prosecution Service, και οι τέσσερις αντιμετωπίζουν κατηγορίες για φόνο, για πρόκληση ή ανοχή του θανάτου παιδιού, καθώς και για παρεμπόδιση της Δικαιοσύνης μέσω ενεργειών που φέρονται να είχαν στόχο την απόκρυψη της δολοφονίας του βρέφους.

Το βρέφος βρέθηκε πάνω σε πλυντήριο

Οι λεπτομέρειες που παρουσιάστηκαν στο Sheffield Magistrates’ Court είναι ιδιαίτερα σκληρές. Το νεογέννητο, το οποίο αναφέρεται στα δικαστικά έγγραφα ως «Baby S», εντοπίστηκε σε βοηθητικό χώρο κατοικίας στην περιοχή του Σέφιλντ.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε στο δικαστήριο ο εισαγγελέας, το σώμα του παιδιού ήταν τυλιγμένο μέσα σε πετσέτα, είχε τοποθετηθεί σε μπλε σακούλα και βρισκόταν πάνω σε πλυντήριο.

Η νεκροτομή έδειξε ότι το βρέφος είχε υποστεί 33 τραύματα, τα οποία αποδόθηκαν σε 15 διαφορετικά χτυπήματα. Τα τραύματα εντοπίζονταν στο πρόσωπο και στον κορμό, τόσο στην μπροστινή όσο και στην πίσω πλευρά του σώματος.

Στο δικαστήριο επιβεβαιώθηκε ότι μητέρα του παιδιού είναι η 20χρονη Αντρέα Σκόποβα. Ο 19χρονος Πίτερ Χόρβαθ τζούνιορ είναι σύντροφός της, όμως, σύμφωνα με την Εισαγγελία, δεν θεωρείται ότι είναι ο βιολογικός πατέρας του νεογέννητου. Η ταυτότητα του πατέρα παραμένει άγνωστη.

Οι τέσσερις ενήλικοι κατηγορούμενοι είναι υπήκοοι Σλοβακίας και τέθηκαν υπό κράτηση. Αναμένεται να εμφανιστούν ενώπιον του Sheffield Crown Court.

Στην ίδια υπόθεση κατηγορείται και ένα κορίτσι ηλικίας 15 ετών, το όνομα του οποίου δεν μπορεί να δημοσιοποιηθεί λόγω της ηλικίας του. Η ανήλικη δεν αντιμετωπίζει κατηγορία για φόνο, αλλά για παρεμπόδιση της Δικαιοσύνης.

Κατά την εμφάνισή της στο δικαστήριο ξέσπασε σε κλάματα, ενώ ο δικαστής Τιμ Σπρους αποφάσισε να παραμείνει υπό κράτηση σε δομή ανηλίκων μέχρι την επόμενη δικαστική διαδικασία.

Είχαν συλληφθεί συνολικά επτά άτομα

Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται το πρωί της Κυριακής, 30 Αυγούστου. Η αστυνομία του South Yorkshire δέχτηκε στις 05:58 αναφορά σχετικά με την ασφάλεια ενός νεογέννητου.

Αστυνομικοί έφτασαν στην κατοικία και, κατά τη διάρκεια της έρευνας, εντόπισαν το κοριτσάκι. Παρά τις προσπάθειες αστυνομικών και διασωστών, διαπιστώθηκε ο θάνατός του επί τόπου. Αρχικά συνελήφθησαν επτά άτομα ως ύποπτα για φόνο.

Η ιατροδικαστική εξέταση που ακολούθησε έδειξε ότι το νεογέννητο πέθανε από τραύματα που προκλήθηκαν με αιχμηρό αντικείμενο.

Εκτός από τους πέντε ανθρώπους που πλέον αντιμετωπίζουν κατηγορίες, δύο ακόμη γυναίκες, ηλικίας 26 και 37 ετών, είχαν συλληφθεί ως ύποπτες για φόνο και στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθερες με εγγύηση, όσο η έρευνα συνεχίζεται.

Ένα ακόμη στοιχείο της δικογραφίας αφορά τις ενέργειες που φέρονται να έγιναν μετά τον θάνατο του βρέφους. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο που παρουσιάστηκε στο δικαστήριο, οι τέσσερις ενήλικοι κατηγορούνται ότι επιχείρησαν να παρεμποδίσουν την απονομή της Δικαιοσύνης, μεταξύ άλλων καθαρίζοντας τον χώρο όπου φέρεται να διαπράχθηκε το έγκλημα.

Οι βρετανικές Αρχές έχουν χαρακτηρίσει την έρευνα ιδιαίτερα σύνθετη και έχουν καλέσει το κοινό να αποφεύγει τις εικασίες ή τη δημοσιοποίηση ανεπιβεβαίωτων πληροφοριών, καθώς η δικαστική διαδικασία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.