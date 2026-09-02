Αρνιόταν πως ήταν Έλληνας ο 43χρονος με το νεκρό βρέφος στην Κυψέλη και μάλιστα σε μια περίπτωση παρίστανε τον Τούρκο, αναφέρουν νέες πληροφορίες.

Σύμφωνα με το Star, ο 43χρονος παρότι ήταν δραστήριος στον ψηφιακό κόσμο και συγκεκριμένα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στην πραγματική ζωή ήθελε να περνάει απαρατήρητος.

Έτσι, μαζί με την οικογένειά του άλλαζαν σχεδόν κάθε μήνα σπίτι, πόσο μάλλον όταν γινόταν κάτι που τραβούσε την προσοχή.

Παραδείγματος χάριν, το ζευγάρι ένα μήνα πριν μετακομίσει στην Κυψέλη, έμενε στη Φυλής.

Εντούτοις, το διαμέρισμα έπιασε φωτιά και αναγκαστικά έσπευσε η Πυροσβεστική. Οι πυροσβέστες αντίκρισαν περίεργες συνθήκες στο σπίτι και σύμφωνα με το Star ο 43χρονος είπε ότι είναι Τούρκος επισκέπτης για να μην κινήσει υποψίες.

Η φωτιά τότε είχε ξεσπάσει, επειδή το ένα ανήλικο παιδί έριξε τσιγάρο σε σακούλα σκουπιδιών, ωστόσο ο 43χρονος είπε ψέματα στους γείτονές του, υποστηρίζοντας ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε, γιατί κάτι έψηνε.

Σημειώνεται, ότι ο 43χρονος μαζί με την 38χρονη Γερμανίδα σύντροφό του και τον 26χρονο Αφγανό – σύντροφο της 15χρονης που δηλώνει κόρη τους – κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι μετά τις απολογίες τους.

Οι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν ότι διακινούσαν ναρκωτικά, δηλώνοντας χρήστες, αλλά δεν έπεισαν ανακρίτρια και εισαγγελέα με τους ισχυρισμούς τους.