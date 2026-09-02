Υπό πλήρη έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε το βράδυ της Τετάρτης 02/09 σε έκταση με χαμηλή βλάστηση, στην περιοχή Λάκκα Κάτσαρη του Ασπροπύργου, κοντά στις γραμμές του Προαστιακού.

Η Πυροσβεστική ειδοποιήθηκε για το περιστατικό περίπου στις 21:15, με 12 πυροσβέστες και τέσσερα οχήματα να αναλαμβάνουν την επιχείρηση κατάσβεσης.

Τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς διερευνώνται από το αρμόδιο Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Δυτικής Αττικής.