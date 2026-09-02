Με αιχμηρό τρόπο σχολίασε το ΠΑΣΟΚ τη βραδινή ομιλία του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη, ασκώντας έντονη κριτική τόσο στις εξαγγελίες του όσο και στην περίοδο διακυβέρνησής του.

«Ο κ. Τσίπρας επέστρεψε στον τόπο του εγκλήματος με νέες αυταπάτες: ότι αυτή τη φορά ο ελληνικός λαός θα πιστέψει ότι είναι ένας άλλος και θα ξεχάσει πως εργαλειοποίησε τα αδιέξοδα και τις αγωνίες του για να κερδίσει την εξουσία εξαπατώντας τον», αναφέρει χαρακτηριστικά το κόμμα στην ανακοίνωσή του.

Στη συνέχεια, το ΠΑΣΟΚ επισημαίνει ότι «οι πολίτες, όμως, δεν ξεχνούν τον ωμό εμπαιγμό και την αναξιοπιστία», αντιπαραβάλλοντας τις σημερινές τοποθετήσεις του Αλέξη Τσίπρα με αποφάσεις που ελήφθησαν κατά τη διάρκεια της πρωθυπουργίας του.

Στο πλαίσιο αυτό, σημειώνει ότι «υπόσχεται καλύτερες μέρες στους συνταξιούχους, ο πολιτικός αρχηγός που κατάργησε το ΕΚΑΣ, θέσπισε τις περικοπές του νόμου Κατρούγκαλου, αφαίρεσε την προστασία της πρώτης κατοικίας και έφερε τα funds στη χώρα μας για να λεηλατήσουν την περιουσία των Ελλήνων».

Στο ίδιο ύφος, αναφέρει ότι «τάζει φοροελαφρύνσεις, εκείνος που αφαίμαξε φορολογικά τα μεσαία στρώματα και τους ελεύθερους επαγγελματίες». Παράλληλα, υποστηρίζει ότι «υπόσχεται ένα νέο όραμα για τη χώρα, εκείνος που υποθήκευσε για 99 χρόνια τη δημόσια περιουσία στους δανειστές», ενώ προσθέτει πως «δεσμεύεται για ένα άλλο ύφος και ήθος εξουσίας, εκείνος που χειραγώγησε με ακραίο τρόπο τη δικαιοσύνη και επιτέθηκε στις ανεξάρτητες αρχές».

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στις προγραμματικές προτάσεις που παρουσίασε ο πρώην πρωθυπουργός, με το ΠΑΣΟΚ να τον κατηγορεί ότι υιοθέτησε σε μεγάλο βαθμό θέσεις που είχε ήδη παρουσιάσει το ίδιο.

«Τώρα καταλάβαμε γιατί βιαζόταν ο κ. Τσίπρας να μιλήσει στη ΔΕΘ πριν τον Νίκο Ανδρουλάκη. Μπας και πείσει έστω και έναν που δεν παρακολουθεί συχνά τις εξελίξεις, πως έχει δικό του σχέδιο», σημειώνει στην ανακοίνωσή του.

Το ΠΑΣΟΚ συνεχίζει την επίθεσή του υποστηρίζοντας ότι «προπαγάνδιζε πως έρχεται να καλύψει το ‘κενό αντιπολίτευσης’ και σήμερα έκανε copy paste το 80% του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ, στο οποίο επιτίθεται με μανία».

Σύμφωνα με τη Χαριλάου Τρικούπη, ο Αλέξης Τσίπρας «αντέγραψε πλήρως την περυσινή ομιλία Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ κάνοντας λόγο για τη νέα ευρωπαϊκή σύγκλιση που ήταν ο πυρήνας της τοποθέτησης του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ», ενώ, όπως προσθέτει, «το Ταμείο Εθνικού Πλούτου που έχουμε εξαγγείλει, το βάφτισε Ταμείο Εθνικής Σύγκλισης».

Παράλληλα, το κόμμα σχολιάζει πως «το μόνο καινούργιο που μάθαμε, είναι ότι δεν σκοπεύει να επαναφέρει τη 13η σύνταξη, τον 13ο μισθό, το ΕΚΑΣ και τη δικαστική προστασία της πρώτης κατοικίας που ο ίδιος κατάργησε».

Κλείνοντας την ανακοίνωσή του, το ΠΑΣΟΚ επιχειρεί να βάλει στο ίδιο κάδρο τον Αλέξη Τσίπρα και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, σημειώνοντας ότι «ο κ. Τσίπρας όπως και ο κ. Μητσοτάκης, μετρήθηκαν και κρίθηκαν», ενώ υπογραμμίζει πως «η Ελλάδα δεν έχει άλλο χρόνο για χάσιμο».

Κατά το ΠΑΣΟΚ, «12 χρόνια πισωγυρίσματος είναι πολλά», με την ανακοίνωση να καταλήγει ότι «οι πολίτες πλέον γνωρίζουν ποιος κάνει πραγματική αντιπολίτευση και ποιος βάζει πλάτη στον Μητσοτάκη», «ποιος έχει την πολιτική αυτονομία για να κάνεις ρήξεις με τα συμφέροντα και ποιον κρατά χειροπόδαρα η εγχώρια ολιγαρχία», καθώς και «ποιος έχει το πρόγραμμα, τα στελέχη για μια άλλη πολιτική με μοναδική εξάρτηση τα συμφέροντα του λαού και ποιος ψαρεύει στα θολά νερά χωρίς πυξίδα».