Μια ιδιαίτερα σκληρή υπόθεση ανθρωποκτονίας συγκλονίζει την Πενσιλβάνια, όπου ένας 29χρονος κατηγορείται ότι ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου τη μητέρα του έξω από το σπίτι της, σε μια επίθεση που, σύμφωνα με την αστυνομία, διήρκεσε περισσότερο από μία ώρα.

Θύμα είναι η 53χρονη Κρίστιν Χάμιλτον, η οποία βρέθηκε νεκρή το πρωί της Κυριακής 30 Αυγούστου στη βεράντα του σπιτιού της, στο Sewickley Township της κομητείας Westmoreland.

Το μακάβριο θέαμα αντίκρισε η κόρη της, η οποία ειδοποίησε τις Αρχές. Σύμφωνα με την Πολιτειακή Αστυνομία της Πενσιλβάνια, κάμερα ασφαλείας στην πρόσοψη του σπιτιού είχε καταγράψει όσα προηγήθηκαν.

Η επίθεση κράτησε περισσότερο από μία ώρα

Ως κατηγορούμενος για τη δολοφονία συνελήφθη ο γιος της γυναίκας, Γιάκομπ Μάικλ Κόρμπερ.

Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι στο βίντεο φαίνεται αρχικά να διαπληκτίζεται με τη μητέρα του και στη συνέχεια να της επιτίθεται χρησιμοποιώντας τα χέρια, τα πόδια του και διάφορα αντικείμενα που βρίσκονταν στη βεράντα.

Η Χάμιλτον φέρεται να είχε μόλις ξεκινήσει την ημέρα της. Σύμφωνα με την αστυνομία, είχε βγει έξω φορώντας μια πετσέτα, έχοντας μαζί της τον σκύλο και τον καφέ της, όταν εμφανίστηκε ο γιος της.

Ο αστυνομικός Στιβ Λιμάνι ανέφερε ότι η γυναίκα ακουγόταν να φωνάζει και να ζητά βοήθεια, χωρίς όμως να γίνει αντιληπτή από τους γύρω της. Ακόμη και η κόρη της, η οποία κοιμόταν μέσα στο σπίτι, δεν άκουσε τις εκκλήσεις της.

«Πέρασε μια κόλαση για περισσότερο από μία ώρα και αυτό έγινε στα χέρια του γιου της», δήλωσε ο Λιμάνι, περιγράφοντας το υλικό της κάμερας ως εξαιρετικά σκληρό.

Άλλαξε ρούχα και φέρεται να κοιμήθηκε σε χωράφι

Μετά την επίθεση, σύμφωνα με την αστυνομία, ο 29χρονος άλλαξε τα ρούχα του, απομακρύνθηκε από το σπίτι και κοιμήθηκε σε κοντινό χωράφι.

Οι Αρχές εξαπέλυσαν ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του, δημοσιοποιώντας μάλιστα φωτογραφία του και ζητώντας τη βοήθεια των πολιτών.

Λίγες ώρες αργότερα, κάτοικοι της περιοχής ενημέρωσαν την αστυνομία ότι είχαν δει τον Κόρμπερ να περπατά ξανά κοντά στο σπίτι.

Η σύλληψη καταγράφηκε ζωντανά από τηλεοπτικό συνεργείο

Η στιγμή της σύλληψής του καταγράφηκε από κάμερα του τηλεοπτικού σταθμού KDKA-TV, καθώς συνεργείο βρισκόταν ήδη στην περιοχή καλύπτοντας την υπόθεση.

Στο βίντεο, ο 29χρονος φαίνεται να πλησιάζει προς το σημείο όπου βρίσκονται οι αστυνομικοί και στη συνέχεια να γονατίζει και να παραδίδεται χωρίς αντίσταση.

Ο Κόρμπερ συνελήφθη, ενώ οι Αρχές έχουν αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να προστεθούν και άλλες κατηγορίες όσο συνεχίζεται η έρευνα.

Φέρεται να ομολόγησε κατά την ανάκριση

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, κατά την ανάκρισή του ο 29χρονος φέρεται να παραδέχθηκε ότι οι πράξεις του οδήγησαν στον θάνατο της μητέρας του.

Το κίνητρο της επίθεσης δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί δημόσια και οι Αρχές συνεχίζουν να εξετάζουν τις συνθήκες που προηγήθηκαν του διαπληκτισμού.

Ο Κόρμπερ κρατείται στη φυλακή της κομητείας Westmoreland χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης με εγγύηση, ενώ η προκαταρκτική ακρόασή του έχει προγραμματιστεί για τις 14 Σεπτεμβρίου.