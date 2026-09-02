Ο Μαυρίκιος Μαυρικίου προχώρησε σε νέα τοποθέτηση για την κατάσταση της υγείας του, ζητώντας λίγο χρόνο από τους ακολούθους του, αφού υποβλήθηκε σε μια απαραίτητη χειρουργική επέμβαση την οποία είχε χαρακτηρίσει δύσκολη η οποία όμως ήταν απαραίτητη για μια καινούργια αρχή.

Μετά από μια πρώτη ανάρτηση με φωτογραφικό υλικό από το κρεβάτι της κλινικής, ο μουσικός και παραγωγός δημοσίευσε βίντεο στο Instagram, δίνοντας λεπτομέρειες για τα επόμενα επαγγελματικά του βήματα και ζητώντας κατανόηση από τον κόσμο:

«Παιδιά σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας, για την αγάπη σας, για όλα αυτά τα όμορφα που μου έχετε στείλει. Πραγματικά, με έχετε γεμίσει θετική ενέργεια. Παιδιά, ανοίγει σχολή τη Δευτέρα. Δευτέρα 7 του μήνα ανοίγει το Mavrikiou’s Online Art School.

Θα είμαι γερός, δυνατός εκεί να κάνω μαθήματα, ελπίζω. Επίσης το Σαββατοκύριακο θα είμαι γερός, δυνατός να τραγουδήσω στην Πάφο και τη Λάρνακα. Επίσης παιδιά θα απαντήσω και σε όλα αυτά τα μηνύματα που θέλετε για τα prive σας πάρτι, τα γενέθλια, τα χειμερινά τώρα που ετοιμάζουμε.

Αλλά έχω και τη γυναίκα μου που μου έστειλε το ημερολόγιό της το καινούργιο, το ανδρικό, με ειδική αφιέρωση σας παρακαλώ και γράφω μέσα όλα αυτά που θα συμβούν. Κατά τα άλλα δώστε μου δυο τρεις μέρες να ηρεμήσω. Δεν μπορώ, δεν μπορώ».

Το μήνυμα για τη νέα αρχή και η αναφορά στην οικογένειά του

Το πρωί της Τετάρτης 2 Σεπτεμβρίου, ο Μαυρίκιος Μαυρικίου είχε κάνει την αρχική του δημοσίευση, περιγράφοντας την ιατρική διαδικασία ως σημείο καμπής για τη ζωή του, χωρίς να αποκαλύψει την ακριβή φύση του προβλήματος:

«Σήμερα έχω μόνο μία λέξη: ευγνωμοσύνη. Ένα δύσκολο χειρουργείο για μια καινούργια αρχή ολοκληρώθηκε με επιτυχία και τώρα χρειάζομαι λίγο χρόνο για να ανακτήσω τις δυνάμεις μου. Συγχωρέστε με που δεν μπορώ να απαντήσω στα τηλεφωνήματα και στα μηνύματά σας. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για τη σκέψη, την αγάπη, τη θετική ενέργεια και τα καλά σας λόγια. Χθες δεν άλλαξε απλώς κάτι στη ζωή μου. Πήρα την απόφαση να αλλάξω ολόκληρη τη ζωή μου. Ευχαριστώ θερμά τον γιατρό μου δρ. Ιωάννου και όλο το προσωπικό του νοσοκομείου Υγεία! Ιλάειρα Ζήση καινούργια αρχή με σένα μαζί… και την Μελωδία μας φυσικά!».

Παρά την απαιτητική επέμβαση, ο ίδιος προγραμματίζει την άμεση επιστροφή του στα διδακτικά του καθήκοντα από τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, καθώς και στις προγραμματισμένες ζωντανές εμφανίσεις του.