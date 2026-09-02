Ο Ατρόμητος μπήκε με το δεξί στο κύπελλο Ελλάδας, καθώς με γκολ του Τσιλούλη στο 82′ νίκησε με 1-0 τον Πανσερραϊκό εκτός έδρας για την 1η αγωνιστική της League Phase.

Οι γηπεδούχοι ήταν αυτοί που πατούσαν καλύτερα από το ξεκίνημα της αναμέτρησης και απείλησαν για πρώτη φορά στο 12′ με τον Πασά που έστειλε τη μπάλα ελάχιστα άουτ, ενώ στα τελευταία λεπτά του πρώτου ημιχρόνου είχαν ακόμη δύο φάσεις για γκολ.

Οι Βερνάρδος και Μασκανάκης όμως, στο 44′ και στο 45′, δεν κατάφεραν να βρουν δίχτυα, με το 0-0 να παραμένει. Στο δεύτερο μέρος, πάντως, οι Περιστεριώτες ανέβασαν την απόδοσή τους και στο 82′ κατάφεραν να σκοράρουν.

Μετά το λάθος του Ηλιάδη ο Τσιλούλης έκανε από κοντά το 0-1, το οποίο ήταν και το τελικό αποτέλεσμα, με τον Ατρόμητο να παίρνει την εκτός έδρας νίκη.