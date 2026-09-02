Ο Ολυμπιακός δεν είχε κανένα πρόβλημα απέναντι στην ΑΕΛ και με γκολ των Γκονσάλες, Σα, Μπρούνο και Ρόκα τη νίκησε με 4-0 εκτός έδρας, για την 1η αγωνιστική της League Phase του κυπέλλου Ελλάδας.

Μετά τις δύο νίκες σε ισάριθμες αγωνιστικές στο πρωτάθλημα, οι «ερυθρόλευκοι» μπήκαν με το δεξί και στο κύπελλο, παρά το γεγονός ότι στο πρώτο ημίχρονο η απόδοσή τους δεν ήταν και τόσο καλή. Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είχε από το ξεκίνημα του ματς την κατοχή της μπάλας, δεν μπορούσε όμως να γίνει πραγματικά επικίνδυνη.

Αντιθέτως, οι γηπεδούχοι, οι οποίοι κυρίως αμύνονταν, στο 24′ πλησίασαν στο γκολ με τον Νίτσο, μετά τη λάθος αντίδραση του Πόποβιτς στο γύρισμα του Αλμπάνη, ο Κάρμο όμως απομάκρυνε τη μπάλα πριν αυτή περάσει τη γραμμή και το 0-0 παρέμεινε. Λίγα λεπτά μετά, στο 27′, ήρθε και η πρώτη ευκαιρία των Πειραιωτών με την κεφαλιά του Γκονσάλες που έφυγε λίγο άουτ μετά τη σέντρα του Ζέλσον Μαρτίνς.

Οι γηπεδούχοι στέκονταν αρκετά καλά, οι φιλοξενούμενοι όμως κατάφεραν τελικά να ανοίξουν το σκορ, χωρίς να χρειαστεί να φορτσάρουν. Στο 35′ ο Φορτούνης έκανε τη σέντρα από δεξιά, ο Μελισσάς δεν έκανε σωστή εκτίμηση της φάσης και τελικά ο Γκονσάλες με κεφαλιά από κοντά έγραψε το 0-1 πετυχαίνοντας το πρώτο του γκολ με τα ερυθρόλευκα.

Αυτό ήταν το σκορ με το οποίο ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο και άλλαξε με το ξεκίνημα του δεύτερου, καθώς στο 49′ η άμυνα δεν κατάφερε να απομακρύνει τη μπάλα μετά την προσπάθεια του Φορτούνη και ο Σα με σουτ από κοντά την έστειλε στα δίχτυα για το 0-2. Κάπου εκεί η ΑΕΛ… κατέρρευσε και λίγα λεπτά μετά, στο 54′, ο Μπρούνο με ωραίο σουτ εκτός περιοχής έγραψε το 0-3 για τον Ολυμπιακό.

Το παιχνίδι είχε κριθεί, η ομάδα του Μεντιλίμπαρ έκανε ό,τι ήθελε και στο 66′ ήταν η σειρά του Ρόκα, με τη βοήθεια και της τύχης στην κόντρα με τον Μελισσά, να σκοράρει και να ανεβάσει το σκορ στο 0-4, το οποίο παρέμεινε μέχρι το τέλος του αγώνα.

ΑΕΛ (Σωκράτης Οφρυδόπουλος): Μελισσάς, Σάκιτς (75’ Αγαπάκης), Τσελεπίδης, Ρισβάνης, Μπούσης (61’ Γκρόζος), Παπαγεωργίου (61’ Σίλβα), Τσινγκάρας, Αλμπάνης (77’ Μακρής), Νικοκυράκης, Ζτούπης, Νίτσος (61’ Καμπετσής)

Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Πόποβιτς, Κουτσογούλας (81’ Μπακούλας), Σμαΐλοβιτς, Κάρμο, Μπρούνο (66’ Τικνιζιάν), Φίλης, Φρόιλερ, Σα (82’ Πέντερσεν), Μαρτίνς (63’ Ρόκα), Φορτούνης, Γκονσάλες (81’ Ζότα Σίλβα).