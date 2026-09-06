Ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε στο Πράσινο Ακρωτήρι, όπου τουλάχιστον 25 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν λεωφορείο βγήκε από τον δρόμο και έπεσε σε φαράγγι στο νησί Φόγκο.

Το δυστύχημα σημειώθηκε αργά το βράδυ του Σαββάτου, όταν το λεωφορείο, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, εξετράπη της πορείας του και έπεσε από ύψος περίπου 30 μέτρων.

Στο όχημα επέβαιναν περίπου 35 έως 40 άνθρωποι, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ενώ ανάμεσα στους επιβάτες βρίσκονταν πολλά παιδιά και έφηβοι. Το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων Inforpress μετέδωσε ότι αρκετοί από τους επιβάτες ήταν μαθητές δημοτικού και γυμνασίου.

🔃 MISE À JOUR | Les images tournées de nuit sont déchirantes. Au fond du ravin, éclairée par les lampes torches, on entend les pleurs et les cris de désespoir face à la carcasse du bus.



Le véhicule transportait 40 personnes au total (enfants, adolescents et adultes).



Sept des… pic.twitter.com/BB1115bLSc — Direct Brut (@DirectBrut) September 6, 2026

Η πτώση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή και οι διασώστες που έφτασαν στο σημείο βρέθηκαν αντιμέτωποι με μια εικόνα μεγάλης καταστροφής. Πολλοί από τους επιβάτες φέρεται να έχασαν τη ζωή τους επί τόπου.

Cape Verde Bus Crash: Children Among 25 Killed on Fogo Islandhttps://t.co/gGcnpShI1h



(Cape Verde Bus Crash Children Arsenal Gabriel Chelsea Stamford) pic.twitter.com/az0CWrizwp — ArrowVision (@Arrowvisiontv) September 6, 2026

Ιδιωτική εκδρομή με μαθητές και εφήβους

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η εκδρομή είχε οργανωθεί ιδιωτικά από τον οδηγό του λεωφορείου, ο οποίος επίσης σκοτώθηκε στο δυστύχημα.

Οι εικόνες από το σημείο, που καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας, αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής, με τις δυνάμεις διάσωσης να επιχειρούν στο βάθος του φαραγγιού για τον εντοπισμό και την ανάσυρση των θυμάτων.

Cape Verde’de öğrencileri taşıyan otobüsün yaklaşık 30 metre yükseklikten düşmesi sonucu en az 25 kişi yaşamını yitirdihttps://t.co/fF27qkWUvl — Mezopotamya Ajansı (@MAturkce) September 6, 2026

«Μεγάλη καταστροφή»

Ο πρόεδρος του Πράσινου Ακρωτηρίου, Χοσέ Μαρία Περέιρα Νέβες, χαρακτήρισε το πολύνεκρο δυστύχημα «μεγάλη καταστροφή», εκφράζοντας τη θλίψη του για την απώλεια ανθρώπινων ζωών.

Η χώρα έχει βυθιστεί στο πένθος, καθώς μεταξύ των θυμάτων βρίσκονται παιδιά και έφηβοι.

Οι Αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος.