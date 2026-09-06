Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ για την 3η αγωνιστική της Stoiximan Super League και το σκορ είναι 2-0 μετά τα γκολ των Ταμπόρδα (29′) και Τεττέη (38′).

Είναι το πρώτο ντέρμπι του φετινού πρωταθλήματος και δεν άρχισε καλά για τους «ασπρόμαυρους» καθώς έμειναν με 10 παίκτες στο 15ο λεπτό, όταν είδε την κόκκινη κάρτα ο Ελουστόντο για το φάουλ στον Τεττέη που ετοιμαζόταν να βγει τετ α τετ.

Οι «πράσινοι» πήραν, έτσι, το αριθμητικό πλεονέκτημα και στο 29ο λεπτό πήραν και το προβάδισμα με την κεφαλιά του Ταμπόρδα μετά τη σέντρα του Κυριακόπουλου από αριστερά (1-0).

Το παιχνίδι κυλούσε όπως ήθελε το «τριφύλλι» και στο 38′ τα πράγματα έγιναν ακόμη καλύτερα καθώς ο Τεττέη βρέθηκε στη γωνία της περιοχής, γύρισε και εκτέλεσε, με τη μπάλα να καταλήγει στα δίχτυα για το 2-0 καθώς η αντίδραση του Παβλένκα δεν ήταν καθόλου καλή.