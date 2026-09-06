Νέες κατηγορίες ωφελούμενων από τις παρεμβάσεις συνολικού ύψους 2,2 δισ. ευρώ για το 2027, τις οποίες ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της ΔΕΘ, αναδεικνύονται μέσα από τις διευκρινίσεις και τις λεπτομέρειες που δίνουν πηγές του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Όπως αναφέρουν, το πακέτο «ακουμπά» σχεδόν κάθε επαγγελματική και κοινωνική ομάδα: ελεύθερους επαγγελματίες, επιχειρήσεις, αγρότες, μισθωτούς, δημοσίους υπαλλήλους, συνταξιούχους, οικογένειες και νέους. Παράλληλα, προβλέπονται επιμέρους ρυθμίσεις για ειδικές κατηγορίες ωφελούμενων, όπως οι επαγγελματίες ταξί και οι οικογένειες με παιδιά.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι παρεμβάσεις αποτελούν τον βασικό κορμό μιας «Συμφωνίας Προόδου και Ευημερίας» με ορίζοντα το 2030. Όπως τονίζουν, πρόκειται για μια συμφωνία που «αποτελεί τη σύνδεση της ανάπτυξης με το εισόδημα και της οικονομικής προόδου με την κοινωνική συνοχή».

Βασική κατεύθυνση, όπως σημειώνεται, είναι η ενίσχυση της ανάπτυξης, η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος, η στήριξη της οικογένειας και η ενδυνάμωση της Περιφέρειας.

Το πακέτο περιλαμβάνει μειώσεις φόρων και εισφορών, αυξήσεις μισθών και συντάξεων, κίνητρα για την επιχειρηματικότητα και τις επενδύσεις, νέα εργαλεία για τη νέα γενιά, καθώς και στοχευμένες παρεμβάσεις για την οικογένεια, την Περιφέρεια και τη στέγη.

Ελεύθεροι επαγγελματίες – κατάργηση του τεκμαρτού

Από το φορολογικό έτος 2026 καταργείται στην πράξη το μεγαλύτερο μέρος του τεκμαρτού εισοδήματος για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες που πληρούν τα προβλεπόμενα κριτήρια.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, τα κριτήρια αυτά καλύπτουν πάνω από το 90% των ελεύθερων επαγγελματιών. Ως ελάχιστη βάση παραμένει ο κατώτατος μισθός με τις τριετίες.

Η λογική της ρύθμισης είναι ότι κάποιος που ασκεί επαγγελματική δραστηριότητα δεν μπορεί να εμφανίζει ως ελάχιστο εισόδημα ποσό μικρότερο από αυτό ενός εργαζομένου που αμείβεται με τον κατώτατο μισθό.

Παράλληλα, καταργούνται οι δύο προσαυξήσεις που μπορούσαν να αυξήσουν σημαντικά το τεκμαρτό εισόδημα: το 10% του ετήσιου κόστους μισθοδοσίας και το 5% της διαφοράς του τζίρου από τον μέσο τζίρο του ΚΑΔ.

Έτσι, ένας συνεπής επαγγελματίας δεν θα επιβαρύνεται πλέον τεκμαρτά επειδή απασχολεί εργαζομένους ή επειδή έχει μεγαλύτερο τζίρο από τον μέσο όρο του κλάδου του.

Παράδειγμα: Καφέ 15 ετών με πέντε εργαζομένους και μισθοδοσία 105.000 ευρώ είχε τεκμαρτό εισόδημα 27.244 ευρώ και φόρο 4.783 ευρώ. Με τη νέα ρύθμιση, η φορολογική βάση μειώνεται στα 16.744 ευρώ και ο φόρος στα 2.249 ευρώ. Το όφελος ανέρχεται σε 2.534 ευρώ, δηλαδή σε μείωση φόρου περίπου 53%.

Παράλληλα, η προκαταβολή φόρου των ατομικών επιχειρήσεων μειώνεται από 55% σε 50% από το φορολογικό έτος 2027.

Για οικισμούς έως 2.000 κατοίκους, από 1.500 σήμερα, τα τεκμήρια μειώνονται κατά 50%.

Επιπλέον ρυθμίσεις για τα ταξί

Για όσους εκμεταλλεύονται ταξί προβλέπεται ειδική διόρθωση του τεκμηρίου, ώστε αυτό να αντανακλά το πραγματικό ποσοστό ιδιοκτησίας του οχήματος.

Το τεκμήριο μειώνεται αναλογικά με το ποσοστό συνιδιοκτησίας. Για παράδειγμα, εάν ένας επαγγελματίας διαθέτει το 50% ενός ταξί, το τεκμήριο μειώνεται κατά 50%.

Παράλληλα, εξαιρούνται από το τεκμήριο τα ανήλικα τέκνα έως 18 ετών που διαθέτουν άδεια ταξί, περιπτώσεις που συνήθως προκύπτουν λόγω κληρονομικής διαδοχής μετά τον θάνατο γονέα.

Επιχειρήσεις – επενδύσεις

1. Κατάργηση τέλους επιτηδεύματος

Ξεκινά η πλήρης κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος για τα νομικά πρόσωπα.

Το 2027 καταργείται στην Περιφέρεια και τη Θεσσαλονίκη, το 2028 μειώνεται κατά 50% στην Αττική και το 2029 καταργείται παντού.

Για παράδειγμα, επιχείρηση με έδρα και ένα υποκατάστημα στη Θεσσαλονίκη που σήμερα πληρώνει 1.600 ευρώ, από το 2027 δεν θα καταβάλλει τέλος επιτηδεύματος.

2. Μείωση προκαταβολής φόρου από 80% σε 50%

Από το φορολογικό έτος 2028 ξεκινά η σταδιακή μείωση της προκαταβολής φόρου των νομικών προσώπων κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες κάθε χρόνο.

Από 80% σήμερα, η προκαταβολή θα μειώνεται σταδιακά σε 75% → 70% → 65% → 60% → 55% → 50%.

Έτσι, η προκαταβολή φόρου των επιχειρήσεων θα εξισωθεί τελικά με εκείνη των ατομικών επιχειρήσεων.

3. Ταχύτερες αποσβέσεις για νέες επενδύσεις

Οι επενδύσεις σε νέο μηχανολογικό εξοπλισμό θα αποσβένονται σε έξι χρόνια αντί για δέκα, για δαπάνες από 1/1/2027.

Η απόσβεση θα γίνεται με συντελεστές 10%-10%-15%-15%-25%-25%, παρέχοντας ισχυρότερο φορολογικό κίνητρο στις επιχειρήσεις για νέες παραγωγικές επενδύσεις.

4. 5 δισ. ευρώ νέα χρηματοδότηση για μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Δημιουργούνται δύο νέα χρηματοδοτικά εργαλεία μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας.

Με 1,5 δισ. ευρώ από τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης και τη μόχλευση του τραπεζικού συστήματος θα κινητοποιηθούν συνολικά 5 δισ. ευρώ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Τα κεφάλαια θα χρηματοδοτούν επενδύσεις και ανάγκες ρευστότητας, είτε με χαμηλότερο επιτοκιακό κόστος είτε μέσω εγγυήσεων που διευκολύνουν την πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό.

Μειώσεις φορολογικών συντελεστών

5. Μηδενικός φόρος για τους αγρότες έως τα 20.000 ευρώ

Από το φορολογικό έτος 2026 μηδενίζεται ο φορολογικός συντελεστής έως τα 20.000 ευρώ για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες.

Μείωση φόρου θα δουν 47.091 από τους 245.907 αγρότες, ενώ για αγρότη χωρίς παιδιά το αφορολόγητο αυξάνεται από 8.633 σε 22.204 ευρώ.

Το μέγιστο όφελος φτάνει τα 2.900 ευρώ.

Παράδειγμα: Αγρότης χωρίς παιδιά με εισόδημα 15.000 ευρώ, ο οποίος πλήρωνε 1.183 ευρώ φόρο, πλέον δεν θα πληρώνει φόρο.

6. Μηδενικός συντελεστής για τρίτεκνους έως τα 20.000 ευρώ

Μηδενίζεται ο φορολογικός συντελεστής έως τα 20.000 ευρώ για τους τρίτεκνους.

Το αφορολόγητο αυξάνεται από 14.364 σε 25.364 ευρώ και μειώσεις φόρου θα δουν 86.927 τρίτεκνοι, εκ των οποίων 33.894 είναι ελεύθεροι επαγγελματίες.

Παράδειγμα: Τρίτεκνος μισθωτός με εισόδημα 20.000 ευρώ, που πλήρωνε 620 ευρώ φόρο, πλέον δεν θα πληρώνει φόρο.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, όλοι οι τρίτεκνοι, ακόμη και όσοι έχουν υψηλότερα εισοδήματα, θα δουν μείωση φόρου, καθώς τα πρώτα 20.000 ευρώ δεν θα φορολογούνται.

Έτσι, τρίτεκνος με εισόδημα 30.000 ευρώ θα έχει μείωση φόρου κατά 1.800 ευρώ τον χρόνο.

Δημόσιοι υπάλληλοι

7. Επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ και νέες αυξήσεις

Από τον Δεκέμβριο του 2027 θεσπίζεται επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ μικτά για τους δημοσίους υπαλλήλους.

Παράλληλα, ο βασικός μισθός στο Δημόσιο θα αυξηθεί τόσο τον Απρίλιο του 2027 όσο και τον Ιανουάριο του 2028, ακολουθώντας την αύξηση του κατώτατου μισθού.

Η συνολική αύξηση έως τον Ιανουάριο του 2028 θα φτάσει τα 80 ευρώ μικτά τον μήνα.

Επιπλέον, οι τρίτεκνοι δημόσιοι υπάλληλοι επωφελούνται από τον μηδενισμό του φορολογικού συντελεστή έως τα 20.000 ευρώ, ενώ εκπαιδευτικοί, γιατροί και νοσηλευτές που υπηρετούν στην Περιφέρεια λαμβάνουν επιστροφή δύο ενοικίων τον χρόνο.

Μισθοί – εργαζόμενοι

8. Κατώτατος μισθός 1.000 ευρώ

Ο κατώτατος μισθός αυξάνεται από τα 920 ευρώ σήμερα στα 1.000 ευρώ έως τον Ιανουάριο του 2028 και στα 1.300 ευρώ με τις τριετίες.

Οι αυξήσεις θα γίνουν σε δύο βήματα, τον Απρίλιο του 2027 και τον Ιανουάριο του 2028.

Σε σχέση με τα 650 ευρώ του 2021, η συνολική αύξηση θα φτάσει το 54%.

9. Νέα μείωση ασφαλιστικών εισφορών

Από τον Απρίλιο του 2027 οι ασφαλιστικές εισφορές στον ιδιωτικό τομέα μειώνονται κατά 0,5 ποσοστιαία μονάδα.

Ολόκληρη η μείωση αφορά τις εισφορές του εργαζομένου και, συνεπώς, μεταφέρεται στο καθαρό εισόδημά του.

Συνταξιούχοι

10. Στα 400 ευρώ η μόνιμη ενίσχυση για όλους τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών

Η μόνιμη ενίσχυση του Νοεμβρίου αυξάνεται από 300 σε 400 ευρώ καθαρά και επεκτείνεται στο σύνολο των συνταξιούχων άνω των 65 ετών.

Προστίθενται 270.000 νέοι δικαιούχοι και συνολικά θα καλύπτονται 2,2 εκατομμύρια δικαιούχοι.

Τα 400 ευρώ θα λαμβάνουν επίσης οι άνω των 60 ετών που λαμβάνουν μόνο σύνταξη χηρείας, τα άτομα με αναπηρία και οι ανασφάλιστοι υπερήλικες.

Παράλληλα, οι συντάξεις αυξάνονται με βάση το ΑΕΠ και τον πληθωρισμό, χωρίς συμψηφισμό της προσωπικής διαφοράς.

Οικογένεια – νέα γενιά – κοινωνική πολιτική

11. «Κουμπαράς» για τη νέα γενιά

Δημιουργείται ειδικός επενδυτικός λογαριασμός, τον οποίο μπορούν να ανοίξουν οι γονείς μέσα στα δύο πρώτα χρόνια από τη γέννηση του παιδιού.

Για κάθε ευρώ που καταβάλλει ο γονέας, το κράτος θα καταβάλλει επίσης ένα ευρώ, έως 1.200 ευρώ τον χρόνο, μέχρι την ενηλικίωση.

Το ανώτατο ποσό των 1.200 ευρώ αυξάνεται κατά 10% κάθε πέντε χρόνια.

Με τις μέγιστες καταβολές, σε 18 χρόνια θα έχουν τοποθετηθεί 49.304 ευρώ, εκ των οποίων 24.652 ευρώ από το κράτος.

Με απόδοση 3%, το κεφάλαιο μπορεί να φτάσει τα 64.109 ευρώ και με απόδοση 5% τα 77.062 ευρώ.

12. Αναπηρικά επιδόματα – βρεφονηπιακοί – πολύτεκνοι

Τιμαριθμοποιούνται τα αναπηρικά επιδόματα που σήμερα δεν αναπροσαρμόζονται, μέτρο που αφορά 218.000 πολίτες με αναπηρία.

Η αποζημίωση των voucher για βρεφονηπιακούς σταθμούς αυξάνεται κατά 10%, ενώ τα εισοδηματικά όρια αυξάνονται κατά 2.000 ευρώ.

Για τους τρίτεκνους καταργούνται τα εισοδηματικά κριτήρια.

Το επίδομα γέννησης για τις πολύτεκνες οικογένειες αυξάνεται κατά 1.000 ευρώ επιπλέον για κάθε παιδί.

Αυξάνεται επίσης το ημερήσιο φοιτητικό σιτηρέσιο από 2 σε 3 ευρώ και στις ακριτικές και νησιωτικές περιοχές από 2,45 σε 3,50 ευρώ.

Στέγη

13. Νέο «Σπίτι μου ΙΙΙ» – 2 δισ. ευρώ

Δημιουργείται το νέο πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙΙ», συνολικού ύψους 2 δισ. ευρώ, για τη χρηματοδότηση αγοράς πρώτης κατοικίας.

Τα κριτήρια διευρύνονται σημαντικά:

Ηλικία: έως 55 ετών, από 50.

Αξία κατοικίας: έως 300.000 ευρώ, από 250.000.

Μέγιστο δάνειο: έως 230.000 ευρώ, από 190.000.

Η χρηματοδότηση μπορεί να καλύπτει έως και το 90% της αξίας του ακινήτου.

Η προσαύξηση του οικογενειακού εισοδηματικού ορίου αυξάνεται σε 7.000 ευρώ ανά παιδί, από 5.000 ευρώ.

Αυξάνονται επίσης τα επιτρεπόμενα τετραγωνικά μέτρα για οικογένειες με περισσότερα από τέσσερα παιδιά.

14. Περισσότερα σπίτια στη μακροχρόνια μίσθωση

Παρατείνονται η τριετής απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος για κενά ακίνητα που εντάσσονται στη μακροχρόνια μίσθωση, η φορολογική έκπτωση για δαπάνες αναβάθμισης κτιρίων και η απαλλαγή ΦΠΑ στις νέες οικοδομές.

Παρατείνεται επίσης για το 2027 ο περιορισμός νέων βραχυχρόνιων μισθώσεων στα τρία δημοτικά διαμερίσματα της Αθήνας και στο Α’ διαμέρισμα Θεσσαλονίκης.

15. Κατάργηση ΕΝΦΙΑ σε μικρούς οικισμούς

Από το 2027 καταργείται ο ΕΝΦΙΑ σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκους, από 1.500 που ισχύει σήμερα, καθώς και σε οικισμούς έως 2.200 κατοίκους στη Δυτική Μακεδονία.

Η επέκταση αφορά 131 επιπλέον οικισμούς και περίπου 62.000 επιπλέον ιδιοκτήτες.

Συνολικά, η κατάργηση του ΕΝΦΙΑ καλύπτει 12.855 οικισμούς.

16. Φόρος 15% στις αγορές κατοικιών από τρίτες χώρες

Από την 1η Ιανουαρίου 2027 ο φόρος μεταβίβασης για αγορά κατοικίας από πολίτες τρίτων χωρών, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυξάνεται από 3% σε 15%.

Το μέτρο αφορά κατοικίες και όχι επαγγελματικούς χώρους, οικόπεδα ή άλλα ακίνητα και, σύμφωνα με τις κυβερνητικές πηγές, αποσκοπεί στον περιορισμό της πρόσθετης εξωτερικής ζήτησης που ασκεί πιέσεις στις τιμές των κατοικιών.