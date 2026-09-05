Περισσότερες από σαράντα ημέρες μετά τον θάνατο της Μάρως Κοντού, δημοσιεύματα στρέφουν το ενδιαφέρον στην περιουσία και στην κληρονομική διαδοχή της σπουδαίας ηθοποιού.

Η Μάρω Κοντού έφυγε από τη ζωή στις 15 Ιουλίου 2026, σε ηλικία 92 ετών, στο νοσοκομείο «Άγιος Σάββας», έπειτα από σοβαρή επιδείνωση της υγείας της.

Η κηδεία της τελέστηκε δύο ημέρες αργότερα στη Μητρόπολη Αθηνών.

Παρά την καριέρα δεκαετιών και τις πολυάριθμες κινηματογραφικές, θεατρικές και τηλεοπτικές επιτυχίες της, η ίδια είχε ξεκαθαρίσει ότι δεν είχε συγκεντρώσει τη μεγάλη περιουσία που ενδεχομένως φανταζόταν το κοινό.

Βασικό και, σύμφωνα με τις δηλώσεις της, μοναδικό σημαντικό περιουσιακό της στοιχείο ήταν το ρετιρέ στο Κουκάκι όπου κατοικούσε, στην περιοχή στην οποία είχε γεννηθεί και μεγαλώσει.

Όσα είχε αποκαλύψει για τα οικονομικά της

Σε παλαιότερες συνεντεύξεις της, η Μάρω Κοντού είχε αναφέρει ότι δεν διέθετε αυτοκίνητο, οικόπεδα ή σημαντικές καταθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Είχε επίσης εκφράσει το παράπονό της για τη χαμηλή σύνταξη και τις περιορισμένες αμοιβές από τις επαναλήψεις των ταινιών της, παρότι πολλές από αυτές εξακολουθούν να προβάλλονται συστηματικά.

«Ύστερα από 44 χρόνια στη σκηνή βγήκα στη σύνταξη με 17.000 δραχμές», είχε δηλώσει, περιγράφοντας τη μεγάλη απόσταση ανάμεσα στην καλλιτεχνική αναγνώριση και στην οικονομική ανταμοιβή.

Σε νεότερη τοποθέτησή της είχε αναφέρει ότι η σύνταξή της είχε περιοριστεί στα 715 ευρώ, ενώ τα δικαιώματα από τις κινηματογραφικές επαναλήψεις ανέρχονταν σε ιδιαίτερα χαμηλά ποσά.

Ο ανιψιός και το ζήτημα της διαθήκης

Στο επίκεντρο των δημοσιευμάτων για την κληρονομιά της βρίσκεται ο ανιψιός της, ο οποίος φέρεται να αποτελούσε έναν από τους στενότερους ανθρώπους της και να παρέμεινε δίπλα της μέχρι το τέλος. Οι ίδιες πληροφορίες τον εμφανίζουν ως πιθανό αποδέκτη της περιουσίας της και κυρίως του ακινήτου στο Κουκάκι.

Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχουν δημοσιοποιηθεί επίσημο έγγραφο διαθήκης, πλήρης απογραφή της περιουσίας ή στοιχεία που να επιβεβαιώνουν οριστικά τον μοναδικό κληρονόμο. Επομένως, όσα αναφέρονται για την κληρονομική διαδοχή παραμένουν δημοσιογραφικές πληροφορίες και όχι επισήμως πιστοποιημένα δεδομένα.

Πολύ μεγαλύτερη από οποιαδήποτε υλική κληρονομιά παραμένει η καλλιτεχνική παρακαταθήκη της Μάρως Κοντού. Οι εμβληματικές ερμηνείες, η μακρά θεατρική διαδρομή και η ξεχωριστή παρουσία της σε μια ολόκληρη εποχή του ελληνικού κινηματογράφου.