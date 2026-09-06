Μια φωτογραφία με τον Γιώργο Μυλωνάκη, τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την ίδια δημοσίευσε η Μαρέβα Μητσοτάκη, σχολιάζοντας την παρουσία του στενού συνεργάτη του πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη για τη ΔΕΘ.

«Με τον φίλο και μαχητή Γιώργο Μυλωνάκη στη Θεσσαλονίκη», γράφει.

Την Παρασκευή ο Γιώργος Μυλωνάκης ήταν παρών στο κάλεσμα του Κυριάκου Μητσοτάκη σε δημοσιογράφους στο ξενοδοχείο στη Θεσσαλονίκη. Συνοδευόταν από τη σύζυγό του, Τίνα Μεσσαροπούλου.

Ήταν η πρώτη δημόσια εμφάνιση του κ. Μυλωνάκη σε πολιτική εκδήλωση μετά την περιπέτεια με την υγεία του.