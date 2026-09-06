Με τον Χρήστο Τζόλη να είναι ξανά βασικός και να δίνει την ασίστ στον Όντεγκααρντ για το δεύτερο γκολ, η Άρσεναλ νίκησε με 2-1 την Τσέλσι και έκανε το 3/3 στην Premier League.

Το λονδρέζικο ντέρμπι άρχισε με γκολ και ήταν για τους φιλοξενούμενους, καθώς μόλις στο 2ο λεπτό ο Ρότζερς με μονοκόμματο σουτ έκανε το 0-1. Οι γηπεδούχοι σκόραραν στο 12′ με τον Καλαφιόρι αλλά μετά την εξέταση του VAR το γκολ δεν μέτρησε, η ισοφάριση όμως δεν άργησε να έρθει.

Στο 25′ ο Χάβερτς με ωραία προσπάθεια και συρτό σουτ έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 1-1, το οποίο δεν άλλαξε ως το τέλος του πρώτου ημιχρόνου καθώς στο 45’+3′ η μπάλα πήγε στο δοκάρι μετά το σουτ του Νέτο.

Η Τσέλσι άγγιξε το 1-2 σε αυτή τη φάση αλλά δεν το έκανε και με την έναρξη της επανάληψης, στο 50′ έγινε τελικά το 2-1, με τον Τζόλη να βγάζει την ασίστ στον Όντεγκααρντ που βγήκε τετ α τετ και τελείωσε σωστά τη φάση.

Οι φιλοξενούμενοι προσπάθησαν να αντιδράσουν στη συνέχεια αλλά δεν τα κατάφεραν και η Άρσεναλ πήρε την τρίτη νίκη σε ισάριθμες αγωνιστικές και είναι στην κορυφή μαζί με τη Μάντσεστερ Σίτι.