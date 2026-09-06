Σε πυρετό προετοιμασιών βρίσκεται η Κατερίνα Λάσπα, λίγες ημέρες πριν από τη μεγάλη τηλεοπτική της επιστροφή. Η παρουσιάστρια επανέρχεται, 20 και πλέον χρόνια μετά την τελευταία της παρουσίαση, μέσα από τη συχνότητα του OPEN και τη νέα εκπομπή «Από Θαύμα: Ιστορίες Δεύτερης Ζωής», η οποία κάνει πρεμιέρα την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2026 στις 21:00.

Το νέο τηλεοπτικό εγχείρημα έχει τη μορφή ντοκιμαντέρ και φέρνει στο προσκήνιο αληθινές ιστορίες ανθρώπων που βρέθηκαν αντιμέτωποι με μεγάλες δοκιμασίες και κατάφεραν να τις ξεπεράσουν. Θαύματα πίστης και επιβίωσης, ιατρικά θαύματα αλλά και ανατροπές που άλλαξαν ολόκληρες ζωές θα παρουσιάζονται μέσα από τις αφηγήσεις των ίδιων των πρωταγωνιστών.

Άνθρωποι που κλήθηκαν να ξεπεράσουν ανυπέρβλητα εμπόδια μοιράζονται προσωπικές ιστορίες δύναμης και αλήθειας, με την Κατερίνα Λάσπα να αναλαμβάνει έναν διαφορετικό ρόλο στη μεγάλη επιστροφή της στην τηλεόραση.

Μάλιστα, το απόγευμα της Κυριακής (6/9/2026), η παρουσιάστρια έδωσε στους διαδικτυακούς της φίλους μια πρώτη γεύση από τις προετοιμασίες. Η Κατερίνα Λάσπα δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram φωτογραφία από τα παρασκήνια, στην οποία τη βλέπουμε μαζί με συνεργάτη της κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας.