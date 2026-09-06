Ισχυρότατες δυνάμεις εξακολουθούν να επιχειρούν και σήμερα, 6 Σεπτεμβρίου, στη μεγάλη πυρκαγιά στην περιοχή της Κόνιτσας, για έβδομη μέρα, με την επιχείρηση κατάσβεσης να έχει ενισχυθεί σε όλα τα επίπεδα.

Συνολικά στο μέτωπο βρίσκονται 170 πυροσβέστες. Από αυτούς, 117 στελεχώνουν τις δυνάμεις που επιχειρούν με 45 υδροφόρα πυροσβεστικά οχήματα και 20 βοηθητικά, ενώ ακόμη 53 πυροσβέστες συμμετέχουν σε εννέα ομάδες Δασοκομάντος.

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν στην δασική πυρκαγιά της #Κόνιτσα και επιχειρούν 150 #πυροσβέστες με 10 ομάδες πεζοπόρων της 1ης, 2ης, 5ης, 6ης και 10ης #ΕΜΟΔΕ και 48 οχήματα.

Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί και επιχειρούν περιοδικά 4 Ε/Π και 8 Α/Φ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 6, 2026

Στην επιχείρηση έχει ενεργοποιηθεί και η ειδική μονάδα drone της Ηπείρου, ενισχύοντας την επιτήρηση της πυρκαγιάς και την επιχειρησιακή εικόνα από το δύσβατο μέτωπο.

Από αέρος επιχειρούν κατά διαστήματα συνολικά 13 εναέρια μέσα, ελικόπτερα, αεροσκάφη Canadair και Air Tractor.

Νέο μήνυμα του 112

Μήνυμα μέσω του 112 εστάλη το βράδυ της Κυριακής στους κατοίκους της περιοχής της Κόνιτσας, στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων, λόγω δασικής πυρκαγιάς.

Με το μήνυμα οι κάτοικοι καλούνται να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Κόνιτσας της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρει η ειδοποίηση του 112.

Εθελοντές και μηχανήματα στο μέτωπο

Σημαντική είναι και η συνδρομή 30 εθελοντών από τέσσερις Δασικούς Συνεταιρισμούς, της Ηπείρου, του Διστράτου, του Ρόμπολου και του Πωγωνίου, καθώς και από τον Ορειβατικό Σύλλογο Κόνιτσας.

Η Περιφέρεια Ηπείρου και ο Δήμος Κόνιτσας έχουν διαθέσει συνολικά έξι υδροφόρες και τρία χωματουργικά μηχανήματα, ενώ οι Ένοπλες Δυνάμεις συνδράμουν με ακόμη ένα χωματουργικό μηχάνημα για τη διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών.

Στο πεδίο βρίσκονται εκπρόσωποι της Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου, του Δήμου Κόνιτσας, της ΕΛ.ΑΣ., των Ενόπλων Δυνάμεων και της Δασικής Υπηρεσίας.

Δυνάμεις από πολλές περιοχές της χώρας

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις που έχουν συγκεντρωθεί στην Κόνιτσα προέρχονται από ολόκληρη την Ήπειρο, αλλά και από την Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, την Κέρκυρα και την Πάτρα.

Τον συντονισμό της επιχείρησης έχουν ο Επιθεωρητής Βορείου Ελλάδος Αντιστράτηγος Παναγιώτης Μπαθρέλλος, ο Συντονιστής Ηπείρου, Δυτικής Μακεδονίας και Νήσων Υποστράτηγος Ζώης Γιώτης και ο Διοικητής της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Ηπείρου Αρχιπύραρχος Κωνσταντίνος Τσιώπος.

Η μεγάλη συγκέντρωση προσωπικού, οχημάτων, εναέριων μέσων και μηχανημάτων αποτυπώνει το μέγεθος της επιχείρησης που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Κόνιτσα και τη δυσκολία του μετώπου.