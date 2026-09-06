Ο Ολυμπιακός έχασε τους πρώτους βαθμούς στο φετινό πρωτάθλημα της Stoiximan Super League με το 1-1 κόντρα στον Βόλο, σε ένα παιχνίδι στο οποίο ο διαιτητής Θανάσης Τζήλος δεν απέφυγε τα λάθη.

Οι «ερυθρόλευκοι» μπήκαν στο φετινό πρωτάθλημα με δύο νίκες, επί του Ατρόμητου εντός έδρας και επί του Αστέρα στην Τρίπολη, στην 3η αγωνιστική όμως ήρθε η πρώτη γκέλα. Όχι μόνο επειδή δεν ήταν τόσο καλοί όσο θα έπρεπε, όχι μόνο επειδή οι παίκτες ήταν σοκαρισμένοι από τον τραυματισμό του Ελ Κααμπί, αλλά και λόγω των διαιτητικών λαθών.

Όπως, για παράδειγμα, αυτό του 22ου λεπτού, όταν δεν δόθηκε κίτρινη κάρτα στον Τζόκα, τον οποίο ο προπονητής του Βόλου αποφάσισε να αντικαταστήσει στην ανάπαυλα. Ή όπως η δεύτερη κίτρινη κάρτα που δεν δόθηκε στον Κόμπα στο 58ο λεπτό, απόφαση πολύ κρίσιμη καθώς αυτός ήταν ο παίκτης που σχεδόν ένα 20λεπτο μετά, στο 76′ για την ακρίβεια, έκανε το 1-1 για τους γηπεδούχους.

Νωρίτερα, ο Τζήλος είχε κάνει ακόμη ένα σημαντικό, κομβικό λάθος, καθώς στο 63ο λεπτό δεν υπέδειξε πέναλτι υπέρ του Ολυμπιακού σε παρατεταμένο τράβηγμα στον Ρέτσο εντός της περιοχής του Βόλου. Λάθη που επηρέασαν την εξέλιξη του ματς, με τους «ερυθρόλευκους» να φεύγουν από το Πανθεσσαλικό με έναν βαθμό αντί για τρεις.