Με ανακοίνωσή του το μπασκετικό τμήμα του Ηλυσιακού έκανε γνωστό ότι απομάκρυνε άμεσα μέλος του τεχνικού επιτελείου λόγω ενός χυδαίου σχολίου που έκανε εις βάρος του Μάριου Σιαμπάνη μετά τον σοβαρό τραυματισμό του Αγιούμπ Ελ Κααμπί.

Ο τερματοφύλακας του Βόλου συγκρούστηκε με τον Μαροκινό φορ του Ολυμπιακού και η εξέλιξη δεν ήταν καθόλου καλή, καθώς ο Ελ Κααμπί υπέστη κάταγμα κνήμης, υποβλήθηκε σε επέμβαση και θα μείνει εκτός δράσης για 6-7 μήνες.

Ο τραυματισμός του Μαροκινού προκάλεσε σοκ και μέλος του τεχνικού επιτελείου του Ηλυσιακού προχώρησε σε χυδαίο σχόλιο κατά του Σιαμπάνη, με αποτέλεσμα να απομακρυνθεί άμεσα από τη θέση του.

Η ανακοίνωση του Ηλυσιακού αναφέρει τα εξής…

«Το τμήμα μπάσκετ του Ηλυσιακού Α.Ο. βρίσκεται στη δυσάρεστη θέση να τοποθετηθεί δημόσια για ένα περιστατικό που δεν συνάδει σε καμία περίπτωση με τις αρχές, τις αξίες και το ήθος που πρεσβεύει ο σύλλογός μας.

Με αφορμή τον σοβαρό τραυματισμό του ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού, Αγιούμπ Ελ Κααμπί, στον αγώνα με τον Βόλο, δημοσιεύτηκε από μέλος του τεχνικού επιτελείου της ομάδας μας σχόλιο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το οποίο ήταν χυδαίο, προσβλητικό και απολύτως απαράδεκτο απέναντι στον τερματοφύλακα του Βόλου, Μάριο Σιαμπάνη, ο οποίος ουδεμία σχέση έχει με τον Ηλυσιακό.

Το τμήμα μπάσκετ του Ηλυσιακού Α.Ο. καταδικάζει απερίφραστα τέτοιου είδους συμπεριφορές. Δεν χωρούν στον σύλλογό μας προσβολές, χυδαιότητες, εμπάθεια ή οποιαδήποτε μορφή έλλειψης σεβασμού προς αθλητές, προπονητές και ανθρώπους του αθλητισμού.

Με απόφαση του προπονητή της ομάδας μας, κ. Μυριούνη, το συγκεκριμένο μέλος του τεχνικού επιτελείου απομακρύνθηκε άμεσα από την ομάδα.

Θέλουμε να καταστήσουμε απολύτως σαφές ότι ο Ηλυσιακός δεν δείχνει και δεν πρόκειται να δείξει καμία ανοχή σε τέτοιες συμπεριφορές, ανεξάρτητα από το πρόσωπο που τις εκφράζει.

Ο σεβασμός στον αντίπαλο, στον αθλητή και πάνω απ’ όλα στον άνθρωπο αποτελεί αδιαπραγμάτευτη αρχή για τον σύλλογό μας.

Σε μια στιγμή κατά την οποία όλοι οφείλουμε να στεκόμαστε με ανθρωπιά απέναντι σε έναν σοβαρό τραυματισμό, τέτοιες τοποθετήσεις δεν έχουν καμία θέση στον αθλητισμό και πολύ περισσότερο στον Ηλυσιακό.

Ο Ηλυσιακός προχωρά μπροστά με καθαρές αρχές, σεβασμό και αξιοπρέπεια».