Με τους Ανδρούτσο και Μπουχαλάκη να σκοράρουν, ο ΟΦΗ καθάρισε από το πρώτο ημίχρονο με 2-0 την Κηφισιά και επέστρεψε στις νίκες, αφήνοντας πίσω του την ήττα από τον Άρη.

Οι φιλοξενούμενοι ήταν αυτοί που μπήκαν καλύτερα στο παιχνίδι και απείλησαν σε δύο περιπτώσεις στο πρώτο 10λεπτο με τους Σαγκάλ και Πόμπο, με τους γηπεδούχους, από την άλλη πλευρά, να κάνουν για πρώτη φορά αισθητή την παρουσία τους στο 11′ με την ωραία μπαλιά του Νους για τον Φούντα που έφυγε στην πλάτη του Αμπάντα αλλά αστόχησε με διαγώνιο σουτ.

Λίγα λεπτά μετά, στο 16′, η Κηφισιά άγγιξε το γκολ με το μακρινό σουτ του Πόμπο που πήγε στο δοκάρι και τελικά τα δίχτυα… κουνήθηκαν στην άλλη εστία, στο 24′, όταν ο Μπουχαλάκης έβαλε τη μπάλα στην περιοχή και ο Ανδρούτσος την έστειλε στα δίχτυα από κοντά για το 1-0.

Σκορ που δεν έμεινε για πολύ, καθώς στο 32′ ο Μπουχαλάκης με πολύ όμορφη εκτέλεση φάουλ έστειλε τη μπάλα δοκάρι και μέσα για το 2-0, βάζοντας βάσεις νίκης για τους Κρητικούς. Η Κηφισιά μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο για να πιέσει αρκετά ψάχνοντας το γκολ που θα την έβαζε ξανά στο ματς, στο 61′ όμως στάθηκε και πάλι άτυχη καθώς είχε δεύτερο δοκάρι μετά το πλασέ του Πόμπο και την επέμβαση του Χριστογεώργου.

Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο το πάλεψε όσο μπορούσε αλλά δεν κατάφερε να μειώσει, με τον ΟΦΗ να κρατάει το 2-0, να παίρνει τη δεύτερη νίκη του σε τρεις αγωνιστικές και να αισιοδοξεί για τη συνέχεια.

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Χριστογεώργος, Κωστούλας, Πούγγουρας (46΄ Κρίζμανιτς), Νικολάου, Ντίκμαν (66′ Αϊτόρ), Αθανασίου, Ανδρούτσος (66΄ Κανελλόπουλος), Μπουχαλάκης, Νους, Φούντας (83΄ Αποστολάκης), Κόντρο (66΄ Γκονζάλες).

Κηφισιά (Σεμπάστιαν Λέτο): Ραμίρεζ, Μάνσο (46΄ Αποστολάκης), Ζολιμπουά, Ούγκο Σόουζα, Αμπάντα, Ρουκουνάκης, Γιάγκνε (46΄ Μπένι), Ζέρσον Σόουζα (62΄ Εμπουλά), Πόμπο, Αντόνισε (77΄ Χριστόπουλος), Σαγάλ (62΄ Θεοδωρίδης).