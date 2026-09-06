Με τον Μοντέρο να κάνει το ντεμπούτο του και τον Εντιάι να είναι ο κορυφαίος με 16 πόντους, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ, ένα κλέψιμο και ένα μπλοκ, ο Ολυμπιακός νίκησε με 87-77 τον Ερυθρό Αστέρα και κατέκτησε το IBT Crete 2026.

Το παιχνίδι άρχισε με τον Εντιάι να πετυχαίνει 5 πόντους για το 5-4 των πρωταθλητών Ευρώπης, οι οποίοι λίγα λεπτά μετά έκαναν ένα σερί 11-0 και ξέφυγαν με 23-12, για να κλείσουν στο +9 (26-17) το πρώτο δεκάλεπτο.

Στο δεύτερο οι Σέρβοι προσπάθησαν να πλησιάσουν και το κατάφεραν όπως δείχνει και το 28-24, οι Ντόρσεϊ και Μοντέρο όμως έστειλαν την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα στο +10 (34-24) και στη συνέχεια η διαφορά ανέβηκε κι άλλο, με το σκορ να είναι 50-37 στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου.

Ο Ολυμπιακός μπήκε καλά και στο τρίτο δεκάλεπτο και με σερί 9-0 πήγε για πρώτη φορά στο +10 (59-39) και στη συνέχεια στο +23 (66-43), ελέγχοντας πλήρως το παιχνίδι και δείχνοντας μεγάλη διάθεση όχι μόνο στην επίθεση αλλά και στην άμυνα.

Η ομάδα του Μπαρτζώκα μπήκε στο τελευταίο δεκάλεπτο από το +12 (75-63) και διαχειρίστηκε όπως έπρεπε το παιχνίδι, παίρνοντας τελικά τη νίκη με 87-77, έχοντας για κορυφαίο τον Εντιάι.

Τα δεκάλεπτα: 26-17, 50-37, 75-63, 87-77

Ολυμπιακός (Μπαρτζώκας): ΜακΙντάιρ 2, Μοντέρο 12, Τζόσεφ 8, Ντόρσεϊ 5, Φουρνιέ 11, Νετζήπογλου 6, Γουόρντ 9, Εντιάι 16, Μιλουτίνοφ 7, Χολ 8, Τζόουνς 3, Καραγιαννίδης.

Ερυθρός Αστέρας (Ναβάρο): Μότλεϊ 3, Τζόουνς 2, Γουάιλερ-Μπαμπ 2, Μπάτλερ 12, Κάρτερ 5, Ντόμπριτς 5, Ιζούντου 4, Μπάλντουιν 5, Μεντάρεβιτς 2, Νουόρα 16 , Οτζελέγε 5, Κράμερ 16.