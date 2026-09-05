Σοβαρό ατύχημα στο Athens Flying Week, καθώς έπεσε Phantom κατά τη διάρκεια επίδειξης.

Έκρηξη και πυκνοί καπνοί στο σημείο της συντριβής, ενώ στο σημείο σπεύδουν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και σωστικά συνεργεία.

Eκατοντάδες άνθρωποι παρακολουθούσαν από κοντινή απόσταση, ενώ οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως το F-4 Phantom έπεσε μετά τα πρώτα 2 λεπτά της επίδειξής του.