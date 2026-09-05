Ο Αζεντίν Ουναΐ είναι στην αποστολή του Παναθηναϊκού για τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ ενώ ο Γιάννης Αλαφούζος έδωσε το παρών στην προπόνηση του Σαββάτου (5/9).

Οι «πράσινοι» μπήκαν στο φετινό πρωτάθλημα με εκτός έδρας νίκη επί του Λεβαδειακού και την Κυριακή (6/9) θα υποδεχθούν τους «ασπρόμαυρους» στο πρώτο ντέρμπι της σεζόν, στο ΟΑΚΑ.

Οι άνθρωποι του «τριφυλλιού» περιμένουν από τον κόσμο να δώσει δυναμικό παρών και ο Τζέικομπ Νίστρουπ συμπεριέλαβε στην αποστολή και τον Ουναΐ, ο οποίος ανακοινώθηκε πριν λίγες μέρες, μετά τη συμφωνία με την Τζιρόνα.

Την προπόνηση του Σαββάτου είδε και ο Γιάννης Αλαφούζος που είναι πάντα δίπλα στην ομάδα, με την επίσημη ενημέρωση της ΠΑΕ να αναφέρει τα εξής…

«Με απογευματινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» ολοκληρώθηκε το Σάββατο η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για την αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ.

Το πρόγραμμα προπόνησης ξεκίνησε με προθέρμανση, συνεχίστηκε με ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας, τακτική και τελειώματα.

Μετά το τέλος της προπόνησης, ο Τζέικομπ Νίστρουπ ανακοίνωσε την αποστολή: Πένια, Κότσαρης, Τσάβες, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Κάτρης, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Πάλμερ – Μπράουν, Καμαρά, Κοντούρης, Μπινιάρης, Κάνγκουα, Ταμπόρδα, Λούζα, Ουναϊ, Γιάγκουσιτς, Πελίστρι, Αντίνο, Γκαρσία, Τετέι, Ραστόντερ, Ντέσερς».