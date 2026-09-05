Η ΑΕΚ υποδέχεται τον Άρη για την 3η αγωνιστική της Stoiximan Super League και ο Μάρκο Νίκολιτς έδωσε θέση βασικού στον Γκατσίνοβιτς για τους γηπεδούχους.

Η Ένωση θέλει να αφήσει πίσω της το 1-1 με την Κηφισιά και να επιστρέψει στις νίκες, λίγα 24ωρα πριν υποδεχθεί την ΛΑΣΚ Λίντσερ στην πρεμιέρα της League Phase του Champions League.

Ο Νίκολιτς παρατάσσει τους «κιτρινόμαυρους» με τον Στρακόσα στο τέρμα, η αμυντική τετράδα αποτελείται από Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιο ενώ στο κέντρο είναι οι Μαρίν και Βιτάλις.

Στις δύο πλευρές είναι ο Μάγερ και ο Γκατσίνοβιτς, ο οποίος πήρε τη θέση του Κοϊτά, ενώ το επιθετικό δίδυμο αποτελείται από τούς Γιόβιτς και Βάργκα.

Οι 11άδες των δύο ομάδων

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Μαρίν, Βιτάλις, Μάγερ, Γκατσίνοβιτς, Βάργκα, Γιόβιτς.

Άρης (Μιχάλης Γρηγορίου): Bέλιο, Φαντιγκά, Γένσεν, Σούταλο, Ρίτσαρντς, Ράτσιτς, Μπασίρου, Γκαρέ, Γκαρθία, Γιαννιώτας, Καντεβέρε.