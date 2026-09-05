Ο σοβαρός τραυματισμός του Αγιούμπ Ελ Κααμπί σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός έχει το δικαίωμα να προχωρήσει σε αλλαγή στη λίστα με τους παίκτες για το Europa League και φαβορί για να τον αντικαταστήσει είναι ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ.

Ο Μαροκινός φορ υπέστη κάταγμα κνήμης στον εκτός έδρας αγώνα με τον Βόλο και θα χάσει το μεγαλύτερο μέρος της φετινής σεζόν, γεγονός που αποτελεί μεγάλο πρόβλημα για τους «ερυθρόλευκους», οι οποίοι μπορούν πλέον να προχωρήσουν σε αλλαγή στην ευρωπαϊκή λίστα.

Η UEFA δίνει αυτή τη δυνατότητα στις ομάδες όταν πρόκειται για τραυματισμό που θα αφήσει εκτός δράσης τον παίκτη για τουλάχιστον 60 μέρες και οι Πειραιώτες, όπως είναι λογικό, θα κάνουν χρήση αυτού του δικαιώματος, με τον Γιάρεμτσουκ να είναι το μεγάλο φαβορί για να μπει στη λίστα.

Υποψήφιος είναι και ο Κλέιτον, επίσης επιθετικός, ο επικρατέστερος όμως είναι ο Γιάρεμτσουκ, ο οποίος παραμένει στο ρόστερ της ομάδας καθώς δεν έγινε κάποια πρόταση που να ικανοποιεί τόσο τον ίδιο όσο και την ΠΑΕ ώστε να προχωρήσει στην πώλησή του.

Με τον σοβαρό τραυματισμό του Ελ Κααμπί ο Γιάρεμτσουκ μπορεί πλέον να είναι ο βασικός φορ του Ολυμπιακού, με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να πιστεύει πολύ στον Ουκρανό φορ, καθώς επιθυμούσε και επιθυμεί την παραμονή του στην ομάδα.