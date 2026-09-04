Η βασίλισσα Ράνια της Ιορδανίας απέκτησε το 2023 μια νέα οικογενειακή σχέση που τράβηξε τα βλέμματα της διεθνούς δημοσιότητας. Ο γάμος της κόρης της, πριγκίπισσας Ιμάν, με τον Τζαμίλ Αλεξάντερ Θερμιώτη, τον άνδρα με τις ελληνικές οικογενειακές ρίζες που γεννήθηκε στη Βενεζουέλα και μεγάλωσε στις Ηνωμένες Πολιτείες, καλύφθηκε από μέσα ενημέρωσης σε ολόκληρο τον κόσμο.

Στιγμιότυπο από τον γάμο της πριγκίπισσας Ιμάν της Ιορδανίας με τον Τζαμίλ Αλεξάντερ Θερμιώτη, που πραγματοποιήθηκε στο Αμμάν τον Μάρτιο του 2023.

Πηγή: Royal Hashemite Court

Ανάμεσα στα πρόσωπα που βρέθηκαν τότε στο ιορδανικό παλάτι ήταν και η μητέρα του γαμπρού, Corina Hernández. Παρά τη διεθνή προβολή του γάμου και το γεγονός ότι η ίδια βρέθηκε δίπλα στον γιο της σε μία από τις σημαντικότερες στιγμές της ζωής του, το όνομά της παραμένει πολύ λιγότερο γνωστό από εκείνο των μελών της βασιλικής οικογένειας.

Η Corina Hernández έχει τη δική της ενδιαφέρουσα διαδρομή στον κόσμο της τέχνης και της φωτογραφίας. Και το παράδοξο είναι ότι, ενώ η παρουσία της στον γάμο ήταν δεδομένη, η ίδια ουσιαστικά απουσιάζει από το επίσημο φωτογραφικό αρχείο του Royal Hashemite Court.

Το ίδιο ισχύει για τον πατέρα του γαμπρού, Alejandro Thermiotis, αλλά και για τη γιαγιά του.

Στιγμιότυπο από τον γάμο της πριγκίπισσας Ιμάν της Ιορδανίας με τον Τζαμίλ Αλεξάντερ Θερμιώτη, που πραγματοποιήθηκε στο Αμμάν τον Μάρτιο του 2023.

Πηγή: Royal Hashemite Court

Αντίθετα, το επίσημο φωτογραφικό υλικό είναι έντονα προσανατολισμένο στη βασιλική οικογένεια της Ιορδανίας, με τον βασιλιά Αμπντάλα Β΄, τη βασίλισσα Ράνια, την πριγκίπισσα Ιμάν, τον Τζαμίλ και τα υπόλοιπα μέλη της δυναστείας να καταγράφονται σε πολλές διαφορετικές στιγμές.

Η απουσία αυτή δεν σημαίνει ότι η οικογένεια του γαμπρού δεν ήταν παρούσα. Σημαίνει κάτι πιο συγκεκριμένο: δεν αποτελεί μέρος της επίσημης φωτογραφικής αφήγησης που είναι διαθέσιμη σήμερα από το παλάτι.

Ποια είναι η Corina Hernández

Η Corina Hernández γεννήθηκε στο Καράκας της Βενεζουέλας και έχει ως βάση το Μαϊάμι. Η επαγγελματική της ζωή συνδέεται εδώ και δεκαετίες με τη φωτογραφία, την τέχνη και το design.

Στην προσωπική της ιστοσελίδα παρουσιάζει το έργο της ως καλλιτέχνις της conceptual photography, καταγράφοντας παράλληλα τις σπουδές, τις εκθέσεις και τις επαγγελματικές της δραστηριότητες.

Η σχέση της με τη φωτογραφία ξεκίνησε στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου σπούδασε στη New England School of Photography στα τέλη της δεκαετίας του 1980. Ακολούθησαν σπουδές στο Roberto Mata Photography Institute στο Καράκας, ενώ συνέχισε την εκπαίδευσή της μέσα από εξειδικευμένα workshops και προγράμματα καλλιτεχνικής φωτογραφίας.

Το έργο της έχει παρουσιαστεί σε εκθέσεις σε διαφορετικές χώρες, ενώ έχει εργαστεί και ως σύμβουλος τέχνης και design. Δηλαδή, πίσω από τον τίτλο της «μητέρας του γαμπρού της Ράνιας» υπάρχει μία επαγγελματική ταυτότητα που είχε διαμορφωθεί πολύ πριν ο γιος της συνδεθεί με τη βασιλική οικογένεια της Ιορδανίας.

Από τον Δημήτρη στον Τζαμίλ

Η ιστορία του γιου της είναι εξίσου ενδιαφέρουσα, καθώς ο άνθρωπος που σήμερα γνωρίζει ο κόσμος ως Jameel Alexander Thermiotis δεν είχε αυτό το όνομα όταν γεννήθηκε.

Ο Τζαμίλ γεννήθηκε στο Καράκας το 1994 και το αρχικό του όνομα ήταν Δημήτρης Αλεξάντερ Θερμιώτης, γνωστός σε αρκετά δημοσιεύματα και ως Jimmy. Μεγάλωσε σε χριστιανικό περιβάλλον και συνδέεται από την πλευρά του πατέρα του με οικογένεια ελληνικής καταγωγής.

Η γνωριμία και η σχέση του με την πριγκίπισσα Ιμάν τον έφεραν τελικά μπροστά σε μία μεγάλη προσωπική αλλαγή. Πριν από τον γάμο του με την κόρη του βασιλιά Αμπντάλα και της Ράνιας, ασπάστηκε το Ισλάμ και υιοθέτησε το όνομα Jameel, δηλαδή Τζαμίλ.

Η αλλαγή δεν ήταν απλώς μία διαφοροποίηση στην ταυτότητα με την οποία εμφανιζόταν δημόσια. Συνδέθηκε άμεσα με την είσοδό του στην ιορδανική βασιλική οικογένεια και τον γάμο του με την Ιμάν.

Έτσι, ο Δημήτρης Θερμιώτης έγινε Τζαμίλ Αλεξάντερ Θερμιώτης και από έναν επιχειρηματία με ζωή μεταξύ Βενεζουέλας και Ηνωμένων Πολιτειών βρέθηκε να αποτελεί πλέον μέλος μιας από τις γνωστότερες βασιλικές οικογένειες του αραβικού κόσμου.

Οι ελληνικές ρίζες της οικογένειας

Η ελληνική πλευρά της οικογένειας Θερμιώτη έχει τη δική της ιστορία. Ο παππούς του Τζαμίλ, Δημήτριος Θερμιώτης, είχε γεννηθεί στην Άνδρο το 1922 και έφυγε από την Ελλάδα μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, αναζητώντας μια νέα ζωή στη Λατινική Αμερική.

Εκεί δημιούργησε μία σημαντική επιχειρηματική δραστηριότητα και έγινε γνωστός στον χώρο της διανομής ειδών πολυτελείας και αρωμάτων. Η οικογενειακή πορεία συνεχίστηκε στη Βενεζουέλα, όπου γεννήθηκε ο εγγονός του.

Η ελληνική καταγωγή του Τζαμίλ ήταν ένα από τα στοιχεία που έδωσαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον στον γάμο του με την πριγκίπισσα Ιμάν. Για την οικογένεια της Ράνιας, όμως, η ένωση δεν ήταν απλώς μία σύνδεση με μία ελληνικής καταγωγής οικογένεια. Ο γάμος δημιούργησε έναν νέο οικογενειακό δεσμό ανάμεσα στη δυναστεία των Χασεμιτών και την οικογένεια Θερμιώτη.

Ο γάμος που ένωσε δύο διαφορετικούς κόσμους

Στις 12 Μαρτίου 2023, η πριγκίπισσα Ιμάν και ο Τζαμίλ Αλεξάντερ Θερμιώτης παντρεύτηκαν στο Beit Al Urdun, την κατοικία όπου πραγματοποιούνται σημαντικές βασιλικές εκδηλώσεις.

Η τελετή είχε έντονο παραδοσιακό χαρακτήρα και πραγματοποιήθηκε παρουσία των στενών οικογενειών και φίλων του ζευγαριού. Για τη Ράνια ήταν ένας από τους σημαντικότερους οικογενειακούς σταθμούς εκείνης της περιόδου, καθώς η μεγαλύτερη κόρη της έμπαινε πλέον σε μία νέα φάση της ζωής της.

Στιγμιότυπο από τον γάμο της πριγκίπισσας Ιμάν της Ιορδανίας με τον Τζαμίλ Αλεξάντερ Θερμιώτη, που πραγματοποιήθηκε στο Αμμάν τον Μάρτιο του 2023.

Πηγή: Royal Hashemite Court

Για την οικογένεια Θερμιώτη, από την άλλη, ήταν η στιγμή κατά την οποία ο γιος τους περνούσε οριστικά από την ιδιωτική ζωή στο προσκήνιο της ιορδανικής μοναρχίας.

Κι όμως, όταν κανείς κοιτάζει σήμερα το επίσημο φωτογραφικό αρχείο του γάμου, η εικόνα είναι εντυπωσιακά διαφορετική.

Στιγμιότυπο από τον γάμο της πριγκίπισσας Ιμάν της Ιορδανίας με τον Τζαμίλ Αλεξάντερ Θερμιώτη, που πραγματοποιήθηκε στο Αμμάν τον Μάρτιο του 2023.

Πηγή: Royal Hashemite Court

Η οικογένεια της νύφης υπάρχει παντού. Η οικογένεια του γαμπρού σχεδόν πουθενά.

Αυτό είναι το μοναδικό στιγμιότυπο από το επίσημο άλμπουμ του γάμου στο οποίο διακρίνεται η εντυπωσιακή μητέρα του Έλληνα γαμπρού της βασίλισσας Ράνιας. Μπορείτε να τη δείτε μέσα στο κόκκινο πλαίσιο που έχουμε προσθέσει.

Πηγή: Royal Hashemite Court

Η Corina Hernández δεν έχει ξεχωριστό πορτρέτο. Ο Alejandro Thermiotis επίσης δεν εμφανίζεται. Ούτε η γιαγιά του Τζαμίλ βρίσκεται στις επίσημες λήψεις που είναι συγκεντρωμένες στην online gallery του Royal Hashemite Court. Και αυτό κάνει ακόμη πιο ενδιαφέρουσα την περίπτωση της γυναίκας που έγινε η νέα συμπεθέρα της Ράνιας.

Μια νέα γενιά για την οικογένεια

Ο δεσμός ανάμεσα στις δύο οικογένειες δεν έμεινε στον γάμο του 2023. Η Ιμάν και ο Τζαμίλ απέκτησαν την πρώτη τους κόρη, την Αμίνα, τον Φεβρουάριο του 2025. Και τον Αύγουστο του 2026 η οικογένεια μεγάλωσε ξανά, καθώς η βασιλική αυλή ανακοίνωσε τη γέννηση δίδυμων κοριτσιών, της Τάλια και της Ράνια.

Το δεύτερο όνομα έχει ιδιαίτερη συμβολική σημασία. Η μία από τις δύο εγγονές της βασίλισσας πήρε το όνομα Ράνια, από τη γιαγιά της. Έτσι, τρία χρόνια μετά τον γάμο που έφερε τον Δημήτρη Θερμιώτη στην ιορδανική βασιλική οικογένεια ως Τζαμίλ, η Corina Hernández βρίσκεται πλέον σε ακόμη πιο άμεση συγγενική σχέση με τη Ράνια.

Παραμένει όμως ένα πρόσωπο που γνωρίζουμε περισσότερο από τη δική του καλλιτεχνική διαδρομή παρά από τις δημόσιες εμφανίσεις του στο πλευρό της βασιλικής οικογένειας.

Και ίσως αυτό είναι το πιο χαρακτηριστικό στοιχείο της ιστορίας της: η γυναίκα που έγινε η μητέρα του γαμπρού της Ράνιας μπήκε σε μία από τις πιο προβεβλημένες βασιλικές οικογένειες του κόσμου χωρίς να γίνει ποτέ η ίδια πρόσωπο της δημοσιότητας.

Η Corina Hernández σε μια απο τις φωτογραφίες στην προσωπική της ιστοσελίδα

Η συμπεθέρα της Ράνιας παραμένει εκτός παλατιού

Η σχέση της Corina Hernández με τη βασιλική οικογένεια είναι πλέον δεδομένη σε οικογενειακό επίπεδο, όμως αυτό δεν έχει μεταφραστεί σε δημόσιο ρόλο.

Η ίδια δεν εμφανίζεται ως πρόσωπο της βασιλικής αυλής, δεν έχει επίσημες αρμοδιότητες και δεν συμμετέχει στην καθημερινή δραστηριότητα του παλατιού. Οι εμφανίσεις της συνδέονται κυρίως με οικογενειακές περιστάσεις, όπως ο γάμος του γιου της.

Αυτό εξηγεί γιατί, παρά το γεγονός ότι είναι πεθερά της πριγκίπισσας Ιμάν και συμπεθέρα της Ράνιας, παραμένει σχετικά άγνωστη στο ευρύ κοινό.

Η ιστορία της βρίσκεται περισσότερο στο παρασκήνιο μιας οικογένειας που απέκτησε ξαφνικά βασιλική διάσταση. Από το Καράκας και την ελληνική ρίζα της Άνδρου μέχρι το παλάτι του Αμμάν, η διαδρομή των Θερμιώτηδων έχει αρκετούς σταθμούς. Η Corina Hernández, όμως, εξακολουθεί να κρατά τη δική της ζωή έξω από τη συστηματική δημοσιότητα που συνοδεύει τη βασιλική οικογένεια της Ιορδανίας.