Η ιστορία της Βασίλισσας Ράνιας της Ιορδανίας δεν ξεκίνησε σε κάποιο βασιλικό παλάτι. Ξεκίνησε στο Κουβέιτ, μέσα σε μια οικογένεια παλαιστινιακής καταγωγής, και πέρασε από τις αίθουσες ενός πανεπιστημίου στο Κάιρο και τα γραφεία πολυεθνικών εταιρειών στο Αμάν, πριν φτάσει στα Ανάκτορα.

Όταν γνώρισε τον τότε πρίγκιπα Αμπντάλα, τον Ιανουάριο του 1993, ήταν μια 22χρονη γυναίκα που είχε ήδη ολοκληρώσει τις σπουδές της και είχε ξεκινήσει την επαγγελματική της πορεία. Δεν υπήρχε τίποτα στην καθημερινότητά της που να προμήνυε ότι λίγα χρόνια αργότερα θα γινόταν βασίλισσα.

Ο γάμος τους έγινε μόλις πέντε μήνες μετά τη γνωριμία τους. Η μεγάλη ανατροπή, όμως, ήρθε αργότερα, όταν ο βασιλιάς Χουσεΐν άλλαξε τη διαδοχή και όρισε τον Αμπντάλα διάδοχό του. Έτσι, μέσα σε λίγα χρόνια, η ζωή της Ράνιας πήρε μια κατεύθυνση που ούτε η ίδια είχε σχεδιάσει.

Από το Κουβέιτ στο Κάιρο

Η Ράνια Αλ Γιασίν γεννήθηκε στις 31 Αυγούστου 1970 στο Κουβέιτ. Οι γονείς της είχαν παλαιστινιακές ρίζες και ο πατέρας της, Φαϊζάλ Αλ Γιασίν, ήταν γιατρός.

Τα πρώτα της χρόνια τα πέρασε στο Κουβέιτ, όπου φοίτησε στο New English School. Η οικογένεια δεν είχε σχέση με τη βασιλική ζωή και η Ράνια μεγάλωσε με την προοπτική μιας επαγγελματικής πορείας που θα ήταν δική της επιλογή.

Μετά το σχολείο έφυγε για την Αίγυπτο και φοίτησε στο American University in Cairo. Το 1991 απέκτησε πτυχίο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων.

Εκείνη την περίοδο το ενδιαφέρον της βρισκόταν στις επιχειρήσεις. Η ίδια έχει αναφέρει σε παλαιότερες συνεντεύξεις ότι ως φοιτήτρια φανταζόταν τον εαυτό της να εργάζεται στον επιχειρηματικό χώρο και δεν είχε λόγο να σκέφτεται μια ζωή μέσα σε βασιλική οικογένεια.

Η επιστροφή της στην Ιορδανία, ωστόσο, θα άλλαζε τα δεδομένα.

Η μετακόμιση στην Ιορδανία και τα πρώτα επαγγελματικά βήματα

Μετά τον Πόλεμο του Κόλπου, η οικογένειά της εγκαταστάθηκε στην Ιορδανία. Η Ράνια βρέθηκε στο Αμάν και άρχισε να εργάζεται στον τραπεζικό τομέα.

Πέρασε από τη Citibank και στη συνέχεια εργάστηκε στην Apple, στον χώρο του μάρκετινγκ. Η γυναίκα που αργότερα θα γινόταν ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα της ιορδανικής μοναρχίας είχε τότε μια απολύτως διαφορετική καθημερινότητα, με επαγγελματικές υποχρεώσεις και σχέδια που δεν είχαν καμία σχέση με το πρωτόκολλο. Και ύστερα ήρθε ένα δείπνο.

Η γνωριμία με τον Αμπντάλα που άλλαξε τα πάντα

Τον Ιανουάριο του 1993, η Ράνια πήγε σε ένα δείπνο που διοργάνωνε η πριγκίπισσα Αΐσα, αδελφή του Αμπντάλα.

Εκεί γνώρισε τον τότε πρίγκιπα Αμπντάλα μπιν Αλ Χουσεΐν. Η γνωριμία εξελίχθηκε γρήγορα. Στις 10 Ιουνίου 1993, μόλις λίγους μήνες αργότερα, οι δυο τους παντρεύτηκαν στο Παλάτι Ζαχράν. Η ημέρα του γάμου τους είχε κηρυχθεί εθνική γιορτή.

Για τη Ράνια, η αλλαγή ήταν τεράστια. Από μια νεαρή επαγγελματία έγινε μέλος της χασεμιτικής βασιλικής οικογένειας. Δεν ήταν όμως ακόμη η γυναίκα που προοριζόταν να γίνει βασίλισσα.

Το νυφικό του Bruce Oldfield και μια λεπτομέρεια που επέστρεψε χρόνια αργότερα

Για τον γάμο της, η Ράνια επέλεξε τον Βρετανό σχεδιαστή Bruce Oldfield. Το νυφικό είχε έντονα χρυσά κεντήματα και αναφορές σε παραδοσιακές ανατολίτικες ενδυμασίες.

Η εμφάνισή της ολοκληρώθηκε με ένα εντυπωσιακό κάλυμμα στο κεφάλι αντί για τιάρα. Για τη δεξίωση φόρεσε διαφορετική δημιουργία του ίδιου σχεδιαστή.

Μια λεπτομέρεια από εκείνη την ημέρα επανήλθε στη βασιλική οικογένεια τρεις δεκαετίες αργότερα: η ζώνη του γαμήλιου φορέματος της Ράνιας χρησιμοποιήθηκε από την κόρη της, πριγκίπισσα Ιμάν, κατά τη δική της γαμήλια εμφάνιση το 2023.

Η απρόσμενη αλλαγή της διαδοχής

Ο γάμος με τον Αμπντάλα δεν σήμαινε ότι η Ράνια θα γινόταν βασίλισσα. Αυτό είναι ένα από τα λιγότερο γνωστά κομμάτια της ιστορίας της.

Ο Αμπντάλα ήταν γιος του βασιλιά Χουσεΐν, όμως εκείνη την περίοδο διάδοχος του θρόνου ήταν ο πρίγκιπας Χασάν, αδελφός του βασιλιά.

Στις αρχές του 1999, όμως, ο Χουσεΐν άλλαξε τη διαδοχή. Ο Αμπντάλα ορίστηκε διάδοχος και, μετά τον θάνατο του βασιλιά στις 7 Φεβρουαρίου, ανέλαβε τον θρόνο της Ιορδανίας. Η Ράνια έγινε βασίλισσα τον Μάρτιο του ίδιου έτους.

Η ίδια έχει χαρακτηρίσει εκείνη την αλλαγή «ένα μεγάλο σοκ», καθώς μέχρι τότε δεν είχε μεγαλώσει με την προσδοκία ότι θα γινόταν βασίλισσα. Ήταν 28 ετών.

Η γυναίκα που συνέχισε να οδηγεί μόνη της

Μια από τις μικρές ιστορίες που έχουν καταγραφεί για τη Ράνια αφορά την καθημερινότητά της μετά την είσοδό της στη βασιλική οικογένεια.

Σε παλαιότερο αφιέρωμα που έχει δημοσιευτεί στο επίσημο αρχείο της, περιγράφεται να οδηγεί μόνη της, ακούγοντας μουσική της Lauryn Hill, και να πραγματοποιεί επισκέψεις σε χώρους κοινωνικής πρόνοιας χωρίς να περιορίζεται πάντα σε αυστηρά προγραμματισμένες εμφανίσεις.

Η λεπτομέρεια αυτή συνδέεται με έναν τρόπο δράσης που χαρακτήρισε μεγάλο μέρος της δημόσιας παρουσίας της: την επαφή με κοινωνικά ζητήματα έξω από τα Ανάκτορα.

Η προστασία των παιδιών πριν ακόμη γίνει βασίλισσα

Η Ράνια είχε αρχίσει να ασχολείται με κοινωνικά ζητήματα πριν αποκτήσει τον τίτλο της βασίλισσας.

Το 1995 ίδρυσε το Jordan River Foundation, έναν οργανισμό που ασχολήθηκε με την προστασία των παιδιών, την ενδυνάμωση οικογενειών και την οικονομική στήριξη κοινοτήτων.

Στα τέλη της δεκαετίας του 1990, έδωσε ιδιαίτερο βάρος στην αντιμετώπιση της παιδικής κακοποίησης, ένα ζήτημα που εκείνη την εποχή δεν συζητούνταν εύκολα δημόσια στην Ιορδανία.

Η δράση αυτή αποτέλεσε έναν από τους βασικούς άξονες της δημόσιας παρουσίας της και τα επόμενα χρόνια.

Εκπαίδευση, παιδιά και διεθνής δράση

Η εκπαίδευση έγινε στη συνέχεια ένα από τα βασικά πεδία της δραστηριότητάς της.

Η Ράνια συμμετείχε σε προγράμματα για τη βελτίωση των σχολείων, την αξιοποίηση της τεχνολογίας στην εκπαίδευση και την ενίσχυση των ευκαιριών για παιδιά και νέους.

Το 2007 έγινε η πρώτη Eminent Advocate for Children της UNICEF, ρόλο που συνδέθηκε με διεθνείς αποστολές και εκστρατείες για την προστασία των παιδιών.

Στην Ιορδανία συμμετείχε επίσης στην πρωτοβουλία Madrasati, η οποία δημιουργήθηκε για την αναβάθμιση σχολείων και τη βελτίωση των συνθηκών εκπαίδευσης.

Η δημόσια εικόνα της Ράνιας, επομένως, δεν διαμορφώθηκε μόνο μέσα από τις εμφανίσεις της ως βασίλισσας. Ένα μεγάλο μέρος της συνδέθηκε με θέματα που είχε επιλέξει να υπηρετήσει πολύ πριν γίνει σύζυγος του μονάρχη.

Η ιστορία ενός σάντουιτς που έγινε παιδικό βιβλίο

Ανάμεσα στις πιο προσωπικές ιστορίες της υπάρχει και μία που ξεκίνησε όταν ήταν παιδί. Στο σχολείο στο Κουβέιτ, η Ράνια έπαιρνε μαζί της φαγητό από το σπίτι, ανάμεσά του χούμους και πίτα. Μια Αμερικανίδα συμμαθήτριά της έφερνε σάντουιτς με φυστικοβούτυρο και μαρμελάδα.

Στην αρχή η Ράνια δεν μπορούσε να καταλάβει πώς μπορούσε κάποιος να τρώει αυτόν τον συνδυασμό. Όταν όμως το δοκίμασε, άλλαξε γνώμη. Χρόνια αργότερα, αυτή η παιδική ανάμνηση έγινε το βιβλίο The Sandwich Swap, που έγραψε μαζί με την Kelly DiPucchio.

Η ιστορία μιλά για δύο κορίτσια που δυσκολεύονται αρχικά να αποδεχθούν το φαγητό και τις συνήθειες της άλλης. Το βιβλίο έγινε μπεστ σέλερ των New York Times και τα έσοδα κατευθύνθηκαν στη στήριξη της εκπαιδευτικής πρωτοβουλίας Madrasati.

Ο Αμπντάλα ως σύζυγος και συνεργάτης

Η Ράνια έχει μιλήσει αρκετές φορές για τη σχέση της με τον Αμπντάλα. Σε συνέντευξή της στο Elle, είχε περιγράψει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν μαζί:

«Πάντα λέμε ότι είμαστε ο ένας για τον άλλον οι μεγαλύτεροι θαυμαστές, αλλά και οι μεγαλύτεροι επικριτές, κάτι που αποτελεί μια καλή συνεργασία».

Η ίδια έχει εξηγήσει ότι συζητούν για τη δουλειά τους, ανταλλάσσουν απόψεις και σχολιάζουν ο ένας τις δημόσιες παρεμβάσεις του άλλου.

Η Ράνια έχει επίσης ξεκαθαρίσει ότι ο θεσμικός ρόλος της δεν ταυτίζεται με την πολιτική εξουσία του βασιλιά. Οι δικές της δραστηριότητες επικεντρώνονται κυρίως σε κοινωνικές πρωτοβουλίες, οργανώσεις και ζητήματα που επιλέγει να αναδεικνύει δημόσια.

Τα τέσσερα παιδιά

Ο Αμπντάλα και η Ράνια απέκτησαν τέσσερα παιδιά. Ο διάδοχος Χουσεΐν γεννήθηκε το 1994, η πριγκίπισσα Ιμάν το 1996, η πριγκίπισσα Σάλμα το 2000 και ο πρίγκιπας Χασέμ το 2005.

Η οικογενειακή ζωή παρέμεινε σημαντικό κομμάτι της δημόσιας παρουσίας της Ράνιας, χωρίς όμως να περιορίζει τη δραστηριότητά της σε κοινωνικά και διεθνή ζητήματα.

Η ίδια έχει μιλήσει και για τη μητρότητα, περιγράφοντάς την ως διαδικασία στην οποία ο γονιός δεν είναι μόνο εκείνος που διδάσκει, αλλά και εκείνος που μαθαίνει από τα παιδιά του.

Σε άλλη συνέντευξή της είχε πει:

«Έχω μάθει ότι η μητρότητα είναι ταυτόχρονα μια διαδικασία διδασκαλίας και μάθησης. Αυτά που μαθαίνεις από τα παιδιά σου μπορεί να είναι περισσότερα από αυτά που τους διδάσκεις».

Η οικογένεια μεγαλώνει

Το 2023 ο διάδοχος Χουσεΐν παντρεύτηκε τη Ράτζουα Αλ Σάιφ. Τον Αύγουστο του 2024 γεννήθηκε η κόρη τους, η πριγκίπισσα Ιμάν. Το όνομα προκάλεσε ενδιαφέρον καθώς είναι ίδιο με εκείνο της θείας της.

Τον Φεβρουάριο του 2025, η κόρη της Ράνιας, πριγκίπισσα Ιμάν, απέκτησε την πρώτη της κόρη, την Αμίνα, με τον σύζυγό της Δημήτρη (Τζαμίλ) Αλεξάντερ Θερμιώτη.

Η επόμενη οικογενειακή είδηση ήρθε τον Αύγουστο του 2026 και ήταν διπλή.

Στις 14 Αυγούστου, η πριγκίπισσα Ιμάν έφερε στον κόσμο δίδυμα κορίτσια. Τα ονόματά τους αποκαλύφθηκαν λίγες ημέρες αργότερα: Τάλια και Ράνια. Το δεύτερο όνομα δόθηκε προς τιμήν της γιαγιάς τους.

Με τις δύο νέες αφίξεις, η Ράνια έγινε γιαγιά τεσσάρων εγγονιών.

Λίγες ημέρες αργότερα, στις 31 Αυγούστου, γιόρτασε τα 56α γενέθλιά της. Για την περίσταση δημοσιεύτηκε ένα διαφορετικό πορτρέτο της, στο οποίο εμφανίζεται με τζιν, λευκό μπλουζάκι και Apple Watch, μια εμφάνιση αρκετά πιο καθημερινή από εκείνες που συνδέονται συνήθως με τις επίσημες βασιλικές υποχρεώσεις.

Η Ράνια και η σχέση της με τη μόδα

Η Βασίλισσα Ράνια της Ιορδανίας έχει αποκτήσει όλα αυτά τα χρόνια και μια ξεχωριστή θέση στον διεθνή χώρο της μόδας.

Οι εμφανίσεις της έχουν παρουσιαστεί πολλές φορές από διεθνή περιοδικά μόδας και lifestyle, με επιλογές που συνδυάζουν σύγχρονες γραμμές με στοιχεία της αραβικής και ιορδανικής παράδοσης.

Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι η σχέση της με τη μόδα συνυπάρχει με μια δημόσια εικόνα που έχει χτιστεί πολύ πριν από τα ρούχα και τα κοσμήματα. Η Ράνια μπήκε στη βασιλική οικογένεια στα 22 της και έγινε βασίλισσα πριν κλείσει τα 29.

Δεν γεννήθηκε σε παλάτι και δεν μεγάλωσε γνωρίζοντας ότι κάποια ημέρα θα φορούσε το στέμμα της Ιορδανίας.

Από το Κουβέιτ στη βασιλική οικογένεια

Η διαδρομή της έχει αρκετούς σταθμούς που δεν χωρούν εύκολα σε μία μόνο εικόνα. Είναι η κόρη ενός γιατρού παλαιστινιακής καταγωγής που μεγάλωσε στο Κουβέιτ. Είναι η φοιτήτρια που έφυγε για το Κάιρο και σπούδασε Διοίκηση Επιχειρήσεων.

Είναι η νεαρή γυναίκα που εργάστηκε στη Citibank και την Apple στο Αμάν. Είναι η 22χρονη που πήγε σε ένα δείπνο και γνώρισε τον άνθρωπο που επρόκειτο να γίνει σύζυγός της. Είναι η νεαρή μητέρα που απέκτησε τέσσερα παιδιά.

Και είναι η γυναίκα που, χωρίς να έχει μεγαλώσει με την προσδοκία του θρόνου, έγινε βασίλισσα όταν ο σύζυγός της ανέβηκε στην εξουσία το 1999.

Στα χρόνια που ακολούθησαν, η εκπαίδευση, τα δικαιώματα των παιδιών, η κοινωνική προστασία και η ενδυνάμωση των γυναικών έγιναν βασικά κομμάτια της δημόσιας δράσης της.

Και σήμερα, στα 56 της, η Ράνια βρίσκεται σε ένα διαφορετικό σημείο της ίδιας οικογενειακής ιστορίας.