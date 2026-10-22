Οι αγώνες των Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού και ΟΦΗ στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων την Πέμπτη (22/10).

Η αρχή γίνεται με το Καϊράτ – Παναθηναϊκός για το Europa Conference League, ακολουθεί το ΟΦΗ – Λεβερκούζεν για το Europa League και στις 22:00, επίσης για το Europa League, ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί τη Σπάρτα Πράγας.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

13:30 Magenta Sport 6 Ντανιίλ Μεντβέντεφ – Σο Σιµαµπουκούρο Αλμάτι

14:00 Novasports 6HD WTA 500 2026 Νινγκμπό

17:30 Magenta Sport 3 Καϊράτ Αλμάτι – Παναθηναϊκός UEFA Conference League

18:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Γλαύκος Έσπερος – ΑΓΕ Χαλκίδα EliteLeague

19:45 Magenta Sport 5 Γιουβέντους – Ρεν UEFA Europa League

19:45 Magenta Sport 4 ΟΦΗ – Λεβερκούζεν UEFA Europa League

19:45 Magenta Sport 9 Πάφος – Ρίγα FC UEFA Conference League

19:45 Magenta Sport 8 Ντινάμο Ζάγκρεμπ – Ναϊμέγκεν UEFA Europa League

19:45 Magenta Sport 7 Στουρμ Γκρατς – Μαρσέιγ UEFA Europa League

19:45 Magenta Sport 6 Λεχ Πόζναν – Σάντερλαντ AFC UEFA Europa League

20:30 Novasports 5HD Αναντολού Εφές – Μπεσίκτας EuroLeague

21:00 Novasports 2HD Μπάγερν Μονάχου – Ντουμπάι EuroLeague

21:05 Novasports 4HD Μακάμπι Τελ Αβίβ – Ρεάλ Μαδρίτης EuroLeague

21:15 Novasports Prime Παναθηναϊκός – Μπασκόνια EuroLeague

21:30 Novasports Start Αρμάνι Μιλάνο – Μπαρτσελόνα EuroLeague

21:45 Novasports 3HD Παρτίζαν – Ερυθρός Αστέρας EuroLeague

22:00 Magenta Sport 5 Μπόρνμουθ – Μίλαν UEFA Europa League

22:00 Magenta Sport 4 Ομόνοια – Μπενφίκα UEFA Europa League

22:00 Magenta Sport 9 Άγιαξ – Αταλάντα UEFA Conference League

22:00 Magenta Sport 8 Σέλτικ – Θέλτα UEFA Europa League 2026-27

22:00 Magenta Sport 7 Χόφενχαϊμ – Λιόν UEFA Europa League

22:00 Magenta Sport 6 Μπεσίκτας – Κρίσταλ Πάλας UEFA Europa League

22:00 ANT1 – Magenta Sport 3 Ολυμπιακός – Σπάρτα Πράγας UEFA Europa League