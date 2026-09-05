Τις τελευταίες στιγμές του μοιραίου Phantom, λίγο πριν καταπέσει στην Οινόη, κατέγραψε ο φακός του Orange Press Agency.

Το αεροσκάφος είχε μόλις ολοκληρώσει ένα εντυπωσιακό πέρασμα μπροστά από το κοινό, με τους θεατές να παρακολουθούν με κομμένη την ανάσα τους ελιγμούς των χειριστών.

Κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί τι θα ακολουθούσε.

Περίπου δύο λεπτά μετά την απογείωση, το κλίμα άλλαξε δραματικά. Το Phantom κατέπεσε, προκαλώντας σοκ στους θεατές, που για λίγα λεπτά δεν μπορούσαν να πιστέψουν αυτό που είχαν μόλις δει.

Στο σημείο επικράτησε σιωπή, ενώ οι διοργανωτές προσπαθούσαν να διαχειριστούν την κατάσταση και να καθησυχάσουν τον κόσμο