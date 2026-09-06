Έπειτα από μια κοινή διαδρομή που χτίστηκε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, η Ιουλία Καλλιμάνη και ο Μιχάλης Τουρατζίδης ετοιμάζονται να επισφραγίσουν τη σχέση τους.

Η αγαπημένη τραγουδίστρια και ο γνωστός μουσικοσυνθέτης ανεβαίνουν σήμερα τα σκαλιά της εκκλησίας για τον γάμο τους στη Θεσσαλονίκη, ανοίγοντας ένα καινούργιο κεφάλαιο στην προσωπική τους ζωή.

Οι δυο τους απέφευγαν σταθερά να απασχολούν τα μέσα ενημέρωσης με τη σχέση τους, επιλέγοντας να προστατεύουν όσα αφορούν την ιδιωτική τους ζωή. Η μεταξύ τους σύνδεση, πάντως, είχε γίνει αντιληπτή μέσα από την πολύχρονη και ιδιαίτερα στενή συνεργασία τους στον χώρο της μουσικής.

Ο Μιχάλης Τουρατζίδης, ο οποίος δραστηριοποιείται ως παραγωγός και μουσικοσυνθέτης, αποτέλεσε πρόσωπο-κλειδί στην καλλιτεχνική εξέλιξη της Ιουλίας Καλλιμάνη. Η τραγουδίστρια δεν έχει κρύψει την εκτίμηση και την ευγνωμοσύνη της προς εκείνον, αναγνωρίζοντας δημόσια τη συμβολή του στην πορεία της.

«Την κατάλληλη στιγμή»

Μιλώντας παλαιότερα για τη γνωριμία και τη συνεργασία τους, είχε εξηγήσει ότι ο Μιχάλης Τουρατζίδης εμφανίστηκε στη ζωή της «την κατάλληλη στιγμή», προσφέροντάς της ουσιαστική υποστήριξη και βοηθώντας τη να προχωρήσει με μεγαλύτερη σιγουριά στις επόμενες επαγγελματικές επιλογές της.

Σε διαφορετική δημόσια αναφορά της, η Ιουλία Καλλιμάνη είχε επισημάνει ότι του χρωστά μεγάλο μέρος της καλλιτεχνικής της εξέλιξης, περιγράφοντάς τον ως έναν άνθρωπο που επηρέασε καθοριστικά τη διαδρομή και τις αποφάσεις της.

Οι πρώτες ενδείξεις ότι το ζευγάρι ετοιμαζόταν να παντρευτεί είχαν εμφανιστεί τον περασμένο Ιούνιο. Τότε, η τραγουδίστρια είχε πραγματοποιήσει δημόσια εμφάνιση φορώντας ένα εντυπωσιακό μονόπετρο, με αποτέλεσμα να φουντώσουν οι φήμες και να αρχίσουν τα δημοσιεύματα περί αρραβώνα.

Το επόμενο διάστημα οι πληροφορίες έγιναν πιο συγκεκριμένες, αποκαλύπτοντας ότι η Ιουλία Καλλιμάνη και ο Μιχάλης Τουρατζίδης είχαν αποφασίσει να πραγματοποιήσουν τον γάμο τους στις αρχές Σεπτεμβρίου. Ως τόπο επέλεξαν τη Θεσσαλονίκη, την πόλη στην οποία γράφεται πλέον η νέα σελίδα της κοινής τους πορείας.

Η επιλογή της συμπρωτεύουσας δεν θεωρείται τυχαία, καθώς η Θεσσαλονίκη έχει συνδεθεί στενά τα τελευταία χρόνια και με την επαγγελματική παρουσία της τραγουδίστριας. Έτσι, η πόλη αποκτά ξεχωριστή συναισθηματική και συμβολική σημασία για μία από τις σημαντικότερες ημέρες της ζωής του ζευγαριού.