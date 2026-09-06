Η Ντορέττα Παπαδημητρίου και ο Γιώργος Γεροντιδάκης αποτελούν ένα από τα πιο αγαπημένα και ταιριαστά ζευγάρια της υποκριτικής τέχνης. Μπορεί για καιρό να μην επιβεβαίωναν τη σχέση τους δημοσίως, ωστόσο πλέον μοιράζονται συχνά κοινές τους φωτογραφίες στα social media.

Το φετινό καλοκαίρι οι δύο ηθοποιοί έκαναν διακοπές σε αρκετά όμορφα μέρη της Ελλάδας και «έκλεισαν» τις διακοπές τους στα Κουφονήσια. Μπορεί πλέον να έχουν επιστρέψει στην πόλη και τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις, ωστόσο η Ντορέττα Παπαδημητρίου την Κυριακή (06.09.2026) αναπόλησε την εξόρμησή της με τον Γιώργο Γεροντιδάκη, δημοσιεύοντας στο Instagram νέες κοινές τους πόζες.

«Αφήνω εδώ λίγο ακόμα Κουφονήσια. Δεν χορταίνονται κιόλας», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της η Ντορέττα Παπαδημητρίου.

Όπως φαίνεται από το υλικό που μοιράστηκε η γνωστή ηθοποιός, το ζευγάρι κολύμπησε στη διάσημη Πισίνα στα Κουφονήσια, που είναι ένας από τους πιο εντυπωσιακούς φυσικούς σχηματισμούς και μοιάζει με ιδιωτική πισίνα, φτιαγμένη μέσα στα βράχια.